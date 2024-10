Michael Newman stand in «Baywatch» neben David Hasselhoff viele Jahre vor der Kamera, nun ist der Schauspieler im Alter von 67 Jahren gestorben. IMAGO/Avalon.red

Schauspieler Michael Newman ist tot. Der 67-Jährige litt viele Jahre an Parkinson und ist der Krankheit nun erlegen. Er war in 150 Folgen von «Baywatch» zu sehen.

«Baywatch»-Star Michael Newman ist 18 Jahre nach seiner Parkinson-Diagnose gestorben. Er wurde 67 Jahre alt.

Ein langjähriger Freund veröffentlichte die Nachricht, dass der Schauspieler nach «Komplikationen mit seinem Herzen» am Sonntagabend «umgeben von seiner Familie und Freunden» verstorben ist.

Newman konnte sich in den 90er-Jahren einen Namen im Fernsehen machen. Seine «Baywatch»-Figur Newmie gehörte zum Hauptcast der Serie – und der Schauspieler war der Einzige in der ganzen Besetzung, der auch im echten Leben Rettungsschwimmer war.

In 150 Folgen war er zu sehen, mehr Episoden als andere im Cast abgesehen von David Hasselhoff.

Ein echter Rettungsschwimmer

Newman war ein Vollzeit-Feuerwehrmann und spielte nebenher in der TV-Serie mit. Als «Baywatch» zu Ende ging, machte er noch 25 Jahre im Kampf gegen das Feuer weiter. Im Verlauf seiner Erkrankung sammelte Michael Newman Spenden für die Organisation von Michael J. Fox, der bereits in seinen Zwanzigern an Parkinson erkrankt war.

Über die Diagnose sagte Newman einst zu «People»: «Diese unheilbare Krankheit gab mir viel Zeit, um nachzudenken. Das wollte ich eigentlich nicht, aber Weisheit kam damit einher.» Er nehme bis zu zehn verschiedene Medikamente pro Tag und wache oftmals zitternd auf.

«Ich schätze die Tage, die ich mit meiner Familie auf dieser Erde verbringen kann. Ich nehme das Leben ernst», sagte er weiter.

