Ex-Fussballer ringt mit Tränen Michael Ballack spricht erstmals über den Tod seines Sohnes

Bruno Bötschi

10.3.2026

Nach dem tödlichen Unfall seines Sohnes Emilio habe bei ihm ein «Verdrängungsprozess» stattgefunden, offenbart Michael Ballack im Gespräch mit dem TV-Sender Sky Sport.
After the fatal accident of his son Emilio, Michael Ballack reveals in an interview with Sky Sport that a "process of repression" took place within him.
Bild: Screenshot Sky Sport

Emilio Ballack wurde nur 18 Jahre alt: Der Sohn von Ex-Fussballer Michael Ballack starb 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal. Nun spricht sein Vater erstmals öffentlich über den Verlust – und wie er damit umgeht.

Bruno Bötschi

10.03.2026, 10:45

10.03.2026, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Fussball-Legende Michael Ballack spricht im Interview mit Sky Sport zum ersten Mal öffentlich über den Tod seines Sohnes Emilio.
  • Der damals 18-Jährige starb im August 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal.
  • Er könne nach wie vor fast nicht über Emilio und seinen Tod sprechen, offenbart Ballack. Und weiter: «Ich würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr.»
Mehr anzeigen

Für Eltern gibt es kaum einen grösseren Schicksalsschlag, als ein Kind zu verlieren. So erging es Michael Ballack und seiner Ex-Frau Simone im Jahr 2021. Ihr damals 18 Jahre alter Sohn Emilio starb bei einem Unfall mit einem Quad.

Jetzt spricht Deutschlands Fussball-Legende im Gespräch mit dem TV-Sender Sky Sport erstmals öffentlich über den Tod seines Sohnes und blickt auf die vergangenen dreieinhalb Jahre zurück: «Das kann man sich nicht vorstellen – und auch nicht in Worten beschreiben.»

Auf die Frage von Moderator Riccardo Basile, wie er nach dem Verlust eines seiner drei Kinder weitermachen konnte, antwortet Michael Ballack: «Schwierig.» Danach kämpft der ehemalige Mittelfeldspieler vom FC Chelsea sichtlich mit den Tränen.

Simone Ballack: «Das ist meine Kraftquelle»

Emilio Ballack starb auf dem Familienanwesen der Ballacks in Portugal. Er wollte während der Nacht eine Freundin nach Hause bringen, verriet Emilios Mutter Simone, die Ex-Frau von Michael Ballack, vor wenigen Wochen im RTL-Dschungelcamp.

Beim Verlassen des Grundstücks fuhr das vierrädrige Geländefahrzeug plötzlich rückwärts statt vorwärts, kippte einen Abhang hinunter und begrub den Emilio Ballack unter sich. Laut Aussagen der Mutter sei alles tragisches «Pech» gewesen: Ihr Sohn Emilie sei weder gerast noch betrunken gewesen.

Simone Ballack scheint einen Weg gefunden zu haben, mit der Trauer umzugehen. Sie glaubt fest daran, dass ihr Sohn als eine Art Engel noch bei ihr weilt: «Er ist meine Kraftquelle.»

Auch während der Nacht seines Todes habe sie die Verbindung gespürt. Er sei in Portugal gewesen und sie in Deutschland. Sie habe wegen lauter Klopf- und Hammergeräusche im Haus nicht schlafen können: «Ich habe das gefühlt, ich wusste es.»

Michael Ballack: «Glück und Pech spielen eine grosse Rolle»

Nach dem Tod seines Sohnes Emilio habe bei ihm eine Art von «Verdrängungsprozess» stattgefunden, offenbart Michael Ballack nun im Gespräch mit Sky Sport. Und weiter: «Jeder Mensch geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Ich würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr.»

Halt gegeben habe Michael Ballack in den vergangenen dreieinhalb Jahren vor allem seine Familie, seine beiden Söhne Louis und Jordi und die Arbeit. Bei der Aufzeichnung des TV-Interviews war nach eigenen Angaben auch ein «Bild»-Journalist vor Ort.Die Zeitung zitierte aus dem weiteren Gesprächsverlauf Michael Ballack wie folgt:

Büne Huber über das Sterben. «Der Tod des Kindes machte mir Albträume»

Büne Huber über das Sterben«Der Tod des Kindes machte mir Albträume»

«Natürlich liebst du deine Kinder über alles und möchtest ihnen so viel Stabilität und Wärme und Sicherheit mitgeben im Leben. Das ist die Verantwortung, die du als Eltern trägst.»

Michael Ballack hat nach dem Tod seines Sohnes Emilios gelernt, «dass das Leben kostbar ist. Dass das Leben, das wir führen, absolut privilegiert ist. Dass auch Glück und Pech eine grosse Rolle spielen.»

