«No comment» Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht

Carlotta Henggeler

24.11.2025

Sommerferien zu dritt: Michelle Hunziker verbringt sie mit Ex-Mann Eros Ramazzotti und der gemeinsamen Tochter Aurora. Diese wird 2026 heiraten.
Sommerferien zu dritt: Michelle Hunziker verbringt sie mit Ex-Mann Eros Ramazzotti und der gemeinsamen Tochter Aurora. Diese wird 2026 heiraten.
Screenshot Instagram

Während die Vorfreude auf Auroras Hochzeit im Juni 2026 wächst, sorgt Michelle Hunziker auch privat für Schlagzeilen. Bei Liebesfragen hält sie sich jedoch bedeckt.

Carlotta Henggeler

24.11.2025, 15:10

24.11.2025, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Während die Vorfreude auf die Hochzeit ihrer Tochter Aurora von Tag zu Tag wächst, sorgt Michelle Hunziker auch in Sachen Liebe weiterhin für Schlagzeilen – bleibt dabei jedoch betont diskret.
  • Über die spekulierte Liebeskrise mit Unternehmer Nino Tronchetti Provera hält sich Hunziker bedeckt und antwortet in einem neuen Interview wortkarg mit «no comment».
  • Lieber plaudert sie über die bevorstehende Hochzeit ihrer Tochter Aurora im Sommer 2026 und nennt erstmals ein Datum.
Mehr anzeigen

Während für ihre Familie ein ganz besonderer Meilenstein näher rückt, zeigt sich Michelle Hunziker als überglückliche Mutter. Der Termin steht bereits fest: Am 4. Juli 2026 wird Aurora Ramazzotti ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza heiraten.

Die Vorfreude wächst täglich – so sehr, dass Michelle gesteht, jedes Mal emotional zu werden, wenn sie ihre Tochter zu den Anproben des Hochzeitskleids begleitet.

Über die Hochzeit selbst ist bisher kaum etwas nach aussen gedrungen. Location, Stil und Details der Zeremonie bleiben streng geheim. Eines zeigt Michelle Hunziker jedoch offen: Ihre Begeisterung und Rührung kann sie kaum verbergen.

Michelle Hunziker über Tronchetti Provera: «No comment»

Ganz anders fällt der Ton aus, wenn es um jenes Thema geht, das seit Wochen die Gerüchteküche anheizt: ihre Beziehung zum Unternehmer Nino Tronchetti Provera.

Im Gespräch mit dem deutschen Magazin «Bunte» ging die Moderatorin auf Distanz – ohne Raum für Spekulationen zu lassen. Auf Fragen zu möglichen Problemen oder einer angeblichen Auszeit reagierte Hunziker nur mit zwei Worten: «No comment.»

