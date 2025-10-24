  1. Privatkunden
2026 steht Abschied an Michelle beendet Schlager-Karriere nach 34 Jahren – das ist der wahre Grund

Sven Ziegler

24.10.2025

Sängerin Michelle macht Schluss. 
Sängerin Michelle macht Schluss. 
Christoph Reichwein/dpa

Schlussstrich bei Michelle: Die Schlagersängerin hängt ihre Karriere an den Nagel. Von nun an will sich die 53-Jährige auf ihre Familie konzentrieren. Trotzdem dürfen sich ihre Fans noch auf ein Highlight freuen.

Teleschau

24.10.2025, 13:29

24.10.2025, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle beendet nach 34 Jahren ihre Schlagerkarriere – endgültig und ohne Comeback-Pläne.
  • Die 53-Jährige will mehr Zeit mit ihrer Familie und ihrem Enkelkind verbringen.
  • 2026 geht sie ein letztes Mal auf grosse Abschiedstournee.
Mehr anzeigen

«Vorbei Vorbei» heisst ein Song von Michelle aus dem Jahr 2020. Gleiches gilt nun auch für die Karriere der 53-Jährigen. Wie der Schlagerstar gegenüber RTL bestätigte, hängt sie ihren Job an den Nagel. «Es gibt kein Zurück», versicherte sie. 34 Jahre in der Branche seien genug, erklärte Michelle. Leicht habe sie sich die Entscheidung indes nicht gemacht: «So eine Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen, die wächst ja in einem selbst.»

Trotz der prägenden Zeit und grossen Erfolgen sei es nun an der Zeit, dieses Kapitel ihres Lebens abzuschliessen. Dabei sei sie mit sich selbst im Reinen, bestätigte die Sängerin: «Mein Herz blutet nicht.» Besonders ein Gedanke sei in diesem Zusammenhang tröstend. «Es ist ja nicht so, dass ich dann weg vom Fenster bin, meine Musik bleibt ja», sagte Michelle. Und auch die Fans der 53-Jährigen erwartet noch ein letztes grosses Highlight: 2026 geht Michelle noch einmal auf Tour.

«Bin jetzt Oma»: Darum kehrt Michelle der Schlagerbranche den Rücken zu

Den Entschluss, sich von der Bühne und der Musikbranche generell zu verabschieden, sei vor allem wegen eines Grundes gefallen, wie Michelle gegenüber RTL erklärte: wegen ihrer Familie. «Ich bin jetzt Oma», verdeutlichte die Dreifachmama, ihre Priorität künftig auf ihre Liebsten legen zu wollen.

«Ich habe mein erstes Enkelkind und spüre jetzt einfach auch, wie wenig Zeit ich eigentlich für meine Kinder im Endeffekt hatte und wie viel Zeit ich mit anderen Menschen verbracht habe», führte die Künstlerin aus. Dieses Versäumnis möchte sie bei ihrem Enkel vermeiden, weshalb sie im Interview nochmals unterstrich: «Und deswegen gibt es für mich da gar kein Zurück!»

Auch abseits ihrer Rolle als Oma erwarten Michelle noch familiäre Höhepunkte. Bereits seit zwei Jahren ist sie mit dem 25 Jahre jüngeren Schlagersänger Eric Philippi zusammen, mittlerweile auch verlobt. Gegenüber RTL bestätigte sie nun: «Natürlich werden wir heiraten. Wann wir heiraten, werden wir aber nicht verraten.»

