Nach einem von Skandalen geprägten Wettbewerb ist die amtierende Miss Mexiko, Fátima Bosch, in Thailand zur neuen Miss Universe gekürt worden.
Dabei war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verliessen die Veranstaltung, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde.
Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, die Vorgaben zum Posten von Werbebeiträgen nicht befolgt zu haben. Er bezeichnete sie als «dumm» und forderte sie immer wieder auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte.
Zahlreiche Teilnehmerinnen solidarisierten sich mit der Mexikanerin und verliessen den Saal – worauf Nawat ihnen öffentlich mit Disqualifikation drohte. Ein Video des Events, das live gestreamt wurde, verbreitete sich schnell online.
Miss universe contestants walked out in solidarity with Miss Mexico Fátima Bosch after a heated discussion with Miss Universe exec, Nawat Itsaragrisil. pic.twitter.com/gaoDbijpbl
«Was der Direktor getan hat, ist respektlos: Er hat mich als Idiotin bezeichnet», sagte Fátima Bosch daraufhin vor anwesenden Journalist*innen. «Die Welt muss das sehen. Denn wir sind starke Frauen, und dies ist eine Plattform für unsere Stimme. Niemand kann unsere Stimme zum Schweigen bringen.»
Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum äusserte sich: Sie zolle der Miss «Respekt», da ihre Reaktion «ein Beispiel dafür ist, wie wir Frauen uns angesichts von Aggressionen ausdrücken müssen». Der Moderator hatte sich daraufhin entschuldigt und behauptet, er sei missverstanden worden.
Manipulationsvorwürfe von Juroren
Kurz vor dem Finale zogen sich dann auch noch zwei Juroren aus Frankreich und dem Libanon zurück. Der libanesische Juror erklärte Medienberichten zufolge, der Wettbewerb sei manipuliert und die Siegerin stehe bereits fest. Es gebe eine zweite, geheime Jury, welche die Finalistinnen tatsächlich bestimmen würden. Zudem habe Fátima Bosch nur gewonnen, weil Raúl Rocha, der Eigentümer von Miss Universe, mit ihrem Vater geschäftlich zu tun habe.
Die Miss-Universe-Organisation bestritt dies und schrieb in einem Statement: «Alle Wettbewerbsbewertungen erfolgen weiterhin nach den festgelegten, transparenten und überwachten Protokollen.»
Zudem stürzte die Kandidatin aus Jamaika vor wenigen Tagen bei der Vorrunde von der Bühne und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie verletzte sich zwar nicht schwer, trat beim Finale aber nicht mehr an. Auch die britische Kandidatin stürzte, sagte aber später, der Sturz sei geplant gewesen.
Miss Jamaica, Gabrielle Henry was walking the runway during the evening gown portion of the Miss Universe preliminary rounds in Bangkok, Thailand on Wednesday when she took a sudden fall off the stage.
Die Gewinnerin stammt aus einer bekannten Familie im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco. Sie studierte unter anderem in Mexiko und Mailand Mode- und Bekleidungsdesign. Bosch ist die erste Frau aus Tabasco, die es auf die Miss-Universe-Bühne schaffte.
Mehr als 120 Kandidatinnen aus der ganzen Welt waren zusammengekommen, um den Titel der Miss Universe zu gewinnen. Zweite wurde die Teilnehmerin aus dem Gastgeberland Thailand, Praveenar Singh.
Der Miss-Universe-Wettbewerb wurde in Bangkok, Phuket und Pattaya ausgetragen. Naima Acosta, die Schweizer Kandidatin, verpasste einen Platz unter den besten 30 und nahm nicht am Finale teil.
