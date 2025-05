«Menschen wie Tom Hanks und Willem Defoe begegne ich auf Augenhöhe» Im neuen Fantasy-Abenteuer «The Legend of Ochi» freundet sich Helena Zengel mit einem kleinen Waldwesen an. Im Interview berichtet das 16-jährigen Wunderkind über die Dreharbeiten und ihre Zusammenarbeit mit weltbekannten Stars. 30.04.2025

Im Fantasy-Abenteuer «The Legend of Ochi» schliesst Helena Zengel ein niedliches unbekanntes Waldwesen ins Herz. blue News sprach mit dem 16-jährigen Wunderkind über die ungewöhnlichen Dreharbeiten und ihre Zusammenarbeit mit weltbekannten Stars.

Die Hauptrolle in dem rührenden Fantasy-Abenteuer spielt die 16-jährige Helena Zengel, bekannt aus «Systemsprenger» und «Neues aus der Welt»

Im Interview mit blue News präsentiert sich das junge Schauspieltalent erfrischend locker und selbstbewusst, gibt Einblick in den Dreh und offenbart, welcher Traum wahr wurde. Mehr anzeigen

Die Begegnung mit dem Unbekannten, dem Fremden, wurde bereits in zahlreichen Kinofilmen thematisiert – vorwiegend aus dem Science-Fiction-, dem Fantasy-, oder auch dem Horror-Genre. In vielen dieser Filme steht ein Konflikt oder gar ein Krieg im Fokus. Die «Alien»-Reihe ist ein Paradebeispiel hierfür.

Eher selten sind Filme, die den Schwerpunkt auf die freundschaftliche Begegnung mit unbekannten Wesen legen. «Avatar» erzählt beispielsweise eine Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einer Ureinwohnerin eines fremden Planeten, inmitten der epischen Schlachten, die sich deren Völker liefern. In «Arrival» suchen die Menschen Wege, um mit Ausserirdischen zu kommunizieren, wobei der Film die Bedeutung der Sprache sehr schön hervorhebt. Und das wohl berühmteste Beispiel einer friedlichen Beziehung zwischen Fremdlingen ist «E.T. – Der Ausserirdische», in welchem ein 10-jähriges Kind eine innige Freundschaft zu einem Ausserirdischen aufbaut.

Rührende Geschichte in mystischer Umgebung

Im neuen Fantasy-Abenteuer «The Legend of Ochi» steht ebenfalls die Freundschaft zwischen einem Kind und einem unbekannten Wesen im Mittelpunkt. Und auch die Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle.

Die deutsche Schauspielerin Helena Zengel spielt Yuri, welche zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder im majestätischen Berggebiet der Karpaten, nahe dem Schwarzen Meer, aufwächst. Der Vater – stilsicher und witzig verkörpert von Willem Dafoe – glaubt, ihre Dorfgemeinschaft sei verflucht. Schuld daran seien die «Ochi», mysteriöse affenähnliche Wesen, welche im Wald leben. Zusammen mit Tochter Yuri und einer Bande von bewaffneten Kids geht er deshalb auf Jagd nach den wilden Biestern. Als Yuri eines Tages allein im Wald unterwegs ist, entdeckt sie ein «Ochi»-Kleinkind, gefangen in einer Falle. Sie rettet das niedliche geheimnisvolle Tierchen und nimmt es mit nach Hause, wo sie es vor ihrem Vater versteckt hält. Doch sie drohen aufzufliegen und Yuri entscheidet sich, mit dem «Ochi» zu flüchten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise bauen die beiden eine enge Freundschaft auf.

Zauberhaft und herzergreifend erzählt «The Legend of Ochi» seine Geschichte über die freundschaftliche Beziehung zweier ungleicher Lebewesen. Das «Ochi»-Kind sieht superniedlich aus und erinnert an eine Mischung aus Kapuzineräffchen und Baby Yoda. Auch in Bezug auf die Bedeutung der Sprache und den Respekt vor der Natur transportiert der Fantasyfilm schöne Aussagen. Gedreht wurde an Originalschauplätzen und das majestätische Berggebiet der Karpaten verleiht dem Film eine geheimnisvolle, mystische Atmosphäre.

Ein Phänomen in der Hauptrolle

Hauptdarstellerin Helena Zengel passt ausgezeichnet in die Rolle der Yuri mit ihrem aufgeweckten Blick, den neugierigen grossen Augen und ihrer frechen, mutigen Art.

Das erst 16-jährige Schauspieltalent hat bereits eine beachtliche Karriere absolviert. Der Durchbruch gelang ihr mit dem sozialkritischen Drama «Systemsprenger», in welchem sie ein schwersterziehbares, traumatisiertes Mädchen verkörpert, das von Heim zu Heim weitergereicht wird. Im Western «Neues aus der Welt» agierte sie an der Seite von Tom Hanks. Zuletzt spielte sie im fiebrigen Regenwald-Abenteuer «Transamazonia», das seine Weltpremiere in Locarno feierte.

blue News traf Helena Zengel zum Interview und sprach mit ihr über den aussergewöhnlichen Dreh mit dem «Ochi», wahrgewordene Träume und die Zusammenarbeit mit etablierten Hollywoodstars.

