Rückkehr nach einem Jahr Bekanntes SRF-Gesicht feiert TV-Comeback

Sven Ziegler

3.2.2026

Blick in den Regieraum von «Schweiz aktuell»
Blick in den Regieraum von «Schweiz aktuell»
KEYSTONE

Nach gut einem Jahr ausserhalb des Medienhauses kehrt Michael Weinmann zu SRF zurück. Ab Mai 2026 moderiert er wieder das Nachrichtenmagazin «Schweiz aktuell».

Sven Ziegler

03.02.2026, 10:20

03.02.2026, 11:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michael Weinmann übernimmt ab Mai 2026 erneut die Moderation von «Schweiz aktuell».
  • Er folgt auf Oceana Galmarini, die zu RTR wechselt.
  • Weinmann hatte SRF Anfang 2025 verlassen und war zuletzt bei der Fluggesellschaft Swiss tätig.
Mehr anzeigen

Michael Weinmann steht bald wieder vor der Kamera von SRF. Der 44-Jährige übernimmt ab Mai 2026 erneut die Moderation des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell». Das teilte der Sender am Montag in einer Medienmitteilung mit. Weinmann ersetzt Oceana Galmarini, die eine neue Aufgabe bei RTR übernimmt.

Für Weinmann ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. «Die Rückkehr zu SRF und ‹Schweiz aktuell› fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Sein Herz schlage für das Live-Fernsehen und für das Erzählen von Geschichten aus der Schweiz. Er freue sich auf neue Projekte, Begegnungen und die Zusammenarbeit mit dem Team.

Abschied nach nur einem Jahr

Weinmann hatte SRF Ende Februar 2025 verlassen und war seither als Head of Media Relations bei der Fluggesellschaft Swiss tätig. Zuvor arbeitete er während rund 15 Jahren für den öffentlich-rechtlichen Sender – unter anderem als Redaktor der Inlandredaktion, Moderator von «Schweiz aktuell» sowie seit 2020 auch als Formel-1-Kommentator. Weshalb er nach weniger als einem Jahr zur SRG zurückkehrt, liess SRF auf Anfrage offen.

Rückkehrer Michael Weinmann übernimmt ab Mai 2026 erneut die Moderation der TV-Sendung «Schweiz aktuell».
Rückkehrer Michael Weinmann übernimmt ab Mai 2026 erneut die Moderation der TV-Sendung «Schweiz aktuell».
Bild: SRF/Oscar Alessio

Beim Sender wird die Rückkehr positiv aufgenommen. «Ich freue mich ausserordentlich über die Rückkehr von Michael Weinmann», sagt TV-Nachrichtenchef Gregor Meier. Seine Erfahrung, Kreativität und Begeisterung für das Live-Fernsehen seien «ein grosser Gewinn für SRF und unser Publikum».

Galmarini wechselt zu RTR

Oceana Galmarini moderierte «Schweiz aktuell» seit März 2020. Künftig arbeitet sie in einer neu geschaffenen Funktion bei RTR als Produzentin für Serien und Dokumentationen für digitale Kanäle. Vor ihrer Zeit bei SRF war sie mehrere Jahre als Redaktorin bei RTR tätig.

«Die letzten sechs Jahre waren ein Abenteuer», sagt Galmarini zum Abschied. Sie freue sich darauf, ein neues Format mitzugestalten und gleichzeitig beruflich wie persönlich zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Auch Gregor Meier bedauert ihren Weggang, zeigt sich aber froh, dass sie der SRG erhalten bleibt.

