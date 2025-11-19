Michelle Hunziker steht vor einem Familien-Highlight: Ihre Tochter Aurora – aus der Beziehung mit Sänger Eros Ramazzotti – wird bald Ja sagen. Freund Goffredo hielt im vergangenen Winter in London um ihre Hand an, jetzt laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit 2026 bereits auf Hochtouren.
Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange
Im Interview mit «Bunte» verrät Michelle, dass Aurora mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt. Die wichtigsten Punkte wie das Essen, das Kleid und die Location werden derzeit organisiert.
Michelle Hunziker unterstützt ihre Tochter, wo sie kann. Hunziker verrät: «Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen». Ihr praktischer Tipp: wasserfestes Make-up.
Ein Blick auf Michelles eigene Ehegeschichte
Michelle Hunziker selbst hat bereits zwei Ehen hinter sich. Mit 17 Jahren zog sie aus der Schweiz nach Italien und verliebte sich in Eros Ramazzotti. Ihre Tochter Aurora wurde 1996 geboren, und zwei Jahre später heirateten sie. Doch die Ehe zerbrach, als Michelle in die Fänge einer Sekte geriet. Trotz der Trennung pflegen Michelle und Eros heute eine enge Freundschaft.
2012 fand Michelle erneut Liebe, diesmal mit Mode-Erben Tomaso Trussardi. Ihre Hochzeit fand in Bergamo statt, und sie bekamen zwei Töchter, Sole und Celeste. Doch auch diese Beziehung endete 2022 nach zehn Jahren.
Aktuelle Entwicklungen in Michelles Liebesleben
Nach der Trennung von Tomaso wurde Michelle mit verschiedenen Männern gesehen, doch es scheint, als habe sich keine ernsthafte Beziehung entwickelt.
