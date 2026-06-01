Grosse Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tochter kehrt aus Australien zurück Grosse Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit

Sven Ziegler

1.6.2026

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose.
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose.
Jens Kalaene/dpa

Die Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Ihre Tochter Ingrid Alexandra wird ihr Studium in Australien vorübergehend unterbrechen und nach Norwegen zurückkehren. Hintergrund ist der angeschlagene Gesundheitszustand der 52-Jährigen.

,

DPA, Sven Ziegler

01.06.2026, 15:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinzessin Ingrid Alexandra kehrt vorübergehend von ihrem Studium in Australien nach Norwegen zurück.
  • Kronprinz Haakon begründet den Schritt mit der schwierigen Familiensituation rund um Mette-Marit.
  • Die Kronprinzessin leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt verschlechtert.
Mehr anzeigen

Im norwegischen Königshaus stehen derzeit nicht royale Termine im Vordergrund, sondern die Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit. Nachdem sich ihr Zustand in den vergangenen Wochen verschlechtert hat, zieht die Familie enger zusammen.

Wie Kronprinz Haakon während eines Besuchs in Japan erklärte, wird Tochter Ingrid Alexandra in den kommenden Wochen aus Australien nach Norwegen zurückkehren. Die 22-Jährige studiert seit vergangenem Jahr an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie.

Haakon machte deutlich, weshalb seine Tochter diesen Schritt nun plant: «Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein.»

Studium soll später fortgesetzt werden

Ganz aufgeben will die Thronfolgerin ihren akademischen Weg jedoch nicht. Nach Angaben ihres Vaters soll das Studium grundsätzlich fortgesetzt werden. Noch sei allerdings offen, wie lange Ingrid Alexandra in Norwegen bleiben werde.

Auch Haakon selbst hatte zuletzt seine Verpflichtungen angepasst. Der Kronprinz verkürzte eine Reise nach Japan und kehrte früher als geplant zurück. Er erklärte damals, es sei wichtig, nun bei seiner Frau zu sein.

Krankheit belastet die Kronprinzessin zunehmend

Mette-Marit leidet seit mehreren Jahren an einer chronischen Lungenfibrose. Die Erkrankung führt dazu, dass das Lungengewebe zunehmend vernarbt und die Atmung erschwert wird. Der norwegische Hof hatte zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass die Krankheit den Alltag der Kronprinzessin immer stärker beeinflusst.

Öffentlich sichtbar wurde dies auch am norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai. Bei ihrem Auftritt in Oslo trug die 52-Jährige ein Sauerstoffgerät und musste während der Feierlichkeiten wiederholt Pausen einlegen.

Mette-Marit unheilbar krank. Kronprinz Haakon: «Ich mache mir grosse Sorgen»

Mette-Marit unheilbar krankKronprinz Haakon: «Ich mache mir grosse Sorgen»

Bereits zuvor war Sohn Sverre Magnus nach Norwegen zurückgekehrt. Der 20-Jährige hatte sich zuletzt in Italien aufgehalten, wo er Erfahrungen in der Film- und Fotobranche sammeln wollte. Nun verbringt auch er wieder deutlich mehr Zeit mit seiner Familie.

Dass inzwischen beide Kinder an die Seite ihrer Mutter zurückkehren, zeigt, wie ernst die Situation innerhalb der Königsfamilie eingeschätzt wird.

Mehr Entertainment

Buhrufe in der Türkei. Travis Scott enttäuscht Tausende Konzertbesucher

Buhrufe in der TürkeiTravis Scott enttäuscht Tausende Konzertbesucher

Makabrer Netflix-Hit geht weiter. Wer Leichen im Keller hat, muss sich über Erpresserbriefe nicht wundern

Makabrer Netflix-Hit geht weiterWer Leichen im Keller hat, muss sich über Erpresserbriefe nicht wundern

Waadtländer Sängerin Lady O. Schweizerin gewinnt «The Voice» in Frankreich

Waadtländer Sängerin Lady OSchweizerin gewinnt «The Voice» in Frankreich

Meistgelesen

Iran bricht Verhandlungen mit den USA ab
Jetzt explodieren auch die Strandpreise im Insel-Hotspot
Plötzlich fliegt Flugbegleiterin durch die Kabine – Rätsel um Turbulenzen über Europa
Grosse Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit
Goldene Generation ohne Krönung – sind Josi, Niederreiter und Genoni bald weg?