Michelle Hunziker während der Fashion Week im Februar 2026. archivio IMAGO/SGPItalia

Ist Michelle Hunziker wieder verliebt? Neue Fotos aus Mailand zeigen die Moderatorin auffallend vertraut mit einem italienischen Zahnarzt – und heizen die Gerüchteküche weiter an.

Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker wurde in Mailand gemeinsam mit dem italienischen Zahnarzt Giulio Berruti fotografiert, was neue Liebesgerüchte auslöst.

Die beiden wirkten auf den Bildern vertraut und wurden unter anderem Arm in Arm sowie gemeinsam unterwegs gesehen.

Offiziell bestätigt ist die Beziehung nicht, und Hunziker äussert sich weiterhin nicht zu ihrem Privatleben. Mehr anzeigen

Seit Tagen kursieren Spekulationen um das Liebesleben von Michelle Hunziker – nun sorgt neues Bildmaterial für zusätzliche Aufmerksamkeit. In Mailand wurde die Moderatorin gemeinsam mit dem Italiener Giulio Berruti gesehen.

Die Wochenzeitschrift "Chi" hat Bilder veröffentlicht, die die beiden zum ersten Mal gemeinsam zeigen und die einen handfesten Beweis für die in den vergangenen Wochen nur angedeutete Beziehung darstellen.

Die Szenen wirken vertraut. Beobachter berichten, dass sich die beiden entspannt und eingespielt verhalten hätten. Auf weiteren Bildern ist zu sehen, wie sie ein Gebäude betreten und gemeinsam unterwegs sind. Offiziell bestätigt ist eine Beziehung jedoch nicht.

Der Mann an Hunzikers Seite ist in Italien kein Unbekannter. Giulio Berruti arbeitet als Zahnarzt mit Schwerpunkt Ästhetik und ist daneben auch als Model und Schauspieler tätig. In verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen war er bereits zu sehen, ebenso in Reality-Formaten. Zudem hat er ein eigenes Unternehmen im Bereich Hautpflege aufgebaut.

Für Hunziker wäre es nicht die erste Beziehung mit einem Mediziner. In der Vergangenheit war sie unter anderem mit einem Chirurgen sowie einem Osteopathen liiert. Noch im vergangenen Sommer wurde sie mit dem Unternehmer Nino Tronchetti Provera gesehen. Ein offizielles Ende dieser Beziehung wurde allerdings nie bestätigt.

Hunziker selbst äussert sich traditionell kaum zu ihrem Privatleben. Gerade bei neuen Beziehungen hält sie sich bewusst zurück. Entsprechend bleibt auch im aktuellen Fall offen, ob es sich um eine neue Partnerschaft handelt – oder lediglich um eine enge Bekanntschaft.