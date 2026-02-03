10:19

Der Prozess mit Richter Jon Sverdrup Ejfestad ist in Oslo pünktlich gestartet. Marius Borg Høiby war zuvor im Spital – aus bisher unbekannten Gründen.

Marius wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage soll er am 4. August 2024 eine Frau mehrfach gewürgt und ihr ins Gesicht geschlagen haben. Im Prozess wird sie als «Frogner-Frau» bezeichnet. Marius räumt die Vorwürfe teilweise ein.

Marius wird beschuldigt, am 2. November 2024 in einem Hotel eine Frau ohne Geschlechtsverkehr vergewaltigt zu haben. Laut Anklage war sie schlafend oder alkoholisiert. Er bestreitet die Vorwürfe.

Marius Høiby wird beschuldigt, am 20. Dezember 2018 auf Gut Skaugum eine Frau ohne Geschlechtsverkehr vergewaltigt zu haben. Laut Anklage war sie müde und/oder alkoholisiert. Høiby weist die Vorwürfe zurück.

In Bezug auf die Vorwürfe rund um Nora Haukland – darunter Drohung, Zwang und weitere Übergriffe – erklärt Marius, nicht schuldig zu sein.

Marius Høiby wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 8. Oktober 2023 auf den Lofoten eine Frau während des Geschlechtsverkehrs vergewaltigt zu haben. Laut Anklage soll die Frau geschlafen oder stark alkoholisiert gewesen sein und sich nicht wehren können. Høiby bestreitet die Vorwürfe.