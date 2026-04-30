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«Mit ihm kann ich einfach sein» Michelle Hunziker zeigt sich so offen wie selten

Lea Oetiker

30.4.2026

Die Moderatorin Michelle Hunziker.
Die Moderatorin Michelle Hunziker.
Thomas Banneyer/dpa

Über das Privatleben von Michelle Hunziker weiss man normalerweise nicht sehr viel. In einem Interview spricht sie nun jedoch ganz offen über ihren neuen Freund und auch über schwere Zeiten.

Lea Oetiker

30.04.2026, 14:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Interview mit einem italienischen Magazin zeigt sich Michelle Hunziker offen.
  • Unter anderem spricht sie über ihren Exmann Eros Ramazotti, ihren Vater und über ihre neue Beziehung.
  • Zudem erinnert sie sich auch an dunkle Zeiten zurück.
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Die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker gewährt seltene Einblicke in ihr Privatleben. In einem Interview mit dem italienischen «Chi Magazine» spricht sie jedoch offen über ihre Beziehungen, ihre Familie und über schwierige Zeiten.

Beispielsweise über ihren Exmann Eros Ramazzotti «Eros ist meine Lieblingsperson», sagt sie über ihn. «Er ist ein Teil meines Lebens und meiner Familie. Ich werde ihn immer lieben. Wir sind wie Geschwister und durch eine tiefe Zuneigung verbunden, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. So etwas wünsche ich jedem.»

Auch die Musik ist im Interview ein Thema: «Sie war schon immer Teil meines Lebens», erklärt Hunziker. «Mein Vater spielte Klavier, mein Bruder hat am Konservatorium studiert, wir alle können singen.»

«Alle Schutzmauern eingerissen»

Natürlich wird im Interview auch über ihre neue Beziehung mit Giulio Berutti gesprochen. Er ist in Italien eine bekannte Persönlichkeit. Unter anderem ist er Zahnarzt mit Schwerpunkt Ästhetik, Model und Schauspieler. Er war bereits in zahlreichen Serien und Filmen zu sehen. 

«Mit ihm kann ich einfach sein. Ich habe all meine Schutzmauern eingerissen, die ich um mich herum aufgebaut hatte», sagt sie gegenüber «Chi». «Ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen.»

Der neue Freund von Michelle Hunziker: Giulio Berutti.
Der neue Freund von Michelle Hunziker: Giulio Berutti.
Instagram

Ihr Verständnis von Liebe wurde massgeblich durch ihren Vater geformt: «Er war ein wunderbarer Mensch, ein Künstler, aber er hatte auch Schwächen, und das hat meine Beziehungen geprägt», erzählt wie.  «Ich habe immer das Potenzial für liebevolle Liebe in einem Mann gesehen, aber ich brauche jemanden, der in sich selbst gefestigt ist und mir das Gefühl gibt, beschützt zu sein.» Und dies scheint sie nun in Berutti gefunden zu haben.

Dunkle Zeiten haben sie geprägt

Sie spricht im Interview aber auch über sehr dunkle Jahre in ihrem Leben. Beispielsweise als sie Mitglied einer Sekte war. Diese habe ihre Entscheidungen gesteuert und sogar ihren beruflichen Werdegang geprägt.

Unter anderem wurde sie dazu gedrängt, «Zelig» auf dem Höhepunkt ihrers Erfolgs zu verlassen, weil sie sich in einer «persönlichen Krise» befand, wie sie erzählt. «Die Sekte riet mir, alles hinter mir zu lassen, um Platz für Neues zu schaffen. Es war ein echter Verlust, aus ‹Zelig› auszusteigen. Ihr Plan war, dass man Dinge aufgibt, wenn sie am besten laufen – damit sie sich nicht erschöpfen.»

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Für eine neue Tourismus-Kampagne ist Michelle Hunziker in den Lokstand geklettert und hat eine SBB-Lok in den Zürich HB manövriert. Dort hat sie blue News verraten, welche Reise sie noch gerne unternehmen würde.

31.05.2023

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