Der norwegische Königspalast meldet sich zur gesundheitlichen Lage von Mette-Marit: Die Kronprinzessin braucht derzeit mehr Ruhe. Ihr Zustand gilt als schwankend und unberechenbarer als früher, weshalb es vermehrt zu kurzfristigen Änderungen im offiziellen Programm kommt.
In den vergangenen Wochen musste sie mehrere Termine absagen oder verschieben – Grund sind tägliche Beschwerden durch ihre Krankheit.
Wie Palastsprecherin Sara Svanemyr gegenüber dem Magazin «Se og Hør» erklärt, leidet die Kronprinzessin an der chronischen Lungenkrankheit Lungenfibrose. Ihr Zustand habe sich zuletzt «deutlich verschlechtert», weshalb bereits Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation getroffen wurden.