Giulio Berruti ist ein italienischer Zahnarzt mit Spezialisierung auf ästhetische Medizin – im Netz nennt er sich Dr. G. Gleichzeitig ist er als Model und Schauspieler aktiv und war bereits in Film- und TV-Produktionen zu sehen, unter anderem in der Canale-5-Serie «La figlia di Elisa». Nebenbei führt er ein eigenes Unternehmen im Bereich Hautpflege.
2024 bis 2025: Unternehmer und Erbe Nino Tronchetti Provera
Der italienische Unternehmer gehört zur bekannten Industriellenfamilie Tronchetti Provera, die hinter dem Reifenhersteller Pirelli steht. Er und Michelle Hunziker wurden im Sommer 2024 erstmals zusammen gesehen. Sie sollen sich in Mailand gemeinsam Wohnungen angeschaut haben.
Der römische Chiropraktiker, der auch Prominente behandelt, wurde 2023 an Hunzikers Seite gesehen. Gemeinsame Auftritte – unter anderem bei einem Töffausflug – liessen auf eine enge Beziehung schliessen. Anfang 2024 gingen die beiden wieder getrennte Wege.
2022: Dr. Giovanni Angiolini
Der italienische Arzt und TV-Persönlichkeit (Orthopädie und Traumatologie) wurde 2022 an Hunzikers Seite bekannt. Gemeinsame Ferien auf Sardinien, Turtelbilder am Strand und sogar ein
Kennenlernen mit ihren Töchtern deuteten auf mehr als nur eine Liaison hin. Die Beziehung hielt jedoch nur wenige Monate.
2014 bis 2022: Mode-Erbe Tomaso Trussardi
Mit Tomaso Trussardi erlebte Michelle Hunziker ihre wohl prägendste und längste Liebe. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg galten die beiden als echtes Traumpaar, krönten ihre Beziehung 2014 mit einer Hochzeit und bekamen zwei Töchter. Umso überraschender kam Anfang 2022 die Trennung nach rund zehn Jahren – ein leiser Schlussstrich unter eine grosse Liebe, die lange als besonders stabil galt.
Trotz Liebes-Aus pflegen die beiden ein gutes Verhältnis, auch im Alltag: So ist etwa Trussardis Hund Odin immer wieder bei Hunziker zu sehen.
2010 und 2011: Schauspieler Daniele Pecci
Mit dem italienischen Schauspieler Daniele Pecci hatte Michelle Hunziker 2007 eine erste Liaison, bevor es 2010 zu einem kurzen Liebes-Comeback kam. Die Beziehung blieb insgesamt eher diskret, hielt jedoch nur wenige Monate. Pecci ist vor allem für Rollen in italienischen TV-Produktionen bekannt, spielte aber auch im internationalen Film «The Tourist» an der Seite von Johnny Depp mit.
2007 bis 2009: Film-Erbe Luigi de Laurentiis
Der italienische Filmproduzent wurde 2008 kurzzeitig mit Michelle Hunziker in Verbindung gebracht. Öffentliche Auftritte der beiden sorgten für erste Schlagzeilen, doch die Verbindung blieb unauffällig und war nur von kurzer Dauer. De Laurentiis entstammt einer der einflussreichsten Filmfamilien Italiens: Er ist der Sohn von Filmproduzent Aurelio De Laurentiis und wirkte an erfolgreichen Produktionen wie der Komödie «Natale a Beverly Hills» mit.
1995 bis 2005: Popstar Eros Ramazzotti
Mit Sänger Eros Ramazzotti erlebte Michelle Hunziker ihre erste grosse öffentliche Liebe. Für sie schrieb er den Song «Più bella cosa», der ihr gewidmet ist. Die beiden heirateten 1998 bei einem grossen Promi-Event in Italien und bekamen Tochter Aurora. 2002 folgte die Trennung – doch bis heute verbindet sie eine enge Freundschaft. Hunziker selbst sagt über ihn in Interviews: Die Beziehung sei heute «wie die zu einem Bruder» – man sei Familie und stehe sich «mit ganzem Herzen nahe».
Immer wieder verbringen sie Zeit als Familie, machen gemeinsam Ferien und treten als Grosseltern auf. Kürzlich reisten sie sogar zusammen nach Florida und besuchten unter anderem ein Space Center.
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