  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stürze, Kokain-Video und Manipulationsvorwürfe Mexikanische Kandidatin wird zur Miss Universe gekürt – begleitet von Skandalen

Noemi Hüsser

21.11.2025

Die mexikanische Kandidatin Fátima Bosch wurde zur Miss Universe 2025 gekrönt.
Die mexikanische Kandidatin Fátima Bosch wurde zur Miss Universe 2025 gekrönt.
KEYSTONE

Nach einem Eklat wird ausgerechnet die Teilnehmerin aus Mexiko zur neuen Miss Universe gekürt. Der Beauty Contest in Thailand war von Skandalen und einem Sturz geprägt.

,

DPA, Noemi Hüsser

21.11.2025, 11:09

21.11.2025, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fátima Bosch aus Mexiko wurde zur neuen Miss Universe in Thailand gekürt.
  • Der Wettbewerb war von Skandalen überschattet, darunter Rücktritte von Juroren wegen Manipulationsvorwürfen, politische Spannungen und ein Sturz der Kandidatin aus Jamaika.
  • Die 25-jährige Bosch ist die erste Miss Universe aus Tabasco, Mexiko, und setzte sich gegenüber 120 Teilnehmerinnen weltweit durch.
Mehr anzeigen

Nach einem von Skandalen geprägten Wettbewerb ist die amtierende Miss Mexiko, Fátima Bosch, in Thailand zur neuen Miss Universe gekürt worden.

Dabei war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verliessen die Veranstaltung, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde.

Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, die Vorgaben zum Posten von Werbebeiträgen nicht befolgt zu haben. Er bezeichnete sie als «dumm» und forderte sie immer wieder auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte.

Zahlreiche Teilnehmerinnen solidarisierten sich mit der Mexikanerin und verliessen den Saal – worauf Nawat ihnen öffentlich mit Disqualifikation drohte. Ein Video des Events, das live gestreamt wurde, verbreitete sich schnell online.

«Was der Direktor getan hat, ist respektlos: Er hat mich als Idiotin bezeichnet», sagte Fátima Bosch daraufhin vor anwesenden Journalist*innen. «Die Welt muss das sehen. Denn wir sind starke Frauen, und dies ist eine Plattform für unsere Stimme. Niemand kann unsere Stimme zum Schweigen bringen.»

Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum äusserte sich: Sie zolle der Miss «Respekt», da ihre Reaktion «ein Beispiel dafür ist, wie wir Frauen uns angesichts von Aggressionen ausdrücken müssen». Der Moderator hatte sich daraufhin entschuldigt und behauptet, er sei missverstanden worden.

Manipulationsvorwürfe von Juroren

Kurz vor dem Finale zogen sich dann auch noch zwei Juroren aus Frankreich und dem Libanon zurück. Der libanesische Juror erklärte Medienberichten zufolge, der Wettbewerb sei manipuliert und die Siegerin stehe bereits fest. Es gebe eine zweite, geheime Jury, welche die Finalistinnen tatsächlich bestimmen würden. Zudem habe Fátima Bosch nur gewonnen, weil Raúl Rocha, der Eigentümer von Miss Universe, mit ihrem Vater geschäftlich zu tun habe.

Die Miss-Universe-Organisation bestritt dies und schrieb in einem Statement: «Alle Wettbewerbsbewertungen erfolgen weiterhin nach den festgelegten, transparenten und überwachten Protokollen.»

Kokain, Morddrohungen und ein Sturz

Damit aber nicht genug an Skandalen: Aufruhr gab es auch, als die chilenische Kandidatin Inna Moll auf TikTok das Schnupfen von Kokain nachahmte. Oder als Miss Teen Cambodia Chouri Laorhours in ihrer Rede Gastgeberland Thailand beschuldigte, die anhaltenden gewalttätigen Grenzkonflikte ausgelöst zu haben. Für einen weiteren Skandal sorgte ein Video, in dem die israelische Kandidatin Melanie Shiraz der Miss Palästina Nadeen Ayoub einen kritischen Seitenblick zuwarf. Shiraz sagte später, das Video sei irreführend bearbeitet.

Zudem stürzte die Kandidatin aus Jamaika vor wenigen Tagen bei der Vorrunde von der Bühne und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie verletzte sich zwar nicht schwer, trat beim Finale aber nicht mehr an. Auch die britische Kandidatin stürzte, sagte aber später, der Sturz sei geplant gewesen.

Fátima Bosch aus Bundesstaat Tabasco

Die Gewinnerin stammt aus einer bekannten Familie im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco. Sie studierte unter anderem in Mexiko und Mailand Mode- und Bekleidungsdesign. Bosch ist die erste Frau aus Tabasco, die es auf die Miss-Universe-Bühne schaffte.

Mehr als 120 Kandidatinnen aus der ganzen Welt waren zusammengekommen, um den Titel der Miss Universe zu gewinnen. Zweite wurde die Teilnehmerin aus dem Gastgeberland Thailand, Praveenar Singh.

Der Miss-Universe-Wettbewerb wurde in Bangkok, Phuket und Pattaya ausgetragen. Naima Acosta, die Schweizer Kandidatin, verpasste einen Platz unter den besten 30 und nahm nicht am Finale teil.

Mehr aus dem Ressort

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Meistgelesen

Head-Chef schildert Details über den schweren Trainings-Sturz von Lara Gut-Behrami
Familie muss Aargauer Haus nach 63 Jahren abreissen
Viehfrachter mit 3000 Rindern an Bord ist nicht mehr zu orten
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung
Ein solches Ende hätte Lara Gut-Behrami sicher nicht verdient

Mehr Entertainment

Staatsanwälte sehen Landesverrat. Rapper muss 14 Jahre ins Gefängnis – wegen Obama-Spenden

Staatsanwälte sehen LandesverratRapper muss 14 Jahre ins Gefängnis – wegen Obama-Spenden

HBO arbeitet an Serien-Reboot. Diese bewegenden Worte richtet Daniel Radcliffe an seinen Harry-Potter-Nachfolger

HBO arbeitet an Serien-RebootDiese bewegenden Worte richtet Daniel Radcliffe an seinen Harry-Potter-Nachfolger

Was für ein Auftritt. Kate und William strahlen nach zwei Jahren wieder auf rotem Teppich

Was für ein AuftrittKate und William strahlen nach zwei Jahren wieder auf rotem Teppich