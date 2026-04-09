HOW TO MAKE A KILLING Glen Powell schlüpft erneut in die Rolle eines charmanten Killers. Bild: © Pathé Films AG Mit einem mörderischen Plan will er sich das Familienerbe sichern. Bild: © Pathé Films AG Margaret Qualley spielt seine Jugendliebe, die ihn längst durchschaut hat. Bild: © Pathé Films AG Sie wittert Profit und ist mit allen Wassern gewaschen. Bild: © Pathé Films AG HOW TO MAKE A KILLING Glen Powell schlüpft erneut in die Rolle eines charmanten Killers. Bild: © Pathé Films AG Mit einem mörderischen Plan will er sich das Familienerbe sichern. Bild: © Pathé Films AG Margaret Qualley spielt seine Jugendliebe, die ihn längst durchschaut hat. Bild: © Pathé Films AG Sie wittert Profit und ist mit allen Wassern gewaschen. Bild: © Pathé Films AG

«How to Make a Killing» zeigt Glen Powell als smarten Mann mit dem mörderischen Plan, sich ein milliardenschweres Familienerbe zu ergaunern. Die Krimikomödie kommt wenig plausibel daher, hat aber dennoch ihre Reize.

Von Gianluca Izzo Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «How to Make a Killing» ist ein Remake des britischen Filmklassikers «Adel verpflichtet» – eine schwarze Komödie aus dem Jahr 1949.

Shootingstar Glen Powell spielt Becket Redfellow, der aus einer steinreichen Familie stammt und eine Mordserie plant, um sich sein rechtmässiges Erbe zu sichern.

Regie führte John Patton Ford («Emily the Criminal»), an der Seite von Powell spielen Margaret Qualley, Jessica Henwick und Ed Harris.

«How to Make a Killing» läuft ab sofort bei blue Cinema Mehr anzeigen

Glen Powell als charmanter Killer? Das hat sich in jüngster Vergangenheit als höchst erfolgreiches Rezept bewährt. In der genialen Krimikomödie «Hit Man – A Killer Romance» von Richard Linklater schlüpfte er als verdeckter Ermittler des FBI in die unterschiedlichsten Rollen von Auftragskillern, um seine Auftraggeber*innen hinters Licht zu führen.

Nachdem er zuletzt in der romantischen Komödie «Wo die Lüge hinfällt» und in den Actionfilmen «Twisters» und «The Running Man» zu sehen war, kehrt er nun zurück als charmesprühender Mörder.

In der neuen Krimikomödie «How to Make a Killing» gibt er sich jedoch nicht nur als Auftragskiller aus, sondern verkörpert einen Mann, der wahrhaftig zum Serienmörder wird.

Familienmitglieder als Zielscheiben

Als Becket Redfellow hat er es nämlich auf das Milliardenerbe seines Grossvaters abgesehen. Und um an dieses zu gelangen, muss er sieben weitere Familienmitglieder auslöschen – oder besser gesagt umkommen lassen.

Den Ansporn für diesen mörderischen Plan bildet seine Forderung nach Gerechtigkeit. Er will sich rächen für das Leid, das seine Mutter ertragen musste. Als junge Erwachsene wurde diese schwanger und deswegen von ihrem steinreichen Vater verstossen und enterbt. Kurz bevor sie an einer schweren Krankheit stirbt und ihn als Waisen zurücklässt, gibt sie Becket die Worte mit auf den Weg: «Versprich mir, dass du nicht aufgibst, bis du das passende Leben gefunden hast.»

Und diese Worte nimmt sich Becket zu Herzen. Das passende Leben findet er erst durch die Selbstjustiz, die er mit seinem mörderischen Plan ausübt. Womit er aber nicht rechnet, ist die Wiederbegegnung mit seiner Jugendliebe Julia (Margaret Qualley), die seinen Plan schnell durchschaut.

Ausgeklügelte Mordmethoden und gerissene Sprüche

Zugegeben, die Story von «How to Make a Killing» hört sich nicht sehr glaubwürdig an. Und das höchst primitive Unterfangen von Becket, all seine Cousins, Onkel, Tanten usw. straffrei abzumurksen, und nebenher trotzdem den Charmebolzen raushängen zu lassen, wirkt auch eher illusorisch.

Auch wenn das Gesamtkonstrukt sehr unwahrscheinlich daherkommt, macht es sich «How to Make a Killing» natürlich nicht ganz so einfach. Das FBI schaltet sich bereits früh ein, hat jedoch keine handfesten Beweise. Die Methoden, die Becket für seine Morde anwendet, sind tatsächlich ausgeklügelt und originell. Und die Cousins, die dran glauben müssen, sind witzige Gestalten oder gar schrille Paradiesvögel – ganz wie es sich für die High Society gehört.

Dramaturgisch überzeugt «How to Make a Killing» mit einigen überraschenden Wendungen, witzigen Dialogen und gerissenen Sprüchen.

Heisses Duell zwischen Glen Powell und Margaret Qualley

Während sich Becket auf seinem Weg zum möglichen Reichtum in die Freundin (Jessica Henwick) seines Künstler-Cousins verliebt, sind es dennoch die regelmässigen Begegnungen mit der Jugendliebe Julia, die für intensive Momente und köstliche Schlagabtausche sorgen. Margaret Qualley spielt diese Rolle perfekt – verführerisch, hinterhältig und mit allen Wassern gewaschen.

Trotz seiner utopischen Kriminalgeschichte, bereitet «How to Make a Killing» viel Spass mit seinem mörderischen Einfallsreichtum und seinem hitzigen, charmanten Duell zwischen Glen Powell und Margaret Qualley.

«How to Make a Killing» läuft ab sofort im Kino.

Videos aus dem Ressort