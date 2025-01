Michelle Hunziker ist schon auf dem Weg in die Schweiz

Michelle Hunziker ist auf dem Weg in die Schweiz Screenshot Instagram

Michelle Hunziker heizt mit einem Instagram-Post die Spekulationen um die ESC-Moderation 2025 an. Die 47-Jährige ist auf dem Weg in die Schweiz, wo heute um 15 Uhr das Moderationsteam offiziell vorgestellt wird.

Die Spekulationen rund um die Moderation des Eurovision Song Contests (ESC) 2025 in Basel nehmen Fahrt auf. Am Nachmittag wird bekanntgegeben, wer den prestigeträchtigen Wettbewerb moderieren wird. Ein Instagram-Post von Michelle Hunziker heizt die Gerüchte weiter an.

«Ich reise in die Schweiz für ...?» – diese Frage stellt die 47-jährige TV-Moderatorin in ihrer Instagram-Story, während sie sich im Zug zeigt. In der Hand hält sie Papiere, die nach Vorbereitungsunterlagen aussehen könnten. Viele Fans vermuten, dass Hunziker auf dem Weg nach Basel ist, um dort als Moderatorin des ESC 2025 vorgestellt zu werden.

Bereits seit Wochen kursieren Namen potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für die Moderation des grössten Musikwettbewerbs der Welt. Michelle Hunziker wird als Favoritin gehandelt. Die gebürtige Bernerin hat in ihrer Karriere schon mehrfach bewiesen, dass sie mit internationalen Grossveranstaltungen bestens vertraut ist.

Heute um 15 Uhr wird das Geheimnis gelüftet. blue News wird live aus Basel berichten und enthüllen, wer die Bühne des Eurovision Song Contests in der St. Jakobshalle betreten wird.