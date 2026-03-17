Mette-Marit wird auf eine Lungentransplantation vorbereiret, teilt der Königspalast mit. Am Sonntag besuchte sie ihren Sohn Marius im Gefängnis und wurde dabei fotografiert. Screenshot Seg og Hor

Grosse Sorge um Norwegens Kronprinzessin: Mette-Marit (52) geht es deutlich schlechter. Das bestätigt der norwegische Königshof in einem neuen Statement. Es kommt zu Änderungen in ihrer Agenda.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lange hat der norwegische Königspalast zu Mette-Marits gesundheitlicher Lage geschwiegen.

Jetzt gibt es ein Update, ihre Lage habe sich drastisch verschlechtert.

Es werden Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation getroffen. Mehr anzeigen

Der norwegische Königspalast meldet sich zur gesundheitlichen Lage von Mette-Marit: Die Kronprinzessin braucht derzeit mehr Ruhe. Ihr Zustand gilt als schwankend und unberechenbarer als früher, weshalb es vermehrt zu kurzfristigen Änderungen im offiziellen Programm kommt.

In den vergangenen Wochen musste sie mehrere Termine absagen oder verschieben – Grund sind tägliche Beschwerden durch ihre Krankheit.

Wie Palastsprecherin Sara Svanemyr gegenüber dem Magazin «Se og Hør» erklärt, leidet die Kronprinzessin an der chronischen Lungenkrankheit Lungenfibrose. Ihr Zustand habe sich zuletzt «deutlich verschlechtert», weshalb bereits Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation getroffen wurden.