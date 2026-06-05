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«Leben ist brutal» Mette-Marit steht auf der Spenderliste und wartet auf neue Lunge 

Samuel Walder

5.6.2026

Mette-Marit steht auf der Transplantationsliste für eine neue Lunge. 
Mette-Marit steht auf der Transplantationsliste für eine neue Lunge. 
KEYSTONE

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht vor einer Lungentransplantation. Wie das Königshaus mitteilt, hat sich ihr Gesundheitszustand wegen ihrer chronischen Lungenfibrose verschlechtert. Die 51-Jährige wurde deshalb auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt.

Samuel Walder

05.06.2026, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Mette-Marit wurde wegen ihrer verschlechterten Lungenfibrose auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt.
  • Bis zur Operation nimmt sie keine offiziellen Termine wahr und benötigt inzwischen zeitweise Sauerstoffunterstützung.
  • Die Erkrankung beeinflusst auch die Königsfamilie: Feiern und Reisen werden verschoben, und die Kinder kehren näher nach Norwegen zurück.
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Hoffnung steigt im Königshaus in Norwegen. Kronprinzessin Mette-Marit steht vor einem schweren medizinischen Eingriff. Wie das norwegische Königshaus mitteilt, wurde sie nach eingehenden Gesundheitsuntersuchungen auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Grund ist ihre lebensbedrohliche chronische Lungenerkrankung. Vor acht Jahren war bei ihr Lungenfibrose diagnostiziert worden.

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«Der Zustand der Kronprinzessin, die an einer Lungenerkrankung leidet, hat sich verschlechtert. Nach einer umfassenden medizinischen Untersuchung wurde sie nun auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt», sagt der beratende Lungenspezialist Are Holm vom Rikshospitalet in der Mitteilung. Mette-Marit wird bis zur Operation nicht wie gewohnt arbeiten oder offizielle Termine wahrnehmen.

Sie benötigt Atemunterstützung

Zuletzt war die Kronprinzessin am 17. Mai öffentlich zu sehen. Damals winkte sie der Kinderparade zuerst in Skaugum und später vom Schlossbalkon in Oslo zu. Sie benötigte dabei Atemunterstützung über einen Nasenkatheter, der Sauerstoff direkt in die Nase leitete. In Skaugum musste sie nach fünfzehn Minuten unterbrechen, auf dem Schlossbalkon legte sie mehrere Pausen ein.

Die Erkrankung hat auch Folgen für Kronprinz Haakon und die Familie. Die Feierlichkeiten zur Silberhochzeit des Kronprinzenpaars werden verschoben. Im August dieses Jahres wären es 25 Jahre seit der Hochzeit gewesen. Eine offizielle Feier wird es nun nicht geben. Auch an der geplanten Kreisreise nach Agder im September wird Mette-Marit nicht teilnehmen. Haakon will längere Reisen in Norwegen und ins Ausland in der Zeit vor und nach der Operation einschränken.

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Auch die Kinder passen ihre Pläne an. Prinzessin Ingrid Alexandra wird im Herbst im Rahmen eines Austauschprogramms von der Universität Sydney an die Universität Oslo wechseln, um näher bei ihrer Familie zu sein. Sie hatte im vergangenen Herbst ein Bachelorstudium der Sozialwissenschaften in Sydney begonnen, ihr Studium nun aber unterbrochen. Prinz Sverre Magnus wird voraussichtlich ab Herbst in Europa studieren und nach Norwegen zurückkehren, wenn die Situation es erfordert.

Eine Operation mit vielen Risiken

Mette-Marit hatte bereits vor Weihnachten offen über eine mögliche Lungentransplantation gesprochen. «Ich glaube, es ging wohl etwas schneller, als ich es mir vorgestellt und zumindest erhofft hatte», sagte sie im Dezember in der NRK-Sendung «Ein Jahr mit der königlichen Familie». Und weiter: «Allein der Gedanke, dass dies der nächste Schritt sein soll, ist schon ziemlich anstrengend, denn es handelt sich um eine Operation, die mit vielen Risiken verbunden ist.» Kronprinz Haakon beschrieb die Situation als Trauerprozess und sagte: «Das Leben ist manchmal etwas brutal.»

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König Harald sagte Ende Mai über seine Schwiegertochter: «Sie ist schwer krank. Daran besteht leider kein Zweifel.» Kronprinz Haakon brach diese Woche seinen offiziellen Besuch in Japan ab, um zu ihr zurückzukehren. «Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und bei Mette zu sein. Es geht ihr im Moment nicht gut, deshalb wollte ich das tun», sagte er in Tokio.

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