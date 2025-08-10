  1. Privatkunden
Gewalt, Flucht, Verrat Die dunkle Vergangenheit von Schlagerstar Michelle

Sven Ziegler

10.8.2025

Schlagerstar Michelle erlebte dunkle Zeiten. 
Schlagerstar Michelle erlebte dunkle Zeiten. 
Christoph Reichwein/dpa

Die deutsche Sängerin Michelle zählt zu den erfolgreichsten Schlagermusikerinnen – doch ihre Kindheit war geprägt von Misshandlungen, Frauenhausaufenthalten und ständiger Angst. Heute spricht sie offen über das Trauma, das sie bis heute begleitet.

Redaktion blue News

10.08.2025, 14:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle wuchs in einem gewalttätigen und vernachlässigenden Elternhaus auf
  • Mehrfach floh die Familie ins Frauenhaus, doch der Vater wurde jedes Mal wieder aufgenommen
  • Trotz Traumata fand Michelle im Gesang ihren Ausweg und eine erfolgreiche Karriere
Mehr anzeigen

Mit über 4,5 Millionen verkauften Tonträgern, ESC-Erfahrung und Charterfolgen verkörpert Michelle für viele die glitzernde Welt des Schlagers. Hinter der Bühne jedoch trägt die 53-Jährige eine schwere Vergangenheit mit sich. In einem Gespräch mit der «Bild» schilderte die Sängerin, wie Gewalt und Vernachlässigung in ihrer Kindheit allgegenwärtig waren.

Ihre Eltern, beide alkoholkrank, hätten sie und ihre Geschwister verbal, körperlich und psychisch misshandelt. An glückliche Momente könne sie sich nicht erinnern. Weihnachten habe es zwar gegeben, schön sei es nie gewesen.

Mehrfach floh die Mutter mit den Kindern in Frauenhäuser, doch der Vater stand oft schon am nächsten Tag vor der Tür, beteuerte seine Liebe – und die Mutter kehrte zurück. Danach sei er noch brutaler geworden. Auch das Jugendamt habe von den Zuständen gewusst, geholfen habe das kaum. Mit neun Jahren kam Michelle zunächst zu einer Pflegefamilie, wo es ebenfalls Gewalt gab. Später lebte sie bei einem Onkel, dann wieder beim Vater. Mit 13 riss sie aus und ging nach Frankfurt, in der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Kein Kontakt zu ihrem Vater

Doch auch dort fand sie zunächst keine Stabilität. Ein älteres Ehepaar nahm sie auf, der Mann näherte sich ihr an, worauf die Ehefrau sie fortschickte. Erst in einer anderen Familie, bei der sie auf die Kinder aufpasste, fand Michelle Sicherheit. Der Hausherr spielte in einer Band – als die Sängerin ausfiel, sprang Michelle ein. Daraus entstand ihre Karriere, ihr erstes eigenes Einkommen und eine Perspektive.

Die Sätze aus ihrer Kindheit – allen voran, dass sie «nicht gewollt» sei – konnte sie erst viele Jahre später verarbeiten. Kontakt zu ihrem Vater hat sie heute nicht mehr. Geblieben ist ihr ein stabiles privates Umfeld: drei Töchter, ein Enkelkind und ihr Verlobter, Sänger Eric Philippi.

Kritik am Altersunterschied von 25 Jahren kontert Michelle gelassen. Auf Instagram schrieb sie bereits vor einem Jahr eine Botschaft, die nun in neuem Licht erscheint: «Lieb mich oder lass es sein.»

