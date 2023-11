Baschi bei «Lässer» // «Alana meint, dass ich ein Schlafproblem habe» Sein halbes Leben lang steht Baschi im Scheinwerferlicht. Mit Claudia Lässer spricht der Musiker offen über seine Träume und erzählt, warum er denkt, dass er ein Schlafproblem hat. 27.10.2023

Schon sein halbes Leben lang steht Baschi im Scheinwerferlicht. In der TV-Show von Claudia Lässer spricht der Musiker offen über seine Träume und verrät, warum er glaubt, dass er ein Schlafproblem hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Baschi gewann mit 17 Jahren die Castingshow «Musicstar». Heute, 20 Jahre später, ist er ein fester Bestandteil im Schweizer Musikbusiness.

Fünf Jahre war es musikalisch still um Baschi. Mit seinem neuen Album «Wenn s Läbe drzwüsche chunt» landet er gleich in den Schweizer Charts.

Bei «Lässer – die Talkshow» spricht der Musiker offen über seine Träume und über sein Schlafproblem. Mehr anzeigen

Baschi ist nach fünf Jahren mit einem neuen Album zurück und landete damit gleich in den Charts. In der Sendung «Lässer» schaut er auf seine Karriere als Musiker zurück.

«Eigentlich bin ich ein sehr scheuer Mensch», sagt Baschi. Er sei vor einem Konzert immer extrem nervös und mache es gar nicht so gern, obwohl er seit 20 Jahren auf der Bühne steht.

«Ich habe so grossen Respekt, dass sich dieser schon fast in Versagensängste verwandelt», so der Musiker. In der Sendung fragt er sich selbst, ob der ständige Druck, den er sich damit mache, gesund sei.

Baschis Frau glaubt, er habe eine Schlafapnoe

Trotzdem ist Baschi nach wie vor gerne Künstler. Der Seiltanz das Richtige zu machen, treibe ihn an. Ob dieses Spiel allerdings so richtig gesund sei, wisse er nicht.

Angesprochen auf das hohe Stresslevel, berichtet Baschi von seinen Schlafproblemen. Seine Frau Alana glaube, dass er eine Schlafapnoe habe. Deshalb hat der Sänger kürzlich ein Gerät bestellt, welches seinen Schlaf überwachen soll.

Angesprochen auf eine mögliche Lösung für besseren Schlaf erklärt Baschi, dass getrennte Betten für ihn und seine Frau kein Thema sind.

Hier gibt’s den ganzen Talk mit Baschi