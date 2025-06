König Charles trifft auf Hollywood An der King's Foundation Awards Zeremonie in London traf König Charles auf Hollywood-Prominenz. Er plauderte mit Kate Winslet (re) und Meryl Streep. Mit Streep verstand sich der Royal besonders gut. Bild: KEYSTONE Zum 35. Jubiläum von König Charles Vereinigung war auch Sir David Beckham dabei. Bild: KEYSTONE Promi-Runde: König Charles posiert mit Fussball-Ikone David Beckham und den Hollywoodstars Meryl Streep, Kate Winslet (v.ln.r). Bild: KEYSTONE König Charles trifft auf Hollywood An der King's Foundation Awards Zeremonie in London traf König Charles auf Hollywood-Prominenz. Er plauderte mit Kate Winslet (re) und Meryl Streep. Mit Streep verstand sich der Royal besonders gut. Bild: KEYSTONE Zum 35. Jubiläum von König Charles Vereinigung war auch Sir David Beckham dabei. Bild: KEYSTONE Promi-Runde: König Charles posiert mit Fussball-Ikone David Beckham und den Hollywoodstars Meryl Streep, Kate Winslet (v.ln.r). Bild: KEYSTONE

Bei einer Benefizgala trafen sich König Charles und Hollywoodstar Meryl Streep. Die Chemie zwischen beiden war nicht zu übersehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Benefizgala traf König Charles auf Meryl Streep, die einst scherzhaft sagte, sie hätte ihn gerne geheiratet.

Die beiden verstanden sich prächtig und teilen ein langjähriges Engagement für gesellschaftlich relevante Themen wie Kunstfreiheit und Umweltschutz.

Am Wochenende steht für König Charles ein nächstes Highlight auf dem Programm: Seine offizielle Geburtstagsparade, «Trooping the Colour» genannt. Ein traditionsreiches königliches Ereignis. Mehr anzeigen

Es war ein glamouröses Treffen bei der Benefizgala der King's Foundation von König Charles am Donnerstag, 12. Juni im St. James's Palace in London. Der englische Monarch traf dabei auf Hollywoodgrössen wie Meryl Streep und Kate Winslet. Auch Fussball-Ikone David Beckham war anwesend.

König Charles und die Schauspiel-Ikonen plauderten ausgelassen. Besonders gut verstand sich der 76-Jährige mit Meryl Streep, wie Bilder des Events zeigen.

In einem Interview im Jahr 2009 mit dem britischen Portal «Daily Mail» erzählte Streep: «Als Kind wollte ich eine Prinzessin sein und Prinz Charles heiraten. Als ich ihn traf, habe ich es ihm gesagt – und mich dafür entschuldigt, dass es zwischen uns nicht geklappt hat. Aber eigentlich tut es mir nicht wirklich leid.»

Kein Wunder, dass Meryl Streep von König Charles fasziniert ist. Die beiden haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint.

Beide engagieren sich seit Jahrzehnten für gesellschaftlich relevante Themen: Die dreifache Oscar-Preisträgerin macht sich weltweit für Kunstfreiheit und Gleichberechtigung stark – ob in Hollywood, auf Bühnen oder bei öffentlichen Reden. Der britische Monarch wiederum ist ein Pionier im Umweltschutz.

«Trooping the Colour»: Charles Geburtstagsparade steht an

König Charles steht dieses Wochenende ein besonderer Anlass bevor: die «Trooping the Colour»-Festivitäten in London.

Die Parade «Trooping the Colour» 2025, offiziell bekannt als The King’s Birthday Parade, findet am Samstag, dem 14. Juni 2025, in London statt.

Dieses traditionsreiche Ereignis feiert den offiziellen Geburtstag von König Charles III. Obwohl sein tatsächlicher Geburtstag am 14. November ist, wird die Feier traditionell im Juni abgehalten, um besseres Wetter für die Zeremonie zu gewährleisten.

G&G - Gesichter und Geschichten Spezial Sa 14.06. 11:30 - 14:15 ∙ SRF 1 ∙ CH 2025 ∙ 165 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Mehr Videos aus dem Ressort