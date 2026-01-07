Michelle Hunziker besucht Nasa-Hauptcenter in Houston, Texas Michelle Hunziker hat mit ihrer Familie das Nasa-Spacecenter in Texas besucht. Bild: Instagram «Ein Traum geht in Erfüllung», sagt Michelle Hunziker über ihre Nasa-Tour auf Social Media. Bild: Instagram Im Kontrollzentrum begrüsst Hunziker die Astronauten im All. Bild: Instagram «Träume ich?», schreibt Michelle Hunziker über ihren Nasa-Besuch. Bild: Instagram «Heute haben wir mit der Dragon-Crew gesprochen», schreibt Hunziker. Bild: Instagram Michelle Hunziker besucht Nasa-Hauptcenter in Houston, Texas Michelle Hunziker hat mit ihrer Familie das Nasa-Spacecenter in Texas besucht. Bild: Instagram «Ein Traum geht in Erfüllung», sagt Michelle Hunziker über ihre Nasa-Tour auf Social Media. Bild: Instagram Im Kontrollzentrum begrüsst Hunziker die Astronauten im All. Bild: Instagram «Träume ich?», schreibt Michelle Hunziker über ihren Nasa-Besuch. Bild: Instagram «Heute haben wir mit der Dragon-Crew gesprochen», schreibt Hunziker. Bild: Instagram

Michelle Hunziker hat mit ihrer Familie das Nasa-Spacezentrum in Houston, Texas besucht und dabei mit Astronauten im Weltall gesprochen. «Damit geht ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagt sie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker hat mit ihrer Familie das Nasa-Headquarter in Houston in Texas besucht.

Sie führte dabei ein Gespräch mit Astronauten, die sich aktuell im Weltall befinden.

Der Besuch erfüllte ihr einen langgehegten Kindheitstraum. Mehr anzeigen

«Hey Leute, für mich geht heute ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagt eine sichtlich aufgeregte Michelle Hunziker in ihrem Video-Post auf Instagram.

Nach ihren Neujahrsferien in Mexiko hat Michelle Hunziker zusammen mit ihrer Familie das Nasa-Hauptzentrum in Houston, Texas, besucht und die Astronauten im Weltall begrüsst.

An Hunzikers Seite während des Besuchs war der italienische Astronaut Luca Parmitano. Hunziker ist geflasht von ihrem Besuch im Nasa-Zentrum. Sie schreibt auf Intagram in ihrer Story auf Italienisch: «Speriamo sia lui ad andare sulla luna al prossimo lancio. Tifiamo per te» und meint damit übersetzt: «Wir hoffen, dass er – Luca Parmitano – beim nächsten Start auf den Mond fliegen darf. Wir feuern dich an!»

Astronauten Fragen gestellt

Michelle Hunziker besuchte mit ihrer Familie die Nasa – insgesamt elf Personen aus ihrem Umfeld nahmen am Rundgang teil. Dabei erhielten sie spannende Einblicke ins Astronauten-Training und machten unter anderem Halt im Mission Control Center. Dort sprach sie kurz mit den Astronauten im All und ihre Familie durfte drei Fragen stellen.

Diesen Part übernahm Aurora Ramazzottis Partner Goffredo. Er wollte unter anderem wissen, was die Astronauten-Crew von der Erde am wenigsten vermisst. Auch beim Besuch dabei und im Video kurz zu sehen: Hunzikers Ex-Mann Eros Ramazzotti.

Bei der NASA-Tour im Johnson Space Center durfte Michelle Hunziker Raumfahrzeuge aus nächster Nähe begutachten und zudem die Sammlung mit einigen der grössten ausgestellten Mondsteine besichtigen.

