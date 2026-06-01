Grosse Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose. Jens Kalaene/dpa

Die Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Ihre Tochter Ingrid Alexandra wird ihr Studium in Australien vorübergehend unterbrechen und nach Norwegen zurückkehren. Hintergrund ist der angeschlagene Gesundheitszustand der 52-Jährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Ingrid Alexandra kehrt vorübergehend von ihrem Studium in Australien nach Norwegen zurück.

Kronprinz Haakon begründet den Schritt mit der schwierigen Familiensituation rund um Mette-Marit.

Die Kronprinzessin leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt verschlechtert. Mehr anzeigen

Im norwegischen Königshaus stehen derzeit nicht royale Termine im Vordergrund, sondern die Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit. Nachdem sich ihr Zustand in den vergangenen Wochen verschlechtert hat, zieht die Familie enger zusammen.

Wie Kronprinz Haakon während eines Besuchs in Japan erklärte, wird Tochter Ingrid Alexandra in den kommenden Wochen aus Australien nach Norwegen zurückkehren. Die 22-Jährige studiert seit vergangenem Jahr an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie.

Haakon machte deutlich, weshalb seine Tochter diesen Schritt nun plant: «Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein.»

Studium soll später fortgesetzt werden

Ganz aufgeben will die Thronfolgerin ihren akademischen Weg jedoch nicht. Nach Angaben ihres Vaters soll das Studium grundsätzlich fortgesetzt werden. Noch sei allerdings offen, wie lange Ingrid Alexandra in Norwegen bleiben werde.

Auch Haakon selbst hatte zuletzt seine Verpflichtungen angepasst. Der Kronprinz verkürzte eine Reise nach Japan und kehrte früher als geplant zurück. Er erklärte damals, es sei wichtig, nun bei seiner Frau zu sein.

Krankheit belastet die Kronprinzessin zunehmend

Mette-Marit leidet seit mehreren Jahren an einer chronischen Lungenfibrose. Die Erkrankung führt dazu, dass das Lungengewebe zunehmend vernarbt und die Atmung erschwert wird. Der norwegische Hof hatte zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass die Krankheit den Alltag der Kronprinzessin immer stärker beeinflusst.

Öffentlich sichtbar wurde dies auch am norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai. Bei ihrem Auftritt in Oslo trug die 52-Jährige ein Sauerstoffgerät und musste während der Feierlichkeiten wiederholt Pausen einlegen.

Bereits zuvor war Sohn Sverre Magnus nach Norwegen zurückgekehrt. Der 20-Jährige hatte sich zuletzt in Italien aufgehalten, wo er Erfahrungen in der Film- und Fotobranche sammeln wollte. Nun verbringt auch er wieder deutlich mehr Zeit mit seiner Familie.

Dass inzwischen beide Kinder an die Seite ihrer Mutter zurückkehren, zeigt, wie ernst die Situation innerhalb der Königsfamilie eingeschätzt wird.