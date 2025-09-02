  1. Privatkunden
TV-Auswanderer Tobias und Michael «Ich kann empfehlen, 50 zu werden» – Das Partyweekend geht unter die Haut

Carlotta Henggeler

2.9.2025

«Ich kann empfehlen, 50 zu werden. Absolut schmerzlos»

«Ich kann empfehlen, 50 zu werden. Absolut schmerzlos»

Die TV-Auswanderer Michael und Tobias haben einen besonderen Anlass zum Feiern – einen runden Geburtstag. Die Party steigt auf Ibiza, ihrer Lieblingsinsel. Michael über seinen Geburtstag: «Ich kann empfehlen, 50 zu werden, ist absolut schmerzlos.»

01.09.2025

Sonne, Meer und gute Vibes: Michael und Tobias gönnen sich einen Partytrip auf ihre Lieblingsinsel Ibiza. Der Anlass: Michaels runder Geburtstag – und ein ganz besonderer Gruss an die blue News-Leser*innen.

Carlotta Henggeler

02.09.2025, 17:38

02.09.2025, 17:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tobias Bayer und Michael Paris sind wohl das bekannteste Auswanderer-Paar der 3+-Sendung «Adieu Heimat».
  • Die beiden Shop-Besitzer haben mehrere Jahre auf Fuerteventura gelebt. Durch die Corona-Krise landeten sie wieder in der Schweiz. Bis vor kurzem führten sie eine Boutique in Thuns Altstadt. 
  • Danach haben sie sich einen Traum verwirklicht: Sie haben den Schlagersong «Lass sie reden» herausgebracht. Ein Lied gegen Mobbing.
  • Jetzt feiern sie Michaels 50. Geburtstag an ihrem Lieblingsort – auf Ibiza. Ein Partyweekend, das unter die Haut geht. 
Mehr anzeigen

Tobias und Michael, die wohl bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz, sind ein abenteuerlustiges Duo. Dabei haben sie sich auch schon mehrere grosse Träume verwirklicht: Sie sind nach Spanien ausgewandert, haben danach eine Boutique in Thuns Altstadt eröffnet – und diese vor kurzem geschlossen. 

Neue Pläne hatten sie in petto: Tobias (54) und Michael (50) haben den Antimobbing-Song «Lass sie reden» herausgegeben – und sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 

Jetzt haben sie einen neuen Grund zum Feiern – Michael Paris hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Dafür hat ihn Tobias zum Partyweekend auf ihre Lieblingsinsel eingeladen: Ibiza. 

Wie fühlt sich das neue Jahrzehnt, die 50 an? Michael: Ich kann empfehlen, 50 zu werden. Absolut schmerzlos», sagt der Thuner mit ungarischen Wurzeln – und schmunzelt. 

Neue Tattoos zum Geburtstag

Michael und Tobias: Partyweekend auf Ibiza
Michael und Tobias: Partyweekend auf Ibiza. Michael Paris hat sich eine Sonne und einen Stern stechen lassen. Es symbolisiert das Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Kräften in sich selbst.

Michael Paris hat sich eine Sonne und einen Stern stechen lassen. Es symbolisiert das Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Kräften in sich selbst.

Bild: zVg

Michael und Tobias: Partyweekend auf Ibiza. «Simplicity»: Tobias Bayer hat sich für das Wort Einfachheit entschieden. Das Wort hat verschiedene Bedeutungen, darunter Geradlinigkeit. 

«Simplicity»: Tobias Bayer hat sich für das Wort Einfachheit entschieden. Das Wort hat verschiedene Bedeutungen, darunter Geradlinigkeit. 

Bild: zVg

Michael und Tobias: Partyweekend auf Ibiza
Michael und Tobias: Partyweekend auf Ibiza. Michael Paris hat sich eine Sonne und einen Stern stechen lassen. Es symbolisiert das Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Kräften in sich selbst.

Michael Paris hat sich eine Sonne und einen Stern stechen lassen. Es symbolisiert das Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Kräften in sich selbst.

Bild: zVg

Michael und Tobias: Partyweekend auf Ibiza. «Simplicity»: Tobias Bayer hat sich für das Wort Einfachheit entschieden. Das Wort hat verschiedene Bedeutungen, darunter Geradlinigkeit. 

«Simplicity»: Tobias Bayer hat sich für das Wort Einfachheit entschieden. Das Wort hat verschiedene Bedeutungen, darunter Geradlinigkeit. 

Bild: zVg

Ein Wochenende, das sie nicht so schnell vergessen – vor allem dank ihres brandneuen Tattoos.

Michael Paris hat sich für einen Mond mit Sonne entschieden, ein Symbol für das Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Kräften in sich selbst. Tobias Bayers Handgelenk ziert neuerdings das Wort Simplicity – also Einfachheit. Es steht unter anderem für Geradlinigkeit. 

Sushi und Party

Zum Geburtstag von Michael gibts Sushi zum Znacht.
Zum Geburtstag von Michael gibts Sushi zum Znacht.
zVg

Tobias und Michael lassen es sich auf ihrer Lieblingsinsel gut gehen: Sie geniessen die Sonne, das Meer, die schönen Buchten. Zwischendurch gibts Sushi und einen Abend in ihrem Lieblingsclub, dem Pacha. 

Neue Pläne? Wer die beiden kennt, der weiss, Tobias und Michael haben immer neue Ideen. blue News bleibt dran.

Mehr Videos aus dem Ressort

TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

Die bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz, Tobias und Michael, haben ihre Boutique geschlossen und wagen Neues: Sie wollen mit ihrem ersten Song «Lass sie reden» ins Showgeschäft – und damit im ZDF-«Fernsehgarten» auftreten. Achtung: Ohrwurm-Alarm.

08.10.2024

