Die mexikanische Kandidatin Fátima Bosch wurde zur Miss Universe 2025 gekrönt. KEYSTONE

Nach einem Eklat wird ausgerechnet die Teilnehmerin aus Mexiko zur neuen Miss Universe gekürt. Der Beauty Contest in Thailand war von Skandalen und einem Sturz geprägt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fátima Bosch aus Mexiko wurde zur neuen Miss Universe in Thailand gekürt.

Der Wettbewerb war von Skandalen überschattet, darunter Rücktritte von Juroren wegen Manipulationsvorwürfen, politische Spannungen und ein Sturz der Kandidatin aus Jamaika.

Die 25-jährige Bosch ist die erste Miss Universe aus Tabasco, Mexiko, und setzte sich gegenüber 120 Teilnehmerinnen weltweit durch. Mehr anzeigen

Nach einem von Skandalen geprägten Wettbewerb ist die amtierende Miss Mexiko, Fátima Bosch, in Thailand zur neuen Miss Universe gekürt worden.

Dabei war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verliessen die Veranstaltung, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde.

Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, die Vorgaben zum Posten von Werbebeiträgen nicht befolgt zu haben. Er bezeichnete sie als «dumm» und forderte sie immer wieder auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte.

Zahlreiche Teilnehmerinnen solidarisierten sich mit der Mexikanerin und verliessen den Saal – worauf Nawat ihnen öffentlich mit Disqualifikation drohte. Ein Video des Events, das live gestreamt wurde, verbreitete sich schnell online.

Miss universe contestants walked out in solidarity with Miss Mexico Fátima Bosch after a heated discussion with Miss Universe exec, Nawat Itsaragrisil. pic.twitter.com/gaoDbijpbl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 6, 2025

«Was der Direktor getan hat, ist respektlos: Er hat mich als Idiotin bezeichnet», sagte Fátima Bosch daraufhin vor anwesenden Journalist*innen. «Die Welt muss das sehen. Denn wir sind starke Frauen, und dies ist eine Plattform für unsere Stimme. Niemand kann unsere Stimme zum Schweigen bringen.»

Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum äusserte sich: Sie zolle der Miss «Respekt», da ihre Reaktion «ein Beispiel dafür ist, wie wir Frauen uns angesichts von Aggressionen ausdrücken müssen». Der Moderator hatte sich daraufhin entschuldigt und behauptet, er sei missverstanden worden.

Manipulationsvorwürfe von Juroren

Kurz vor dem Finale zogen sich dann auch noch zwei Juroren aus Frankreich und dem Libanon zurück. Der libanesische Juror erklärte Medienberichten zufolge, der Wettbewerb sei manipuliert und die Siegerin stehe bereits fest. Es gebe eine zweite, geheime Jury, welche die Finalistinnen tatsächlich bestimmen würden. Zudem habe Fátima Bosch nur gewonnen, weil Raúl Rocha, der Eigentümer von Miss Universe, mit ihrem Vater geschäftlich zu tun habe.

Die Miss-Universe-Organisation bestritt dies und schrieb in einem Statement: «Alle Wettbewerbsbewertungen erfolgen weiterhin nach den festgelegten, transparenten und überwachten Protokollen.»

Kokain, Morddrohungen und ein Sturz

Damit aber nicht genug an Skandalen: Aufruhr gab es auch, als die chilenische Kandidatin Inna Moll auf TikTok das Schnupfen von Kokain nachahmte. Oder als Miss Teen Cambodia Chouri Laorhours in ihrer Rede Gastgeberland Thailand beschuldigte, die anhaltenden gewalttätigen Grenzkonflikte ausgelöst zu haben. Für einen weiteren Skandal sorgte ein Video, in dem die israelische Kandidatin Melanie Shiraz der Miss Palästina Nadeen Ayoub einen kritischen Seitenblick zuwarf. Shiraz sagte später, das Video sei irreführend bearbeitet.

Zudem stürzte die Kandidatin aus Jamaika vor wenigen Tagen bei der Vorrunde von der Bühne und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie verletzte sich zwar nicht schwer, trat beim Finale aber nicht mehr an. Auch die britische Kandidatin stürzte, sagte aber später, der Sturz sei geplant gewesen.

Miss Jamaica, Gabrielle Henry was walking the runway during the evening gown portion of the Miss Universe preliminary rounds in Bangkok, Thailand on Wednesday when she took a sudden fall off the stage.



The Miss Universe Jamaica Organization said Henry was taken to a hospital… pic.twitter.com/w9SlqePNLo — CBS News (@CBSNews) November 20, 2025

Fátima Bosch aus Bundesstaat Tabasco

Die Gewinnerin stammt aus einer bekannten Familie im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco. Sie studierte unter anderem in Mexiko und Mailand Mode- und Bekleidungsdesign. Bosch ist die erste Frau aus Tabasco, die es auf die Miss-Universe-Bühne schaffte.

Mehr als 120 Kandidatinnen aus der ganzen Welt waren zusammengekommen, um den Titel der Miss Universe zu gewinnen. Zweite wurde die Teilnehmerin aus dem Gastgeberland Thailand, Praveenar Singh.

Der Miss-Universe-Wettbewerb wurde in Bangkok, Phuket und Pattaya ausgetragen. Naima Acosta, die Schweizer Kandidatin, verpasste einen Platz unter den besten 30 und nahm nicht am Finale teil.

Mehr aus dem Ressort