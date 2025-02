Michelle Hunziker ist Single – und findet das gut so. (Archivbild) sda

Moderatorin Michelle Hunziker hat eine Theorie, warum sie noch Single ist. Auch wenn sie ihr Leben ohne einen Partner an ihrer Seite geniesst, ist sie offen dafür, wieder einen Mann in ihr Herz zu lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker vermutet, dass ihr Single-Dasein damit zusammenhängen könnte, dass Männer Respekt davor haben, dass sie bereits Oma ist.

Die TV-Moderatorin geniesst ihr Leben als Single, schätzt ihre Unabhängigkeit und betont, dass sie sich auch ohne Partner wohlfühlt.

Ihr Beauty-Geheimnis ist laut eigener Aussage Selbstfürsorge, die Glückshormone freisetzt und ihrer Haut zugutekommt. Mehr anzeigen

Michelle Hunziker (48) ist eine der beliebtesten Entertainerinnen im deutschsprachigen Raum. Männer müssten Schlange stehen, um mit ihr anzubandeln. Doch das scheint nicht der Fall zu sein, wie Michelle erklärt. Sie meint auch, einen Grund für ihr Single-Dasein ausgemacht zu haben.

Es muss auch nicht sein

Michelle Hunziker ist vor knapp zwei Jahren Oma geworden, als ihre Tochter Aurora den kleinen Cesare zur Welt brachte. Das könnte etwas mit dem Single-Dasein der Moderatorin zu tun haben, wie sie im Gespräch mit dem Magazin «Gala» vermutet: «Männer haben ein bisschen Angst vor mir, schliesslich bin ich ja auch Oma. Sie denken: Oh, eine Granny: ‹spezielle Kategorie›.»

Unglücklich ist sie aber keinesfalls. Erstens hat sie ohnehin genug zu tun, und zweitens weiss sie als selbstbewusste Frau, wie sie sich selbst Gutes tun kann. «Ich gehe abends ins Bett und denke: Wow, dieser Frieden. Wenn meine Kinder im Bett sind, kann ich ein heisses Bad nehmen, ein Moment, der nur mir gehört. Das tut so gut. Und dann denke ich: Single-Sein kann auch schön sein. Wenn ich mir vorstelle, jetzt jemanden zu Hause zu haben? Nein. Aber das kann sich natürlich wieder ändern, wenn ein Mann vorbeikommt, der mich umhaut.»

Michelle Hunziker hat ein Geheimrezept

Ob an Michelle Hunzikers Theorie etwas dran ist? Schliesslich sieht man ihr nicht an, dass sie Oma ist. Das liegt unter anderem an ihrer Haut, die aussieht wie die eines Teenagers. Die kommt auch nicht von ungefähr. Gegenüber der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» enthüllte sie ihr Geheimrezept, das einige Fans wohl überraschen dürfte.

Denn Michelle nutzt nicht (nur) exklusive Beauty-Produkte, sondern ein kostenloses Hausmittel: «Auch wenn man keinen Partner hat, muss man wissen, wie man sich selbst befriedigen kann. Da sind Dopamin, Serotonin, Oxytocin, Endorphine – alles schöne Hormone, die nicht nur Euphorie und Glücksgefühle auslösen, sondern auch die Haut schön machen.»

