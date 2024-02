Verschwiegener Tessiner gehörte zu den Reichsten der Welt

Der Tessiner Milliardär Sergio Mantegazza, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2003, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Bild: Keystone

Sergio Mantegazza ist tot. Der Milliardär wurde 96 Jahre alt. Es ist «eine jener traumhaften Tellerwäscher-Geschichten, die das Salz des Kapitalismus ausmachen», schrieb die «Bilanz» einst über den Tessiner.

Der Tessiner Milliardär und ehemalige Tourismusunternehmer Sergio Mantegazza ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Diese meldet die Zeitung «Corriere del Ticino».

Es ist «eine jener traumhaften Tellerwäscher-Geschichten, die das Salz des Kapitalismus ausmachen», schrieb das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» einst über die Familie Mantegazza.

Nach Angaben des «Forbes Magazine» gehört Sergio Mantegazza seit Mitte der 90er-Jahre zu den reichsten Menschen der Welt. Auf der «The Real-Time-Billionaires»-Liste des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins wird er zuletzt auf Rang 1148 gelistet – mit einem Vermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar.

Besitzer der grössten privaten Luftfahrtgesellschaft Europas

Sergio Mantegazza war verheiratet und hatte zwei Kinder. Laut dem Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» besass der Tessiner Superreiche in den 90er-Jahren «die wohl grösste private Luftfahrtgesellschaft Europas», die Monarch Airlines.

Zum Familienbesitz gehört zudem die Globus-Cosmos-Gruppe, die er zusammen mit seinem Bruder Geo gegründet hatte. Laut der «Bilanz» soll das Touristenunternehmen einst «eine halbe Milliarde Menschen über vier Kontinente» verschoben haben.

Das Gros der Gäste waren Amerikaner und Kanadier, die er im «Super European»-Programm in einem 30-tägigen Trip per Flugzeug, Bus und Schiff in 50 europäische Städte bugsierte.

Sergio Mantegazza war der älteste Milliardär der Schweiz

Im Jahr 2015 verkaufte Sergio Mantegazza beide Unternehmungen, nachdem das vormals lukrative Geschäft für ihn wegen Low Cost Carriers zum Fass ohne Boden geworden war.

Nach dem Verkauf zog der Tessiner Milliardär ins Steuerparadies Monaco, wo seine Superyacht «Lady Marina» vor Anker lag. Mantegazza war bis zu seinem Tod der älteste Milliardär der Schweiz.

