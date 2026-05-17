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Auftritt trotz schwerer Krankheit Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich erneut mit Sauerstoffgerät

dpa

17.5.2026 - 22:24

Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät – Gallery
Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät – Gallery. Kronprinzessin Mette-Marit (Mitte) zeigte sich erneut in der Öffentlichkeit.

Kronprinzessin Mette-Marit (Mitte) zeigte sich erneut in der Öffentlichkeit.

Bild: dpa

Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät – Gallery. Der Feiertag hat in Norwegen grosse Tradition.

Der Feiertag hat in Norwegen grosse Tradition.

Bild: dpa

Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät – Gallery
Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät – Gallery. Kronprinzessin Mette-Marit (Mitte) zeigte sich erneut in der Öffentlichkeit.

Kronprinzessin Mette-Marit (Mitte) zeigte sich erneut in der Öffentlichkeit.

Bild: dpa

Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät – Gallery. Der Feiertag hat in Norwegen grosse Tradition.

Der Feiertag hat in Norwegen grosse Tradition.

Bild: dpa

Trotz schwerer Lungenkrankheit zeigt sich Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag lächelnd. Die Parade hat in Norwegen grosse Bedeutung.

DPA

17.05.2026, 22:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Mette-Marit zeigte sich am norwegischen Nationalfeiertag mit einem Sauerstoffgerät in der Öffentlichkeit.
  • Die 52-Jährige leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit, deren Zustand sich zuletzt verschlechtert hat.
  • Trotz gesundheitlicher Probleme nahm sie an den Feierlichkeiten mit ihrer Familie teil, zog sich jedoch früher zurück.
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Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich am Nationalfeiertag lächelnd mit Sauerstoffgerät neben ihrer Familie gezeigt. Die 52-Jährige, die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet, verfolgte am Morgen die Feierlichkeiten vor dem Wohnsitz und auf dem Schlossbalkon.

Wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete, setzte sich Mette-Marit zwischenzeitlich auf einem bereitgestellten Stuhl und zog sich früher als ihr Mann Haakon (52) zurück. 

Die Norweger feiern am 17. Mai die Unterzeichnung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1814. Traditionell begehen sie den Verfassungstag mit Paraden von Schülern und Musikkapellen. 

Die Kronprinzessin war zuvor bereits mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin erschienen. Ihr Zustand hatte sich laut Palastmitteilung in den vergangenen Monaten verschlechtert.

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Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Norwegische Kronprinzessin braucht neue Lunge

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit benötigt eine Lungentransplantation. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose. In den letzten Monaten hatte sich die Krankheit verschlimmert.

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