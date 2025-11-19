Michelle Hunziker und Tochter Aurora stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen von Auroras grossem Tag (Archivbild). Felix Hörhager/dpa

Michelle Hunzikers Tochter Aurora plant ihre Hochzeit für 2026. Die stolze Mutter gibt erste Einblicke in die Vorbereitungen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunzikers Tochter Aurora plant ihre Hochzeit für 2026, ist bereits mitten in den Vorbereitungen und sinniert über Location, Kleid und Essen.

Michelle Hunziker unterstützt ihre Tochter emotional und praktisch, rechnet aber mit vielen Tränen am grossen Tag.

Rückblickend spricht Michelle offen über ihre eigene Ehe, darunter ihre Beziehung zu Eros Ramazzotti, und ihre Zeit in einer Sekte. Mehr anzeigen

Michelle Hunziker steht vor einem Familien-Highlight: Ihre Tochter Aurora – aus der Beziehung mit Sänger Eros Ramazzotti – wird bald Ja sagen. Freund Goffredo hielt im vergangenen Winter in London um ihre Hand an, jetzt laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit 2026 bereits auf Hochtouren.

Hochzeitsvorbereitungen in vollem Gange

Im Interview mit «Bunte» verrät Michelle, dass Aurora mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt. Die wichtigsten Punkte wie das Essen, das Kleid und die Location werden derzeit organisiert.

Michelle Hunziker unterstützt ihre Tochter, wo sie kann. Hunziker verrät: «Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen». Ihr praktischer Tipp: wasserfestes Make-up.

Ein Blick auf Michelles eigene Ehegeschichte

Michelle Hunziker selbst hat bereits zwei Ehen hinter sich. Mit 17 Jahren zog sie aus der Schweiz nach Italien und verliebte sich in Eros Ramazzotti. Ihre Tochter Aurora wurde 1996 geboren, und zwei Jahre später heirateten sie. Doch die Ehe zerbrach, als Michelle in die Fänge einer Sekte geriet. Trotz der Trennung pflegen Michelle und Eros heute eine enge Freundschaft.

2012 fand Michelle erneut Liebe, diesmal mit Mode-Erben Tomaso Trussardi. Ihre Hochzeit fand in Bergamo statt, und sie bekamen zwei Töchter, Sole und Celeste. Doch auch diese Beziehung endete 2022 nach zehn Jahren.

Aktuelle Entwicklungen in Michelles Liebesleben

Nach der Trennung von Tomaso wurde Michelle mit verschiedenen Männern gesehen, doch es scheint, als habe sich keine ernsthafte Beziehung entwickelt.

Zuletzt wurde ihr eine Romanze mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera nachgesagt, doch auch diese soll inzwischen beendet sein. Auf Nachfragen zu ihrem Liebesleben reagiert die Schweizerin zurückhaltend.

