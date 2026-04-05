  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schlechte Krankheitsphase» Bei Patrice Aminati wurden Metastasen in weiteren Organen gefunden

Noemi Hüsser

5.4.2026

Patrice Aminati kämpft seit dreieinhalb Jahren gegen schwarzen Hautkrebs.
Patrice Aminati kämpft seit dreieinhalb Jahren gegen schwarzen Hautkrebs.
IMAGO/Matthias Wehnert

Seit dreieinhalb Jahren kämpft Patrice Aminati gegen schwarzen Hautkrebs. Nun berichtet sie von einem Rückschlag – und davon, warum sie dennoch fest daran glaubt, ihre Enkelkinder zu erleben.

Noemi Hüsser

05.04.2026, 13:08

05.04.2026, 13:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Patrice Aminati berichtete in einer SWR-Sendung von einer erneuten Verschlechterung ihrer Krebserkrankung: Metastasen haben sich in mehreren Organen ausgebreitet.
  • Trotz negativer Prognosen zeigt sie sich kämpferisch und ist überzeugt, ihre Enkelkinder noch erleben zu können.
  • Neben der Krankheit sprach sie auch über ihre Tochter und die Trennung von Daniel Aminati, die sie in einer besonders schweren Phase bewusst für sich selbst getroffen hat.
Mehr anzeigen

Patrice Aminati befindet sich erneut in einer «schlechten Phase» ihrer Krankheit, wie sie in der SWR-Sendung «Nachtcafé» erzählte. So hätten sich Metastasen «in einigen Organen» ausgebreitet.

Aminati kämpft seit dreieinhalb Jahren gegen schwarzen Hautkrebs. Eine Heilung ist nicht mehr möglich, sie wird inzwischen palliativ behandelt.

Bereits vor einigen Wochen hatte Aminati ein Gesundheitsupdate gegeben. Ihre jüngste Untersuchung sei «nicht wie erhofft» verlaufen, schrieb sie auf Instagram.

«Ich werde meine Enkelkinder erleben»

Dennoch zeigt sie sich kämpferisch, wie sie im «Nachtcafé» betonte: «Ich möchte weiterleben.» Schon zuvor habe sie Prognosen getrotzt. Man habe ihr gesagt, sie würde das letzte Weihnachten nicht mehr erleben – doch sie sei noch da. «Glaubt der Diagnose, aber nicht der Prognose», so Aminati. «Ich bin mir ganz sicher, ich werde noch meine Enkelkinder erleben.»

Ihre Tochter wisse «so wenig wie möglich, so viel wie nötig» über die Krebserkrankung, erzählte sie weiter. Sie versuche, für ihr Kind da zu sein – doch wenn ihr die Kraft fehle, sage sie schlicht: «Die Mama ist ein bisschen müde.»

Wie im Fall Patrice Aminati. Warum Ehen öfter zerbrechen, wenn die Frau krank wird

Wie im Fall Patrice AminatiWarum Ehen öfter zerbrechen, wenn die Frau krank wird

Auch über ihre Trennung von Moderator Daniel Aminati sprach sie. «So eine Krebserkrankung ist unheimlich schwer – für einen selbst, aber sie wirkt sich auch auf das gesamte Umfeld aus: auf Freundschaften, Familie und die berufliche Laufbahn.» Die Entscheidung zur Trennung habe sie in ihrer «allerschlechtesten» Phase getroffen. «Ich habe mich nicht gegen jemanden entschieden, sondern für mich.» Nun beginne sie, für sich selbst einzustehen.

Mehr aus dem Ressort

Der Star im neuen Super Mario Film trägt keinen Schnauz.

Der Star im neuen Super Mario Film trägt keinen Schnauz.

Im neuen Super Mario Film ist eine Frau der Star. In diesem Video erfährst du, ob der zweite Teil mit dem Ersten mithalten kann.

02.04.2026

Meistgelesen

Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden
Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken
Iran droht: «Die ganze Region wird brennen» +++ Trump verlängert Ultimatum an Iran bis Dienstagabend
So verlief die Rettung des abgeschossenen US-Piloten im Iran
Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel

Mehr Entertainment

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

TV-Krimi im Check. So lief der letzte «Tatort»-Einsatz von Batic und Leitmayr

TV-Krimi im CheckSo lief der letzte «Tatort»-Einsatz von Batic und Leitmayr

Das steckt hinter dem K-Pop-Hype. Warum BTS, Blackpink & Co. Millionen begeistern

Das steckt hinter dem K-Pop-HypeWarum BTS, Blackpink & Co. Millionen begeistern