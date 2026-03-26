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Popstar, Erbe, Doc Hunzikers neues Liebesrätsel offenbart ein altbekanntes Muster

Carlotta Henggeler

26.3.2026

Michelle Hunziker bei einem Event zu den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 im Emporio Armani Store während der Men’s Fashion Week Herbst/Winter 2026/27 in Mailand, im  Januar 2026. (Archivbild)
Michelle Hunziker bei einem Event zu den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 im Emporio Armani Store während der Men’s Fashion Week Herbst/Winter 2026/27 in Mailand, im  Januar 2026. (Archivbild)
KEYSTONE

Michelle Hunziker soll ihr Herz wieder verschenkt haben – und ihr Beuteschema scheint klar: Statt Showbiz-Männern rücken Mediziner in den Fokus. Zufall oder einfach Lebensphase?

Carlotta Henggeler

26.03.2026, 18:04

26.03.2026, 18:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Fotos zeigen Michelle Hunziker eng mit dem italienischen Zahnarzt und Beauty-Unternehmer Giulio Berruti, was Liebesgerüchte auslöst, aber keine offizielle Bestätigung.
  • Die Moderatorin blickt auf eine Reihe von Beziehungen zurück – von kurzen Romanzen bis zur langjährigen Ehe mit Tomaso Trussardi und der prägenden Verbindung zu Eros Ramazzotti.
  • Die Liebes-Chronologie zeigt, warum Zahnarzt Berruti in ihr Beuteschema passt. In der Vergangenheit datete Hunziker bereits andere Mediziner.
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In Italien sorgen neue Schnappschüsse für Aufsehen: Michelle Hunziker zeigt sich in Mailand Arm in Arm mit Erfolgs-Zahnarzt Giulio Berruti – und heizt damit die Liebesgerüchteküche erneut an.

Die Moderatorin hat nichts bestätigt, sie hält ihr Beziehungsleben privat. Doch Berruti würde gut in ihr bisheriges Liebes-Beuteschema passen. Weg vom Showbusiness-Mann, hin zum Mediziner. 

Bist du neugierig auf Hunzikers neuen Flirt? Hier die komplette Chronologie ihres Liebeslebens. 

März 2026: Dr. G. alias Giulio Berruti

Giulio Berruti ist ein italienischer Zahnarzt mit Spezialisierung auf ästhetische Medizin – im Netz nennt er sich Dr. G. Gleichzeitig ist er als Model und Schauspieler aktiv und war bereits in Film- und TV-Produktionen zu sehen, unter anderem in der Canale-5-Serie «La figlia di Elisa». Nebenbei führt er ein eigenes Unternehmen im Bereich Hautpflege.

2024 bis 2025: Unternehmer und Erbe Nino Tronchetti Provera

Der italienische Unternehmer gehört zur bekannten Industriellenfamilie Tronchetti Provera, die hinter dem Reifenhersteller Pirelli steht. Er und Michelle Hunziker wurden im Sommer 2024 erstmals zusammen gesehen. Sie sollen sich in Mailand gemeinsam Wohnungen angeschaut haben. 

Ferien in den Dolomiten. Neuer Freund überrascht Michelle Hunziker mit romantischer Geste

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Offiziell bestätigt wurde die Beziehung nie – ebenso wenig ein klares Liebes-Aus. Ende 2025 flaute die gemeinsame Präsenz in der Öffentlichkeit ab.

2023 bis 2024: Chiropraktiker Dr. Alessandro Carollo

Seltenes Liebes-Interview. Michelle Hunziker: «Ich wüsste nicht, wo ich einen neuen Freund  unterbringen sollte»

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Der römische Chiropraktiker, der auch Prominente behandelt, wurde 2023 an Hunzikers Seite gesehen. Gemeinsame Auftritte – unter anderem bei einem Töffausflug – liessen auf eine enge Beziehung schliessen. Anfang 2024 gingen die beiden wieder getrennte Wege.

2022: Dr. Giovanni Angiolini

Der italienische Arzt und TV-Persönlichkeit (Orthopädie und Traumatologie) wurde 2022 an Hunzikers Seite bekannt. Gemeinsame Ferien auf Sardinien, Turtelbilder am Strand und sogar ein

Das muss Liebe sein. Michelle Hunziker stellt ihren Kindern neuen Freund vor

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Kennenlernen mit ihren Töchtern deuteten auf mehr als nur eine Liaison hin. Die Beziehung hielt jedoch nur wenige Monate.

2014 bis 2022: Mode-Erbe Tomaso Trussardi

Mit Tomaso Trussardi erlebte Michelle Hunziker ihre wohl prägendste und längste Liebe. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg galten die beiden als echtes Traumpaar, krönten ihre Beziehung 2014 mit einer Hochzeit und bekamen zwei Töchter. Umso überraschender kam Anfang 2022 die Trennung nach rund zehn Jahren – ein leiser Schlussstrich unter eine grosse Liebe, die lange als besonders stabil galt.

Jeans-Erbe Trussardi lässt tief blicken. Hunziker-Ex: «Ich bin kein Papasöhnchen»

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Trotz Liebes-Aus pflegen die beiden ein gutes Verhältnis, auch im Alltag: So ist etwa Trussardis Hund Odin immer wieder bei Hunziker zu sehen.

2010 und 2011: Schauspieler Daniele Pecci

Mit dem italienischen Schauspieler Daniele Pecci hatte Michelle Hunziker 2007 eine erste Liaison, bevor es 2010 zu einem kurzen Liebes-Comeback kam. Die Beziehung blieb insgesamt eher diskret, hielt jedoch nur wenige Monate. Pecci ist vor allem für Rollen in italienischen TV-Produktionen bekannt, spielte aber auch im internationalen Film «The Tourist» an der Seite von Johnny Depp mit.

2007 bis 2009: Film-Erbe Luigi de Laurentiis

Der italienische Filmproduzent wurde 2008 kurzzeitig mit Michelle Hunziker in Verbindung gebracht. Öffentliche Auftritte der beiden sorgten für erste Schlagzeilen, doch die Verbindung blieb unauffällig und war nur von kurzer Dauer. De Laurentiis entstammt einer der einflussreichsten Filmfamilien Italiens: Er ist der Sohn von Filmproduzent Aurelio De Laurentiis und wirkte an erfolgreichen Produktionen wie der Komödie «Natale a Beverly Hills» mit.

1995 bis 2005: Popstar Eros Ramazzotti

Mit Sänger Eros Ramazzotti erlebte Michelle Hunziker ihre erste grosse öffentliche Liebe. Für sie schrieb er den Song «Più bella cosa», der ihr gewidmet ist. Die beiden heirateten 1998 bei einem grossen Promi-Event in Italien und bekamen Tochter Aurora. 2002 folgte die Trennung – doch bis heute verbindet sie eine enge Freundschaft. Hunziker selbst sagt über ihn in Interviews: Die Beziehung sei heute «wie die zu einem Bruder» – man sei Familie und stehe sich «mit ganzem Herzen nahe».

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Immer wieder verbringen sie Zeit als Familie, machen gemeinsam Ferien und treten als Grosseltern auf. Kürzlich reisten sie sogar zusammen nach Florida und besuchten unter anderem ein Space Center.

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Für eine neue Tourismus-Kampagne ist Michelle Hunziker in den Lokstand geklettert und hat eine SBB-Lok in den Zürich HB manövriert. Dort hat sie blue News verraten, welche Reise sie noch gerne unternehmen würde.

31.05.2023

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