Ferien in den Dolomiten Neuer Freund überrascht Michelle Hunziker mit romantischer Geste

ai-scrape

28.8.2025 - 09:55

Entertainerin Michelle Hunziker genoss ein paar relaxte Tage mit Familie und Freund in den Dolomiten.
Entertainerin Michelle Hunziker genoss ein paar relaxte Tage mit Familie und Freund in den Dolomiten.
Instagram/Michelle Hunziker

Michelle Hunziker und ihr Partner Nino Tronchetti Provera geniessen romantische Tage in den Dolomiten. Der Unternehmer überrascht Hunziker dabei mit einem besonderen Geschenk.

28.08.2025, 09:55

28.08.2025, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Hunziker verbringt ein paar romantische Ferientage mit ihrer Familie und ihrem neuen Partner Nino Tronchetti Provera in den Dolomiten.
  • Der Unternehmer reist per Helikopter an und überrascht sie mit einem herzigen Geschenk.
  • Das Paar geniesst den Aufenthalt in einem exklusiven Hotel, nachdem es zuvor gemeinsam auf einer Mittelmeer-Yacht unterwegs war. 
Mehr anzeigen

Michelle Hunziker verbringt entspannte Ferientage mit ihrer Family in den Dolomiten. Doch die Ruhe wird plötzlich von einem Helikopter unterbrochen. Mit an Bord? Hunzikers neuer Partner, der vermögende Unternehmer Nino Tronchetti Provera. 

Tronchetti Provera, der als Erbe des Reifenherstellers Pirelli und Investment-Unternehmer bekannt ist, kommt nicht mit leeren Händen. Er bringt ein Gschänkli aus einer Boutique eines Luxushotels an der Amalfi-Küste mit. Darin befindet sich ein Keramikstück, das Michelle während eines früheren Urlaubs am Mittelmeer ins Auge gefallen war, aber nicht gekauft hatte. Diese liebevolle Geste wird von Michelle mit einer herzlichen Umarmung und einem Kuss belohnt, berichtet «bild.de».

Nach der Ankunft machen sich die beiden auf den Weg zum Hotel Fanes, Michelles bevorzugtem Rückzugsort in der Region. Das Hotel bietet viel Luxus. Zum Beispiel Panoramapools, einen weitläufigen Spa-Bereich und Suiten mit privaten Saunen. Es ist der ideale Ort für romantische Tage in den Bergen, nachdem das Paar zuvor auf einer Yacht im Mittelmeer unterwegs war.

Gemeinsame Strandferien. Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti feiern Wiedervereinigung

Gemeinsame StrandferienMichelle Hunziker und Eros Ramazzotti feiern Wiedervereinigung

Für Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera scheint es rundzulaufen in der Liebe. Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im Juni in Mailand ist der Unternehmer, der als zurückhaltend gilt, immer häufiger an Michelles Seite zu sehen. Beide teilen die Erfahrung, Eltern von drei Töchtern zu sein, was ihre Verbindung weiter stärkt.

Michelle hat einige Eindrücke ihrer Ferien auf sozialen Medien geteilt, die die glücklichen Momente mit Nino festhalten. Über Ninos Vergangenheit ist wenig bekannt, insbesondere über seine Scheidung, doch er gilt als vorbildlicher Gentleman.

