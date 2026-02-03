  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Prozess-Start in Oslo Mette-Marits Sohn Marius bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe 

Carlotta Henggeler

3.2.2026

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus
Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Bild: Sølve Sundsbø/dpa

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Bild: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus
Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Von links nach rechts: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Kronprinz Haakon, Marius Høiby, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit am Nationalfeiertag. Das Foto wurde im Juni 2013 aufgenommen.

Bild: Sølve Sundsbø/dpa

Vergewaltigung, Gewalt, Drogen: Der Fall Høiby erschüttert Norwegens Königshaus. Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und ihr Sohn Marius Borg Høiby Anfang Januar 215 in Oslo. 

Bild: Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Die Palastmauern des norwegischen Königshaus zittern: Heute, Dienstag, beginnt in Oslo der Prozess gegen Mette-Marits ältesten Sohn Marius. Er ist in mehreren schwerwiegenden Punkten angeklagt. Es drohen ihm bis zu 16 Jahre Gefängnis. blue News hält dich mit dem Slowticker auf dem Laufenden.

Redaktion blue News

03.02.2026, 10:38

03.02.2026, 11:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gegen Høiby beginnt heute, Dienstag, ab 9.30 Uhr in Oslo ein viel beachteter Prozess.
  • Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung ist bislang in 38 Punkten angeklagt. Darunter  Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Verstössen gegen Besuchsverbote. Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden.
  • Der Prozess soll bis Mitte März andauern.
  • Es ist verboten, Fotos von Marius aus dem Gerichtssaal zu zeigen.
  • Für den Prozess sind derzeit 28 Verhandlungstage angesetzt – inklusive voraussichtlicher Urteilsverkündung am 19. März 2026. Der Prozess findet im Gerichtssaal 250 im Osloer Bezirksgericht (Oslo tingrett) statt.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 11:45

    Nach Pause: Vorwurf erste mutmassliche Vergewaltigung

    Die mutmassliche Vergewaltigung soll sich in den Morgenstunden des 20. Dezember 2018 ereignet haben, während einer Party im Keller von Schloss Skaugum, der Residenz des norwegischen Prinzenpaares Mette-Marit und Haakon. Es sei viel Alkohol geflossen und ein Flaschendrehen-Spiel veranstaltet. Das Gericht zeigt Video-Aufnahmen, die die mutmassliche Vergewaltigung zeigen sollen. 

  • 10:39

    Rücksichtsloses Verhalten wird ihm auch vorgeworfen

    Marius wird in fünf Fällen wegen rücksichtslosen Verhaltens angeklagt. Laut Anklage soll er am 24. März 2024 in einem Osloer Nachtclub sowie am Folgetag in einer Wohnung die sogenannte «Frogner-Frau» angegangen sein. Die Vorwürfe gesteht er teilweise ein.

  • 10:19

    Prozess gestartet – Er bekennt sich «nicht schuldig» bei Vergewaltigungsvorwürfen

    Der Prozess mit Richter Jon Sverdrup Ejfestad ist in Oslo pünktlich gestartet. Marius Borg Høiby war zuvor im Spital – aus bisher unbekannten Gründen. 

    Marius wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage soll er am 4. August 2024 eine Frau mehrfach gewürgt und ihr ins Gesicht geschlagen haben. Im Prozess wird sie als «Frogner-Frau» bezeichnet. Marius räumt die Vorwürfe teilweise ein.

    Marius wird beschuldigt, am 2. November 2024 in einem Hotel eine Frau ohne Geschlechtsverkehr vergewaltigt zu haben. Laut Anklage war sie schlafend oder alkoholisiert. Er bestreitet die Vorwürfe.

    Marius Høiby wird beschuldigt, am 20. Dezember 2018 auf Gut Skaugum eine Frau ohne Geschlechtsverkehr vergewaltigt zu haben. Laut Anklage war sie müde und/oder alkoholisiert. Høiby weist die Vorwürfe zurück.

    In Bezug auf die Vorwürfe rund um Nora Haukland – darunter Drohung, Zwang und weitere Übergriffe – erklärt Marius, nicht schuldig zu sein.

    Marius Høiby wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 8. Oktober 2023 auf den Lofoten eine Frau während des Geschlechtsverkehrs vergewaltigt zu haben. Laut Anklage soll die Frau geschlafen oder stark alkoholisiert gewesen sein und sich nicht wehren können. Høiby bestreitet die Vorwürfe.

  • 9:36

    Nervöser Eindruck beim Start

    Marius Borg Høiby wirkte bei Prozessbeginn nervös, berichten anwesende Medien. Er soll einen Rosenkranz dabei haben. 

    Andreas Kruszewski (Bildmitte) bei der Ankunft im Osloer Gericht. Er ist Teil der Staatsanwaltschaft (Investigative Leader).
    Andreas Kruszewski (Bildmitte) bei der Ankunft im Osloer Gericht. Er ist Teil der Staatsanwaltschaft (Investigative Leader).
    KEYSTONE
  • 9:30

    Vom Spital in den Gerichtssaal

    Laut Informationen der «Bild»-Zeitung soll sich Høiby kurz vor Prozessstart im Spital befunden haben. Er soll dort – laut norwegischen Medien – von seiner Familie besucht worden sein. Darunter waren seine Mutter Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Stiefschwester Ingrid Alexandra. Warum er im Spital war, das ist nicht bekannt. 

  • 14:25

    Festnahme am Sonntag vor Prozessbeginn

    Am Montag, einen Tag vor Prozessstart, wird bekannt, dass Marius Borg Høiby festgenommen wurde. Es ist die dritte Festnahme innerhalb von vier Monaten.

    Marius Borg Høiby wurde am Sonntagabend wegen neuer Vorwürfe wie Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und Verstoss gegen ein Besuchsverbot festgenommen. Die Polizei beantragt wegen Wiederholungsgefahr eine vierwöchige Haft.

    Die Haftanhörung findet einen Tag vor Prozessbeginn als schriftliches Verfahren statt, Høiby erscheint nicht persönlich, und seine Verteidigerin äussert sich nicht zu den Vorwürfen.

    • Mehr anzeigen

Mehr zum Thema

«Was mich am meisten ärgert …». Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

«Was mich am meisten ärgert …»Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

Norwegen. «Peinlich»: Kronprinzessin Mette-Marit in neuen Epstein-Akten

Norwegen«Peinlich»: Kronprinzessin Mette-Marit in neuen Epstein-Akten

Verdacht auf Körperverletzung. Prinzessin Mette-Marits Sohn verhaftet

Verdacht auf KörperverletzungPrinzessin Mette-Marits Sohn verhaftet

Meistgelesen

Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump
Albanischer Popstar Soni Malaj kassiert Einreiseverbot für die Schweiz
Trump verklagt Harvard auf 1 Milliarde Dollar
Jetzt ist Epsteins Testament aufgetaucht
Staatsanwältin fordert neun Jahre Haft +++ Beschuldigter richtet Botschaft an Angehörige