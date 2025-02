Mike Müller kritisiert SRF nach «G&G»-Aus

Bravo Mike Müller. Ich finde es sehr bedenklich wie das SRF zu sparen beginnt. Wenn es nur noch News bringen will. Bitte dann aber ohne meine Gebühren. Ich bin nicht bereit für soooooo wenig noch soooooo viel zu bezahlen. Fernsehen soll nicht nur News bringen sondern auch Unterhaltung und nicht nur eingekaufte fremde Formate. Wir sind schliesslich auch ein eigenständiges Land mit eigener Kultur! Dann sollte man den Damen und Herren in der Chefetage erst mal die Gehälter massiv kürzen. Wenn sie nichts mehr zu tun haben, brauchen sie auch kein Gehalt!

Hanno