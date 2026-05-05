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«Bin verliebt und glücklich» Michelle Hunziker zwischen heimlicher Liebe und Auroras Hochzeit

fon

5.5.2026

Michelle Hunziker spricht über Auroras bevorstehende Hochzeit und deutet neue Liebe an. 
Michelle Hunziker spricht über Auroras bevorstehende Hochzeit und deutet neue Liebe an. 
Imago

Intensive Zeit für Michelle Hunziker: Die Entertainerin schwelgt im italienischen Fernsehen in Gefühlen – wegen der bevorstehenden Hochzeit ihrer Tochter Aurora und einer neuen Beziehung.

Nicolò Forni

05.05.2026, 18:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Hunziker freut sich auf die Hochzeit ihrer Tochter Aurora, die in Sizilien stattfindet.
  • In der TV-Show Verissimo bestätigt sie, dass sie verliebt ist – ohne jedoch Details zu verraten.
  • Gerüchten zufolge soll es sich bei ihrem neuen Partner um den Zahnarzt und Schauspieler Giulio Berruti handeln.
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Michelle Hunziker erlebt gerade eine besonders emotionale Zeit: Am 4. Juli steht die Hochzeit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti an – ein Moment voller Vorfreude, aber auch vieler Gefühle.

Die älteste Tochter aus ihrer Beziehung mit Eros Ramazzotti wird Goffredo Cerza heiraten – den Vater ihres Sohnes Cesare, der 2023 geboren wurde.

Als Gast in der TV-Show «Verissimo» sprach die 49-Jährige offen über ihre Gefühle: «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass meine Tochter heiratet», sagte sie im Studio von Silvia Toffanin. «Ich weiss jetzt schon, dass ich von Anfang bis Ende gerührt sein werde», fügte sie hinzu.

Wie die Moderatorin selbst in der Sendung verriet, wird die Zeremonie in Sizilien stattfinden, ein Detail, das von den Frischvermählten noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Michelle blickt auch auf die Vergangenheit zurück: «Ich war 19, als Aurora geboren wurde», erinnert sie sich und betont die besondere Bindung zu ihrer Tochter, die sie inzwischen zur Grossmutter gemacht hat.

Neue Liebe, aber maximale Diskretion

Neben der Familie ist auch Platz für ihr Liebesleben. Noch bei «Verissimo» bestätigt Michelle Hunziker, dass sie wieder verliebt ist: «Ich bin glücklich, aber ich behalte lieber alles für mich», erklärt sie, ohne Namen zu nennen und betont, dass sie ihre Privatsphäre schützen möchte.

Gerüchten zufolge handelt es sich bei ihrem neuen Partner um den Zahnarzt und Schauspieler Giulio Berruti.

Model, Arzt, Schauspieler. Schau, Michelle, was dein Neuer alles kann – wer ist Giulio Berruti wirklich?

Model, Arzt, SchauspielerSchau, Michelle, was dein Neuer alles kann – wer ist Giulio Berruti wirklich?

Die beiden kennen sich schon länger, doch erst in den letzten Monaten wurde mehr daraus: Nach einem Wiedersehen bei einer Veranstaltung in der Schweiz kamen sie sich näher. Es folgten Treffen in Rom und romantische Ausflüge – unter anderem ein gemeinsames Wochenende in der Toskana.

Die ersten gemeinsamen Bilder stammen aus dem März, als sie in Ferrara fotografiert wurden. Zuletzt wurden die beiden laut mehreren Boulevardmedien am Comer See gesichtet – bei einem Spaziergang, der in einem Kuss endete.

Nach ihren früheren Beziehungen – von den Ehen mit Eros Ramazzotti und Tommaso Trussardi bis hin zur jüngsten Affäre mit Nino Tronchetti Provera – scheint Michelle Hunziker heute gelassener denn je. «Ich bin verliebt und glücklich», betont sie, ohne weitere Details zu ihrer neuen Beziehung preiszugeben.

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