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Neue Sorgen um Kronprinzessin Mette-Marit braucht nach Spitalaufenthalt Sauerstoffgerät

Carlotta Henggeler

24.3.2026

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose. Sie wurde nach einem Spitalaufenthalt mit einer mobilen Sauerstoffzufuhr gesichtet. 
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose. Sie wurde nach einem Spitalaufenthalt mit einer mobilen Sauerstoffzufuhr gesichtet. 
Jens Kalaene/dpa

Kronprinzessin Mette-Marit musste kurzfristig in Oslo behandelt werden und ist seither auf Sauerstoff angewiesen. Ihre unheilbare Lungenfibrose hat sich verschlechtert. Gleichzeitig belasten familiäre Skandale das Königshaus.

Carlotta Henggeler

24.03.2026, 14:28

24.03.2026, 14:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Mette-Marit musste Mitte März kurzfristig im Osloer Rikshospitalet behandelt werden und ist seither sichtbar auf Sauerstoff angewiesen.
  • Ihr Gesundheitszustand hat sich aufgrund der unheilbaren Lungenfibrose verschlechtert, weshalb bereits eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet wird.
  • Parallel belasten familiäre und öffentliche Konflikte die Lage, da ihr Sohn weiterhin in Untersuchungshaft bleibt und neue Kontroversen um ihre Vergangenheit aufgekommen sind.
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Derart verletzlich hat man Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit selten gesehen: Neue Fotos zeigen die 52-Jährige nach einem Klinikaufenthalt mit Nasenkatheter und tragbarem Sauerstoffgerät.

Die Aufnahmen entstanden nach ihrem Besuch im Osloer Universitätsklinikum «Rikshospitalet».

Offenbar musste die Kronprinzessin kurzfristig medizinisch behandelt werden. Beim Verlassen des Notfalls war Ehemann Kronprinz Haakon (52) an ihrer Seite. Das Sauerstoffgerät trug er in der Hand.

Spaziergang mit Sauerstoffgerät

Auch Tage später bleibt die Lage ernst: Bei Spaziergängen in der Nähe ihres Wohnsitzes Skaugum trägt Mette-Marit weiterhin einen Nasenkatheter. Das Sauerstoffgerät hat Haakon dabei – wie eine Umhängetasche über der Schulter.

Bereits 2018 wurde bekannt, dass Mette-Marit an Lungenfibrose leidet – einer unheilbaren Krankheit, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt.

Erst kürzlich bestätigte der Palast, dass sich ihr Zustand deutlich verschlechtert hat. Laut Mitteilung laufen bereits Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation. Öffentliche Auftritte sind für die Kronprinzessin kaum noch möglich.

Sohn Marius muss im Gefängnis bleiben

Anfang Februar begann der Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29). Ihm werden unter anderem Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen. Der Fall sorgt international für Schlagzeilen, ein Urteil wird im Juni erwartet. 

«Sie bestimmt jetzt meinen Alltag». Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit spricht offen über ihre Lungenkrankheit

«Sie bestimmt jetzt meinen Alltag»Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit spricht offen über ihre Lungenkrankheit

Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit bleibt weiterhin in Untersuchungshaft: Ein Gericht hat jetzt seine Berufung gegen die Haft abgelehnt, wie diverse Medien berichten. 

Grund dafür sind laut Gericht die Schwere der Vorwürfe und die Gefahr, dass er erneut straffällig werden könnte. Marius Borg Høiby muss damit bis zum Urteil im Juni im Gefängnis bleiben – obwohl der Prozess bereits beendet ist.

Auch Mette-Marit selbst geriet zuletzt unter Druck: Neue Enthüllungen zu ihrer früheren Verbindung zu Jeffrey Epstein werfen Fragen auf. In einem TV-Interview liess sie einige davon unbeantwortet.

Mehr Videos aus dem Ressort

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit benötigt eine Lungentransplantation. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose. In den letzten Monaten hatte sich die Krankheit verschlimmert.

19.12.2025

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