Michael Wendler konnte seine Villa in Florida verkaufen. Was passiert nun mit dem Geld? Das Foto stammt aus einer RTL-Show mit seiner Frau Laura. Rolf Vennenbernd/dpa

Schlagersänger Michael Wendler hat in Deutschland Millionen Schulden. In seiner neuen Heimat Florida konnte der 51-Jährige seine Luxusvilla verkaufen. Was passiert mit dem Geldsegen nun?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersänger Michael Wendler hat seine Villa in Florida verkauft, schreibt «Bild.de».

Der Entertainer ist in Deutschland verschuldet.

Seine Luxusvilla konnte der 51-Jährige für knapp 280'000 Franken verkaufen. Mehr anzeigen

In letzter Zeit lief es für den Schlagersänger Michael Wendler in Sachen Finanzen nicht so rund. Seine RTL-Show wurde nach Kritik im Vorfeld storniert.

Danach wurde sein Bühnen-Comeback auf Kreta abgesagt. Weil der Schlagersänger Michael Wendler zu den Headlinern gehörte, gab es Proteste. Der Veranstalter zog die Rissleine.

Wie «Bild.de» erfuhr, hat Michael Wendler sein Grundstück in Cape Coral in der Ortschaft Punta Gorda für knapp 280'000 Franken verkauft.

Was machen die Wendlers nach dem Villenverkauf?

Für Michael Wendler scheint die Rechnung nicht ganz aufgegangen zu sein. Der Entertainer wollte ursprünglich mehr für das Anwesen haben. Trotzdem sei der Deal nicht zu seinem Nachteil.

Denn es seien immer noch rund 48'000 Franken mehr als die 226 000 Franken, die er 2020 nach dem Verkauf seiner Villa in Cape Coral (732'000 Franken, Gewinn rund 382'000 Franken) dafür gezahlt hatte.

Wie geht es mit dem Ehepaar Wendler weiter? Der Schlagersänger hat in Deutschland hohe Schulden und wollte sich mit Laura in Florida niederlassen und glücklich werden.

Auf eine Anfrage der «Bild»-Zeitung hat er nicht reagiert.

