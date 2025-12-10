«Die Angst vor Einsamkeit lässt uns falsche Entscheidungen treffen»

Ihren Ex-Ehemann Eros Ramazzotti sieht Michelle Hunziker inzwischen als eine Art Bruder. (Archivbild) Felix Hörhager/dpa

Einsamkeit als Lebenskunst: Michelle Hunziker erzählt, wie sie persönliche Reife erlangte, welche vier Momente ihr Leben prägten – und warum sie sich auf den nächsten grossen Schritt in ihrer Familie freut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker spricht im Interview über Einsamkeit, persönliche Reife und ihr Lebensmotto, sich allein wohlzufühlen.

Sie nennt vier prägende Momente ihres Lebens: die Geburten ihrer drei Töchter und ihres Enkels Cesare.

Auf die Hochzeit ihrer Tochter Aurora im Juli 2026 freut sie sich besonders.

Über ihre aktuelle Beziehung redet sie dagegen nicht so gern. Mehr anzeigen

Die Liebesgeschichte zwischen Michelle Hunziker (48) und dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57) beschäftigt die italienischen Medien. Sind die beiden noch ein Paar, oder nicht?

Diese Frage lässt Michelle Hunziker in einem neuen Interview mit dem Magazin «F» offen, spricht dafür über das Thema Einsamkeit, lebensverändernde Momente und was ihr 2026 viel Freude bringen wird.

Vier Momente, die Michelle Hunziker geprägt haben

Im Fokus des neuen Interviews steht Michelle Hunzikers Familie und über Einsamkeit und das Thema Traurigkeit. Hunziker sagt im Gespräch: «Ich teile meinen Schmerz nicht gern, solange ich ihn noch empfinde. Erst, wenn ich die Situation gelöst habe, wenn ich den Schlüssel gefunden habe, spreche ich darüber, um ihn anderen zugänglich zu machen.»

Dabei verrät die 48-jährige Entertainerin ihr Credo: «Lerne, dich ganz allein wohlzufühlen.» Und weiter: «Letztendlich habe ich gelernt, allein gut zurechtzukommen, und heute geht es mir so gut, dass, wenn ich einen Partner finde, er mir ein besseres Gefühl geben muss als allein. Sonst bringt er mir nichts.»

Diese Situationen haben sie geprägt

Mit ihren Ansichten sei sie bisher gut durchs Leben navigiert, denn: «Die Angst vor Einsamkeit lässt uns falsche Entscheidungen treffen.»

Für Michelle Hunziker ist klar, ihre Familie hat sie geprägt: «In dieser Welt, so glaube ich zumindest, ziehen die bedeutendsten Erlebnisse unseres Lebens im Nu an uns vorbei. Ich weiss, dass es vier Momente gab, die mein Leben am meisten geprägt haben. Die Geburt meiner drei Töchter Aurora, Sole und Celeste sowie die von Cesare.»

Auf 2026 blickt Hunziker voller Freude, denn an 4. Juli wird ihre Tochter Aurora (29) heiraten. Über den besonderen Moment, die Hochzeit, hat Hunziker schon in anderen Interviews geschwärmt.

Mehr Videos aus dem Ressort