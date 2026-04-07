Michelle Hunziker beseitigt mit diesem Foto jegliche Zweifel

Das Foto zeigt auch Giulio Berruti in Marrakesch. Storia IG

Getrennte Osterferien – sie in Marrakesch, er auf der Skipiste – hatten Gerüchte über eine Krise zwischen Michelle Hunziker und Giulio Berruti ausgelöst. Ein Gruppenfoto, das ihr gemeinsamer Freund Jonathan Kashanian auf Instagram postete, räumt die Spekulationen nun aus dem Weg.

Antonio Fontana Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker und Giulio Berruti verbrachten die Osterfeiertage zunächst getrennt – sie in Marrakesch, er in den Bergen.

Ein Gruppenfoto, das Freund Jonathan Kashanian auf Instagram postete, zeigt Berruti nun doch im engsten Kreis um Hunziker in Marokko.

Die beiden haben ihre Beziehung bislang nicht offiziell bestätigt, die Zeichen verdichten sich jedoch zusehends. Mehr anzeigen

Über Ostern schienen Michelle Hunziker und Giulio Berruti getrennte Wege zu gehen. Die 49-jährige Schweizer Moderatorin reiste nach Marrakesch, zeigte sich auf Instagram bei Märkten, Shopping-Touren und entspannten Momenten in der marokkanischen Sonne – stets begleitet von ihrem engen Freund Jonathan Kashanian.

Der 42-jährige Schauspieler und Ästhetikmediziner verbrachte die Feiertage unterdessen in den Bergen und teilte Schneebilder auf seinen sozialen Kanälen.

Dann kam das Foto, das alle Gerüchte über eine mögliche Trennung beendete. Kashanian postete in seiner Instagram-Story ein Gruppenbild des sogenannten «Team Marrakesch» – und mittendrin: Giulio Berruti, entspannt lächelnd, im weissen Look, sichtlich gut integriert in Hunzikers engsten Freundeskreis.

Wie das italienische Portal «Leggo» berichtet, wurde das Bild schnell viral. Es zeigt ein Paar, das offenbar keine Krise durchlebt, sondern sich schlicht Raum für individuelle Ferien gönnt – und sich dann doch wieder zusammenfindet.

Offiziell bestätigt haben Hunziker und Berruti ihre Beziehung bislang nie. Dennoch mehren sich die Zeichen: Die beiden wurden in den vergangenen Monaten mehrfach zusammen gesehen, und Berichte aus Italien sprechen von einer gefestigten Verbindung.

Für beide ist es ein neuer Anfang – Hunziker nach der Trennung von Nino Tronchetti Provera, Berruti nach dem Ende seiner langen Beziehung mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi.