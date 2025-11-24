Während für ihre Familie ein ganz besonderer Meilenstein näher rückt, zeigt sich Michelle Hunziker als überglückliche Mutter. Der Termin steht bereits fest: Am 4. Juli 2026 wird Aurora Ramazzotti ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza heiraten.
Die Vorfreude wächst täglich – so sehr, dass Michelle gesteht, jedes Mal emotional zu werden, wenn sie ihre Tochter zu den Anproben des Hochzeitskleids begleitet.
Über die Hochzeit selbst ist bisher kaum etwas nach aussen gedrungen. Location, Stil und Details der Zeremonie bleiben streng geheim. Eines zeigt Michelle Hunziker jedoch offen: Ihre Begeisterung und Rührung kann sie kaum verbergen.
Michelle Hunziker über Tronchetti Provera: «No comment»
Ganz anders fällt der Ton aus, wenn es um jenes Thema geht, das seit Wochen die Gerüchteküche anheizt: ihre Beziehung zum Unternehmer Nino Tronchetti Provera.
Im Gespräch mit dem deutschen Magazin «Bunte» ging die Moderatorin auf Distanz – ohne Raum für Spekulationen zu lassen. Auf Fragen zu möglichen Problemen oder einer angeblichen Auszeit reagierte Hunziker nur mit zwei Worten: «No comment.»
Mehr Videos aus dem Ressort
Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte
Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.