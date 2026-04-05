Patrice Aminati kämpft seit dreieinhalb Jahren gegen schwarzen Hautkrebs. IMAGO/Matthias Wehnert

Seit dreieinhalb Jahren kämpft Patrice Aminati gegen schwarzen Hautkrebs. Nun berichtet sie von einem Rückschlag – und davon, warum sie dennoch fest daran glaubt, ihre Enkelkinder zu erleben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrice Aminati berichtete in einer SWR-Sendung von einer erneuten Verschlechterung ihrer Krebserkrankung: Metastasen haben sich in mehreren Organen ausgebreitet.

Trotz negativer Prognosen zeigt sie sich kämpferisch und ist überzeugt, ihre Enkelkinder noch erleben zu können.

Neben der Krankheit sprach sie auch über ihre Tochter und die Trennung von Daniel Aminati, die sie in einer besonders schweren Phase bewusst für sich selbst getroffen hat. Mehr anzeigen

Patrice Aminati befindet sich erneut in einer «schlechten Phase» ihrer Krankheit, wie sie in der SWR-Sendung «Nachtcafé» erzählte. So hätten sich Metastasen «in einigen Organen» ausgebreitet.

Aminati kämpft seit dreieinhalb Jahren gegen schwarzen Hautkrebs. Eine Heilung ist nicht mehr möglich, sie wird inzwischen palliativ behandelt.

Bereits vor einigen Wochen hatte Aminati ein Gesundheitsupdate gegeben. Ihre jüngste Untersuchung sei «nicht wie erhofft» verlaufen, schrieb sie auf Instagram.

«Ich werde meine Enkelkinder erleben»

Dennoch zeigt sie sich kämpferisch, wie sie im «Nachtcafé» betonte: «Ich möchte weiterleben.» Schon zuvor habe sie Prognosen getrotzt. Man habe ihr gesagt, sie würde das letzte Weihnachten nicht mehr erleben – doch sie sei noch da. «Glaubt der Diagnose, aber nicht der Prognose», so Aminati. «Ich bin mir ganz sicher, ich werde noch meine Enkelkinder erleben.»

Ihre Tochter wisse «so wenig wie möglich, so viel wie nötig» über die Krebserkrankung, erzählte sie weiter. Sie versuche, für ihr Kind da zu sein – doch wenn ihr die Kraft fehle, sage sie schlicht: «Die Mama ist ein bisschen müde.»

Auch über ihre Trennung von Moderator Daniel Aminati sprach sie. «So eine Krebserkrankung ist unheimlich schwer – für einen selbst, aber sie wirkt sich auch auf das gesamte Umfeld aus: auf Freundschaften, Familie und die berufliche Laufbahn.» Die Entscheidung zur Trennung habe sie in ihrer «allerschlechtesten» Phase getroffen. «Ich habe mich nicht gegen jemanden entschieden, sondern für mich.» Nun beginne sie, für sich selbst einzustehen.

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