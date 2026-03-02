  1. Privatkunden
Schweizer Moderatorin und Schauspielerin Melanie Winiger: «Ich würde gerne eine Massenmörderin spielen»

Carlotta Henggeler

2.3.2026

Melanie Winiger: «Ich will eine Massenmörderin spielen»

Melanie Winiger: «Ich will eine Massenmörderin spielen»

Die Schauspielerei hat Melanie Winiger hinter sich gelassen. Aber eine Rolle würde sie noch faszinieren, darüber erzählt sie im «On the Rocks».

02.03.2026

Ob Kultfilm «Achtung, fertig, Charlie!», Schmucklabel oder Morgenshow: Melanie Winiger erfindet sich immer wieder neu. Im Talk erklärt sie, warum sie Modern Talking verabscheut, die Filmbranche als Haifischbecken sieht – und weshalb sie gern einmal eine Massenmörderin spielen würde.

Redaktion blue News

02.03.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Melanie Winigers Karriere? Eine steile. Von der Miss Schweiz zur Schauspielerin, von der Moderatorin zur Schmuckdesignerin. Und jetzt? Erobert sie auch noch das Radio.
  • Im «On the Rocks»-Talk bezeichnet sie die Filmbranche als Haifischbecken, blickt emotional auf ihren Kultfilm «Achtung, fertig, Charlie!» zurück und verrät, dass sie gerne einmal eine Massenmörderin spielen würde.
  • Neben ihrer Moderation und ihrem Schmucklabel sorgt sie mit klaren Aussagen – etwa ihrer Abneigung gegen Modern Talking – für Gesprächsstoff.
  • Zudem moderiert sie zusammen mit Annina Frey am 19. März die Swiss Music Awards im Hallenstadion in Zürich. 
Mehr anzeigen

Stillstand kennt sie nicht: Melanie Winiger sprengt jede berufliche Schublade. Wo andere bei «Multitalent» stehen bleiben, dreht sie erst richtig auf – und zelebriert ihre Leidenschaft für Musik. Als Aushängeschild von Vintage Radio und wöchentliche Host der Morgenshow ist sie jetzt auch on-air zu hören.

Melanie Winiger: «Modern Talking sind eine Schande!»

Melanie Winiger: «Modern Talking sind eine Schande»

Melanie Winiger: «Modern Talking sind eine Schande»

Melanie Winiger moderiert die Morgenshow auf Vintage Radio. Beim Musik-Quiz sagt sie: «Modern Talking sind eine Schande!».

02.03.2026

Ein Job, der Rolling-Stones-Fans beflügelt – und sie richtig stolz macht. Doch der Start als Moderatorin hat es in sich und bringt sie an ihre Grenzen. «Das ist der Horror», sagt sie über ihre neue Aufgabe. Sie steht nicht nur am Mikro, sondern steuert die Sendung auch selbst – technisch, live, on air.

«Ich bin technisch extrem unbegabt. Umso stolzer bin ich, dass ich das alleine schaukle – und mit 47 Jahren noch einmal etwas komplett Neues lerne.»

«On the Rocks»-Host Frank Richter macht mit Winiger den Musik-Test: Kann sie gängige Radio-Hits weitersingen? Er spielt ihr verschiedene Pophits-Klassiker vor. Bei «Cheri Cheri Lady» (1985) von Modern Talking muss sie passen. Winiger: «Ich bin stolz, kenne ich den Text nicht. Modern Talking finde ich eine Schande.»

«Ich würde gerne eine Massenmörderin spielen»

Ob in der Schweizer Komödie «Achtung, fertig, Charlie!», in der Serie «The Team» oder zuletzt in der Krimireihe «Mordkommission Istanbul» – Melanie Winiger hat in den unterschiedlichsten Produktionen ihr schauspielerisches Können unter Beweis gestellt.

Heute setzt sie ihren Fokus auf Moderationen und ihr eigenes Schmucklabel. Ist es vorbei mit der Schauspielerei? Gut möglich, bezeichnet sie die Branche als «reines Haifischbecken», in dem es von Egoisten nur so wimmelt. Ein toxisches Ambiente. 

Kürzlich habe sie mit ihrem Schatz Timo ihren ersten grossen Film «Achtung, fertig, Charlie!» geschaut. Gewöhnlich meidet sie es, ihre eigenen Filme zu sehen.  Als sie den Film erneut sieht, durchlebt sie ein Wechselbad der Gefühle: «Fremdscham, Stolz – wirklich jede Emotion, die man haben kann.»

Trotz ihrer Aversion gegenüber der Filmbranche reizt sie eine Rolle ganz besonders. In «On the Rocks» sagt sie offen: «Ich würde gerne einmal eine Massenmörderin spielen.» Denn Crime-Dokus – etwa jene Netflix-Serie über Jeffrey Dahmer – faszinieren sie. 

Wie Melanie Winiger durch Manifestieren ihren heutigen Partner fand und warum sie sich im Leben oft beweisen musste, darüber spricht sie im «On the Rocks»-Talk.

Hier siehst du die ganze «On the Rocks»-Sendung

«On the Rocks» mit Melanie Winiger

«On the Rocks» mit Melanie Winiger

Moderatorin und Schmuckdesignerin Melanie Winiger ist bei «On the Rocks» zu Gast.

27.02.2026

