Die turbulente Geschichte der Cyrus-Dynastie

Miley, Tish und Billy Ray im Jahr 2019. Hier waren die Eltern noch nicht getrennt. imago images/APress

Nach über 30 Jahren Ehe trennten sich Billy Ray und Tish Cyrus – und lösten damit eine Kettenreaktion aus, die tiefe Gräben in der Familie hinterliess. Was ist passiert und findet die Familie nun doch wieder zusammen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Billy Ray und Tish Cyrus liessen sich 2022 nach 30 Jahren Ehe endgültig scheiden.

Das führte zu Spannungen und einer Spaltung in der Familie.

Neue Partner und alte Konflikte sorgten für Streit, besonders zwischen Tish und Tochter Noah sowie zwischen Miley und ihrem Vater.

Inzwischen haben sich einige Familienmitglieder wieder angenähert. Mehr anzeigen

In der Familie Cyrus kriselt es schon seit längerer Zeit. Was steckt dahinter – und gibt es jetzt endlich Hoffnung auf Besserung?

Scheidung als Auslöser des Streits

Nach mehreren gescheiterten Versuchen, ihre Ehe zu retten, war 2022 definitiv Schluss: Billy Ray und Tish Cyrus reichten nach 30 Jahren die Scheidung ein.

Gemeinsam haben sie fünf Kinder: Miley (32), Braison (31) und Noah (25) Cyrus stammen aus ihrer gemeinsamen Ehe, während Trace (36) und Brandi (38) Cyrus aus einer früheren Beziehung von Tish sind, die jedoch von Billy Ray adoptiert wurden.

Die beiden begründete den Schritt mit «unüberbrückbaren Differenzen», wie «TMZ» damals schrieb. Es war zudem bereits das dritte Mal, dass die beiden die Scheidung einreichten, aber das erste Mal, dass sie dies tatsächlich durchzogen.

Miley Cyrus und Billy Ray. Screenshot Instagram/ @billyraycyrus

2024 sprach Tish im «Call Her Daddy»-Podcast über die Hintergründe, und von «respektlosem Verhalten» in der Ehe. «Die Lage war schon lange nicht mehr gut. Ich glaube, ich blieb so lange, weil ich Angst hatte, allein zu sein», so die 58-Jährige.

Die Zeit danach war alles andere als einfach für Tish, und in dem Podcast beschreibt sie ihren «kompletten psychologischen Zusammenbruch» vor der Scheidung. «Ich hatte buchstäblich Angst. 30 Tage lang habe ich weder gegessen noch geschlafen.»

Die Trennung war nicht nur das Ende einer Promi-Ehe, sondern auch der Auslöser für tiefe Gräben innerhalb der Familie. Bereits damals gab es Gerüchte darüber, dass sich die Kinder emotional positionierten: Miley Cyrus unterstützt ihre Mutter, während Noah und ihr Bruder Braison sich eher auf die Seite des Vaters stellten.

Zoff unter den Schwestern

Durch die Scheidung von Tish und Billy Ray litt auch die Beziehung zwischen den beiden Schwestern Noah und Miley. Das, obwohl die beiden eigentlich ein sehr gutes Verhältnis miteinander hatten.

Ende 2023 tauchte aber ein Interview von Miley Cyrus mit Joe Rogan auf, in dem sie ihre kleine Schwester als Emo bezeichnete. Der Hannah-Montana-Star führt aus: «Sie hat ein Lied, in dem sie sagt: ‹Meine Schwester ist wie Sonnenschein, der ihr überallhin folgt, wohin sie auch geht. Aber ich bin eher wie eine Regenwolke.› Weisst du, sie hat wirklich so eine Vorstellung von mir», erklärte Miley und fügte hinzu, dass sie und ihre Geschwister «sehr oft zum Arzt gehen», um ihre psychische Gesundheit zu unterstützen.

Noah kommentierte den Clip mit: «Die Respektlosigkeit in diesem Video ...» Als der Interviewausschnitt von 2020 wieder auftauchte, bemerkten die Fans schnell, dass Noah den Kommentar fast drei Jahre später im Zuge der Wiederverheiratung ihrer Mutter hinterlassen hatte.

Noah Cyrus comments under TikTok of her sister Miley Cyrus interview about growing up with a famous sister.



“The disrespect in this video...” pic.twitter.com/B19b1eVMfG — Miley Cyrus Updates (@MileyCyrusBz) October 11, 2023

Daraufhin likte Noah Cyrus ein «freizügiges Bild» von Miley Cyrus' Ex-Mann Liam Hemsworth. Das kam bei den Fans gar nicht gut an.

Im Juni 2024 gewann Miley dann ihren ersten Grammy. Und ihre Dankesrede machte mächtig Schlagzeilen. Die 32-Jährige bedankte sich bei ihrer Mutter Tish und erwähnte auch ihre Schwester Brandi Cyrus, die sie beide zur Verleihung begleiteten.

Brisant: Ihrem Musiker-Vater Billy Ray Cyrus und ihrer ebenfalls im Musik-Business tätige Schwester sprach sie keinen Dank aus. Im Gegenteil: «Ich glaube nicht, dass ich irgendwen vergessen habe. Nur meine Unterwäsche», betonte sie und feuerte die Gerüchteküche um einen Familien-Zoff noch mehr an.

Neue Partner sorgen für weitere Konflikte

Kurz nach der Scheidung von Billy Ray und Tish Cyrus im Jahr 2022 hatten beide neue Partner*innen.

Billy Ray Cyrus kam mit der Sängerin Firerose zusammen. Die damals 32-Jährige ist 30 Jahre jünger als er und nur zwei Jahre älter als Miley Cyrus. Die beiden lernten sich im Jahr 2010 am Set von «Hannah Montana» kennen, wo Miley die Hauptrolle spielte.

Im Oktober 2023 heirateten die beiden. Doch 10 Monate später waren die beiden wieder geschieden. Am 5. August 2024 war die Scheidung rechtskräftig. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg mit gegenseitigen Vorwürfen, wobei beide Parteien Missbrauch geltend machten.

Billy Ray mit seiner aktuellen Partnerin Elizabeth Hurley. IMAGO/Future Image

Inzwischen ist Billy Ray mit der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) zusammen.

Auch Tish Cyrus fand schnell wieder einen neuen Partner: Dominic Purcell (55), einer der Hauptdarsteller der Serie «Prison Break». Im Podcast «Call her Daddy» schwärmt Tish Cyrus von Purcell und den Anfängen ihrer Beziehung. Die Filmproduzentin verrät, dass sie sogar während ihrer 28-jährigen Ehe mit Countrysänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus (62) einen «Freifahrtschein» für Purcell gehabt habe.

Aber besonders brisant: Laut mehreren Quellen war Tochter Noah zuvor mit Purcell zusammen. Tish soll ihn ihrer Tochter ausgespannt haben, obwohl sie von der Turtelei der beiden wusste. Das führte zu massiven Spannungen zwischen Mutter und Tochter.

Im August 2023 stieg dann die Hochzeit von Tish und Dominic. Fast alle waren da, nur Noah und ihr Bruder Braison nicht. Stattdessen posteten sie zum Zeitpunkt der Trauung Bilder aus einem Supermarkt. Damals wurde spekuliert, dass sie die Trauung aus Solidarität zu ihrem Vater nicht besuchte. Noah habe Billy Ray immer sehr nahegestanden.

Doch eine Quelle berichtete gegenüber «US Weekly», dass Noah Cyrus gar nicht eingeladen wurde. Schwester Miley habe sogar Wachen zu ihrem Haus geschickt, um sicherzugehen, dass sie nicht auftauchte und für Unruhe am grossen Tag ihrer Mutter sorgte.

Und somit weitete sich auch der Streit unter den Geschwistern immer weiter aus.

Miley's Streit mit ihrem Vater

Nach der Scheidung bildeten sich offenbar zwei Lager innerhalb der Familie: Während Noah und Braison zu ihrem Vater Billy Ray hielten, standen Miley, Brandi und Trace auf der Seite ihrer Mutter Tish. So berichteten es damals mehrere Medien.

Es gab auch immer wieder Berichte über Spannungen und einen möglichen Streit zwischen Miley und ihrem Vater Billy Ray. Es soll zu einer Entfremdung der beiden gekommen sein.

Auch mit der damaligen Frau von ihrem Vater Firerose soll Miley Cyrus nicht ganz glücklich gewesen sein. Laut Gerüchten soll sie die Scheidung, den Altersunterschied und den Fakt, dass die beiden sich kennenlernten, als Firerose erst Anfang 20 war, unangebracht.

Bis heute ist nicht bestätigt, ob Miley an der zweiten Hochzeit ihres Vaters teilgenommen hat und die beiden sollen seit Monaten nicht mehr miteinander sprechen.

Den Graben zwischen sich und ihrem Vater verdeutlichte Miley in einem Interview auf Netflix mit der Talkshow-Legende David Letterman. Sie sagte: «Meine Mutter ist meine Heldin. Meinem Vater bin ich dankbar für seine Gene, er hat mir tolle Haare gegeben.» Sie betonte jedoch auch, dass sie dankbar dafür sei, dass er ihr den Weg gezeigt habe, den sie heute geht. Weniger dankbar sei sie jedoch dafür, dass sie seinen Narzissmus von ihm geerbt hat.

Diesen Charakterzug wirft auch Firerose Billy Ray vor. Laut «Vulture» meinte Firerose, dass sie in der Beziehung unter «extremen verbalen, emotionalem und psychologischem Missbrauch» gelitten und Billy Ray ein Drogenproblem habe.

Während dem Scheidungsstreit der beiden wurde auch eine Aufnahme geleaked, in der er seine Ex-Frau als «Schlampe» und «Idiotin» beschimpft. Im Audio kommt er zudem auf seine Kinder zu sprechen und beschimpft diese dabei ebenfalls mit harschen Worten. Er nennt dabei zwar nicht Mileys Namen, im Kontext wird jedoch angenommen, dass er von dieser Tochter spricht. Das wurde bisher jedoch nie bestätigt.

Ende gut, alles gut?

Miley promotet derzeit ihr neues Album und erzählt dabei in diversen Interviews so einiges aus ihrem Leben. So auch über ihre Beziehung zu ihren Eltern.

Anfang des Monats gab sie laut «People» noch zu, dass sie und ihr Vater im Laufe der Jahre Herausforderungen hatten. Der «New York Times» erzählte sie in einem Interview Ende Mai 2025: «Mit zunehmendem Alter respektiere ich meine Eltern als Individuen und nicht als Eltern – denn meine Mutter hat meinen Vater ihr ganzes Leben lang geliebt, aber ich glaube, es ist schwer, mit jemandem aus der Musikbranche verheiratet zu sein und nicht Teil davon zu sein.»

Miley erzählt, dass sie ihre Mutter und ihren Vater inzwischen unabhängig voneinander lieben könne. «Anfangs ist es schwer, weil das kleine Kind in dir reagiert, bevor der Erwachsene in dir sagen kann: ‹Ja, das ist dein Vater, aber das ist nur ein weiterer Mensch, der es verdient, in seinem Glück zu leben.› Mein kindliches Ich hat aufgeholt.»

Und auch Noah und Tish scheinen sich wieder versöhnt zu haben. Anfangs April 2025 veröffentlichten die beiden ein TikTok-Video zusammen. Tish strahlte dabei im Wohnzimmer, während Noah sie liebevoll als «Mommy» bezeichnete und scherzte, dass sie nun ihre ältere Schwester Brandi als TikTok-Tanzpartnerin ersetzt.

Ende April 2025 kam zudem eine gemeinsame Podcast-Folge im Podcast «Sorry, We're Cyrus» heraus. Die beiden plauderten ganz gelassen über Hochzeit, Musik und Muttersein.

Auch die Fans waren glücklich über die Reunion der beiden. Eine Person kommentiert unter dem Video: «Die Welt ist am heilen.»

Jagen, bauen, überleben – das Aussteigerleben von Sarah Brown Diese Woche besucht Simone Bargetze ihre alte Stuntfreundin Sarah Brown. Sarah lebt seit sieben Jahren ein Aussteigerleben mitten in der Wildnis. Sie zeigt dir, wie sie lebt, ihr Essen findet und Haus gebaut hat. 18.06.2025

Filmtipps mit Miley Cyrus

Mit dir an meiner Seite Film/Drama ∙ US 2009 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch



LOL - Laughing Out Loud Film/Comedy ∙ US 2012 ∙ blue Video Auf tv.blue.ch mieten tv.blue.ch