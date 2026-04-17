Dr. Giulio Berruti – Michelle Hunziker neuer Freund Michelle Hunziker soll laut italienischen Medien frisch verliebt sein. Ihr Neuer? Kein unbekanntes Gesicht in Italien. (Archivbild) Bild: sda Dieser Mann soll ihr Herz erobert haben. Sein Name? Giulio Berruti, Zahnarzt, Model, Schauspieler und Unternehmer. Bild: Instagram Zuvor war er mit Politikerin Maria Elena Boschi liiert. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Und mit Schauspiel-Kollegin Anna Safroncik war Berruti auch schon zusammen. Bild: IMAGO/Matteo Gribaudi Die italienische Schauspielerin Marianna Di Martino hatte auch schon das Herz des Römers erobert. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Model Francesca Kirchmair war auch schon mit Berruti liiert. Bild: Instagram Dr. Giulio Berruti – Michelle Hunziker neuer Freund Michelle Hunziker soll laut italienischen Medien frisch verliebt sein. Ihr Neuer? Kein unbekanntes Gesicht in Italien. (Archivbild) Bild: sda Dieser Mann soll ihr Herz erobert haben. Sein Name? Giulio Berruti, Zahnarzt, Model, Schauspieler und Unternehmer. Bild: Instagram Zuvor war er mit Politikerin Maria Elena Boschi liiert. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Und mit Schauspiel-Kollegin Anna Safroncik war Berruti auch schon zusammen. Bild: IMAGO/Matteo Gribaudi Die italienische Schauspielerin Marianna Di Martino hatte auch schon das Herz des Römers erobert. Bild: IMAGO/Independent Photo Agency Int. Model Francesca Kirchmair war auch schon mit Berruti liiert. Bild: Instagram

Michelle Hunziker zeigte sich über Ostern in Marrakesch frisch verliebt – an ihrer Seite: Giulio Berruti. Der Italiener ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Arzt, Unternehmer und Model. Die neue Liebe der Moderatorin in zehn Punkten erklärt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Giulio Berruti stammt aus einer akademischen Familie, ist ausgebildeter Zahnarzt mit eigener Praxis und Skincare-Linie und arbeitet zusätzlich als Schauspieler, Model und Unternehmer. Bekannt wurde er durch Filme, Serien und Reality-TV-Auftritte.

Seine Vergangenheit umfasst prominente Beziehungen und Mobbing-Erfahrungen in der Jugend. Zudem spricht er offen über seine chronische Erkrankung.

Heute engagiert er sich auch für Umwelt- und Tierschutz. Mehr anzeigen

Mamma mia – was läuft da zwischen Michelle Hunziker und Giulio Berruti? Über Ostern wurde die Moderatorin in Marrakesch gesichtet – auffällig vertraut an der Seite des italienischen Schauspielers. Händchenhaltend, lachend, eng beieinander.

Michelle Hunziker ist offenbar über beide Ohren verliebt. ‹Er lässt mich die Kontrolle verlieren›, verriet sie angeblich engen Freundinnen. Offenbar ein deutliches Zeichen, wie ernst es ihr mit Giulio Berruti ist.

Das Liebesleben des 41-jährigen Römers beschäftigte die italienischen Medien schon lange vor seiner Liaison mit Michelle Hunziker. Von 2020 bis 2025 war Berruti mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi liiert, mit der er zeitweise auch zusammenlebte.

Die Liebesgeschichte mit Hunziker soll im vergangenen Dezember bei einer Veranstaltung in der Schweiz begonnen haben, die sie moderierte.

Wer ist Giulio Berruti – der Zahnarzt und Schauspieler, der Michelle Hunziker nach Pirelli-Erbe Nino Tronchetti Provera den Kopf verdreht haben soll?

Aufwachsen in Rom

Giulio Berruti – von seinen Freunden «G» genannt – stammt aus einer akademisch geprägten Familie: Sein Vater Giuseppe ist Augenchirurg, seine Mutter Francesca Romana Reggiani Staatsanwältin. Auch sein Bruder Gian Luca Berruti ist beruflich erfolgreich – er arbeitet im Finanzbereich und soll unter anderem für die italienische Cybersecurity-Behörde tätig sein. Berruti sagt stolz über seine Mutter im Interview mit dem italienischen Magazin «Vanity Fair»: «Sie hat immer viel gearbeitet – ohne je zu vergessen, dass sie in erster Linie Mutter ist. Sie trug enorme Verantwortung, liess aber nie zu, dass ich meine Hausaufgaben mit anderen machte. Zum Mittag kam sie oft abgehetzt, mit Akten unter dem Arm, quer durch den Verkehr der ganzen Stadt – nur um mir etwas zu essen zu bringen und gleich wieder weiterzueilen.»

Mobbing in der Kindheit

In der Rai-Sendung «Ciao Maschio» erzählt der 41-Jährige, dass er während seiner Kindheit und Jugend gemobbt worden sei. Der Tiefpunkt: Mit 14 Jahren sei er samt seinem Töffli von einer Gruppe in einen Müllcontainer geworfen worden – vor einem angesagten Restaurant in Rom. «Sie hatten Freude daran, mich zu demütigen», sagt er über den Vorfall.

Heute tritt er selbstbewusst auf – als Kind aber sei das anders gewesen: «Ich war ein sehr scheuer Junge, oft für mich allein, weil es mir schwerfiel, mich in die Gruppe einzufügen», erzählt er im italienischen TV-Format. Er sei eher ein Einzelgänger gewesen.

Früher sei er zudem deutlich kleiner und schmächtiger gewesen als seine Mitschüler: «Ich war halb so gross wie die anderen.» Heute misst Berruti 1,90 Meter.

Vom Autowäscher zum Model

In der italienischen TV-Show «Ciao Maschio» erzählt Berruti, wie er zu seinem ersten Model-Job kam: «Ich arbeitete bei einem Carrosserie-Spengler, um mein erstes Geld zu verdienen. Ich wollte finanziell unabhängig von meinem Vater sein.» Nach der Schule habe er dort Autos gewaschen und einen Kollegen kennengelernt, der ihn zu einer Modelagentur mitnahm – wo er sofort unter Vertrag genommen wurde. «Da wurde mir klar, dass ich damit viel mehr verdienen und gleichzeitig mit den damit verbundenen Reisen die Welt entdecken kann.» Er modelte schon für Bulgari und war das Werbegesicht für einen bekannten italienischen Autohersteller.

Zahnmedizin-Studium in Rom

2010 schloss Berruti sein Studium in Zahnmedizin und Prothetik an der Universität Tor Vergata in Rom ab, später spezialisierte er sich auf Kieferorthopädie.

Heute liegt sein Fokus auf ästhetischer Zahnheilkunde, Okklusionsmanagement und Gesichtsverjüngung. Berruti arbeitet in seinem eigenen «Studi Berruti» mit Standorten in Rom und Bergamo und ist zudem als Dozent für ästhetische Medizin tätig.

Eigene Skincare-Linie

Mit «Doctor G.» lancierte Berruti 2021 eine eigene Skincare-Linie für Allergiker. Die Produkte sind im hochpreisigen Segment angesiedelt.

Karriere zwischen Hollywood und Reality-TV

Sein Filmdebüt gab Berruti 2003 in «The Lizzie McGuire Movie». Es folgten Rollen in «Melissa P.» (2005) und der Durchbruch 2007 mit der TV-Serie «La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa». 2011 war er in der US-Produktion «Monte Carlo» als Prinz Domenico zu sehen. Seine Schauspielkarriere verlief parallel zu seinem Studium, das er 2010 abschloss.

Eine seiner bekanntesten Rollen spielte Berruti 2014 in der britischen Musikkomödie «Walking on Sunshine». Seit 2019 verkörpert er zudem die Hauptfigur Gabriel Emerson in der «Gabriel’s Inferno»-Reihe. Sein Schauspielhandwerk erlernte er unter anderem bei Anna Strasberg, einer renommierten Schauspiellehrerin und Witwe von Method-Acting-Pionier Lee Strasberg, und vertiefte es später bei Hollywood-Coach Ivana Chubbuck, die unter anderem mit Stars wie Charlize Theron, Brad Pitt und Halle Berry gearbeitet hat.

Auch im Fernsehen machte Berruti auf sich aufmerksam: 2018 gewann er die italienische Tanzshow «Dance Dance Dance», in der Prominente bekannte Musikvideos nachtanzen.

2025 nahm er zudem an der Reality-Abenteuershow «Pechino Express» teil, bei der Teams mit minimalem Budget quer durch verschiedene Länder reisen.

Erotikfilm mit Nachwirkungen

2021 spielte Berruti im polnischen Erotikdrama «Girls to Buy» («Dziewczyny z Dubaju») eine freizügige Rolle – laut «Vanity Fair.it» soll es nur wenige Szenen geben, in denen er bekleidet ist. Der Film gilt als noch explizitere Variante von «Fifty Shades of Grey». Die Dreharbeiten und die intensive Rolle sollen auch Auswirkungen auf sein Privatleben gehabt haben – insbesondere auf seine damalige Beziehung. Laut Berichten soll seine damalige Freundin Maria Elena Boschi die Szenen nicht begeistert aufgenommen haben.

Roman über Freiheit und Risiko

2018 veröffentlichte Berruti den Roman «Nutshell» im italienischen Verlag Mondadori. Darin erzählt er die Geschichte von Nico, der aus seinem scheinbar perfekten Leben ausbricht und in Costa Rica zwischen Liebe, Drogen und Grenzerfahrungen an seine Limits gerät. Das Buch stiess auf positive Resonanz: «Für junge Menschen, angehende Helden und alle, die sich selbst verloren haben oder noch nicht kennen», schreibt Leserin Joy M. auf dem Portal medium.com.

Leben mit chronischer Krankheit

Berutti leidet an Fibromyalgie – einer chronischen Schmerzerkrankung, die sich durch weitverbreitete Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit und Schlafprobleme äussert. Als Jugendlicher machte Berruti deswegen eine schwierige Zeit durch: Lange wurde er von Ärzten nicht ernst genommen, die keine klare Ursache fanden und die Beschwerden teils als psychisch einordneten.

Heilbar ist die Krankheit bis heute nicht, sie kann jedoch mit Therapie und Lebensstil-Anpassungen gelindert werden. In der Schweiz sind schätzungsweise zwei bis vier Prozent der Bevölkerung betroffen – deutlich häufiger Frauen als Männer. Berruti betont, dass er mit seiner Geschichte anderen Betroffenen Mut machen möchte.

Ein Herz für Umwelt und Tiere

Seit 2008 engagiert sich Berruti auch abseits der Kamera: Als Vizepräsident und Botschafter der Kulturvereinigung Effemeridi Onlus setzt er sich für Umwelt-, Gesundheits- und Tierschutzthemen ein.

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