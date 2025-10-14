  1. Privatkunden
Michelle Hunziker über Mutterschaft mit 19 «Die beste Entscheidung meines Lebens»

fon

14.10.2025

Michelle Hunziker sprach in einem Interview über sehr private Dinge.
Michelle Hunziker sprach in einem Interview über sehr private Dinge.
Keystone

Michelle Hunziker sprach in einem Interview offen wie selten über frühe Mutterschaft, schwierige Lebensphasen – und den Weg zu sich selbst.

14.10.2025, 18:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Hunziker beschreibt ihre frühe Mutterschaft mit 19 Jahren in einem Interview als die beste Entscheidung ihres Lebens und blickt mit Zärtlichkeit auf ihre damaligen Zweifel zurück.
  • Aus zwei Ehen habe sie gelernt, dass eine Beziehung nur dann Sinn mache, wenn sie einen echten Mehrwert zum Alleinsein bietet.
  • Heute spricht Hunziker offen über ihre emotionale Entwicklung, die Rolle der Psychoanalyse in ihrem Heilungsprozess und ihre späte, aber zentrale Reise zur Selbstfindung ab dem 40. Lebensjahr.
Mehr anzeigen

Mit 19 Jahren Mutter werden? Für Michelle Hunziker war das nie ein Problem: «Es war die beste Entscheidung meines Lebens», sagte sie im Interview mit der «Corriere della Sera» und erinnert sich daran, wie sie als Mädchen ihren Freundinnen davon abriet, dasselbe zu tun – eine Erinnerung, auf die sie heute mit Zärtlichkeit zurückblickt.

Zwei Ehen haben ihr eine einfache Regel gelehrt: «Mit jemandem zusammen zu sein, muss mir mehr gefallen als allein zu sein: Die Partnerschaft muss einen Mehrwert bieten.»

Mit Eros Ramazotti sei sie heute eine Familie: «Wir lieben uns von ganzem Herzen», sagt sie. Auch wenn sie «das Leid, einen wunderschönen Moment auf dem Höhepunkt der Liebe verloren zu haben» nicht leugnet.

Damals, gibt sie zu, «war ich jung, mit emotionalen Lücken», dann kam «eine sehr schwierige Zeit» und die Trauer um den Tod ihres Vaters.

Was die Treue angeht, hat das Showgirl ihre Sichtweise geändert: «Als junger Mensch sagt man dir, dass Treue alles ist; heute glaube ich, dass ein Lebensplan wichtiger ist», sagte sie dem «Corriere della Sera»

Die Hilfe der Psychoanalyse

Michelle, die nun auch Grossmutter ist, räumt ein, wie «beschwerlich» es für ihre Tochter Aurora Ramazzotti gewesen sein muss, mit zwei berühmten Eltern aufzuwachsen. «Auri Sie wegen ihres Aussehens gemobbt, aber sie hat sich durchgebissen. Ich habe sie in einfachen Verhältnissen grossgezogen. Heute ist sie eine besondere Mutter und zieht mit ihrem Verlobten Goffredo ein fröhliches Kind gross».

Mit 48 Jahren spricht Hunziker auch von ihrem Wohlbefinden als Ergebnis innerer Arbeit: «Psychoanalyse, die ich weiterhin mache, Reisen, Arbeit. Ich habe aufgehört, mich selbst zu sabotieren – dank der richtigen Person, die mir die Werkzeuge gegeben hat, um Traumata zu bewältigen».

Nach aussen hin wirkte sie immer fröhlich, «aus Scham wollte ich anderen nicht zur Last fallen», aber die Reise, sich selbst wirklich kennenzulernen, «begann mit 40 Jahren und ist immer noch mein Schlüssel zum Glück», erzählte sie der Zeitung.

