Valeria Márquez in einem Bild auf ihrem Instagram-Konto. Bild: Instagram

Eine Influencerin ist während eines Livestreams auf der Social-Media-Plattform Tiktok in einem Kosmetikstudio im mexikanischen Bundesstaat Jalisco getötet worden.

DPA, Helene Laube dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Influencerin ist während eines Livestreams auf der Social-Media-Plattform Tiktok in einem Kosmetikstudio im mexikanischen Bundesstaat Jalisco getötet worden.

Valeria Márquez, sprach am Dienstag (Ortszeit) den Liveaufnahmen zufolge offenbar mit einem Lieferanten, als sie unvermittelt Schüsse in die Brust und in den Kopf trafen.

Die 23-Jährige brach zusammen und starb nach Behördenangaben sofort. Mehr anzeigen

Der Schönheitssalon in der Gemeinde Zapopan liegt am Rande der Stadt Guadalajara. Das Jalisco-Kartell der Neuen Generation hat die Region fest in Griff. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates ermittelt eigenen Angaben zufolge noch, will den Tod von Márquez aber als möglichen Femizid untersuchen, also als einen extremen Fall geschlechtsspezifischer Gewalt.

Márquez' Konten in den sozialen Medien wurden am Mittwoch von Kommentaren überschwemmt, die Trauer und Schock über den Tod des Models ausdrückten.

Femizide gehören in Mexiko zum Alltag

Gewalt bis zum Mord an Frauen gehört in Mexiko zum Alltag. Wenige Tage vor dem Mord an Márquez wurde Yesenia Lara Gutiérrez, eine Bürgermeisterkandidatin im Teilstaat Veracruz, zusammen mit drei weiteren Personen während eines Wahlkampfmarschs am Sonntag erschossen. Der Angriff wurde ebenfalls in einem Livestream festgehalten.

Nur wenige Stunden nach der Ermordung von Valeria Márquez wurde auch der ehemalige Kongressabgeordnete der mexikanischen Partei PRI, Luis Armando Córdova Díaz, in einem Café in der Gegend erschossen.