  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Krimikomödie «How to Make a Killing» Mörderischer Plan – Auf der Jagd nach dem Familienerbe

Von Gianluca Izzo

9.4.2026

HOW TO MAKE A KILLING
HOW TO MAKE A KILLING. Glen Powell schlüpft erneut in die Rolle eines charmanten Killers.

Glen Powell schlüpft erneut in die Rolle eines charmanten Killers.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING. Mit einem mörderischen Plan will er sich das Familienerbe sichern.

Mit einem mörderischen Plan will er sich das Familienerbe sichern.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING. Margaret Qualley spielt seine Jugendliebe, die ihn längst durchschaut hat.

Margaret Qualley spielt seine Jugendliebe, die ihn längst durchschaut hat.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING. Sie wittert Profit und ist mit allen Wassern gewaschen.

Sie wittert Profit und ist mit allen Wassern gewaschen.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING
HOW TO MAKE A KILLING. Glen Powell schlüpft erneut in die Rolle eines charmanten Killers.

Glen Powell schlüpft erneut in die Rolle eines charmanten Killers.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING. Mit einem mörderischen Plan will er sich das Familienerbe sichern.

Mit einem mörderischen Plan will er sich das Familienerbe sichern.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING. Margaret Qualley spielt seine Jugendliebe, die ihn längst durchschaut hat.

Margaret Qualley spielt seine Jugendliebe, die ihn längst durchschaut hat.

Bild: © Pathé Films AG

HOW TO MAKE A KILLING. Sie wittert Profit und ist mit allen Wassern gewaschen.

Sie wittert Profit und ist mit allen Wassern gewaschen.

Bild: © Pathé Films AG

«How to Make a Killing» zeigt Glen Powell als smarten Mann mit dem mörderischen Plan, sich ein milliardenschweres Familienerbe zu ergaunern. Die Krimikomödie kommt wenig plausibel daher, hat aber dennoch ihre Reize.

Von Gianluca Izzo

09.04.2026, 19:03

09.04.2026, 19:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «How to Make a Killing» ist ein Remake des britischen Filmklassikers «Adel verpflichtet» – eine schwarze Komödie aus dem Jahr 1949.
  • Shootingstar Glen Powell spielt Becket Redfellow, der aus einer steinreichen Familie stammt und eine Mordserie plant, um sich sein rechtmässiges Erbe zu sichern.
  • Regie führte John Patton Ford («Emily the Criminal»), an der Seite von Powell spielen Margaret Qualley, Jessica Henwick und Ed Harris.
  • «How to Make a Killing» läuft ab sofort bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Glen Powell als charmanter Killer? Das hat sich in jüngster Vergangenheit als höchst erfolgreiches Rezept bewährt. In der genialen Krimikomödie «Hit Man – A Killer Romance» von Richard Linklater schlüpfte er als verdeckter Ermittler des FBI in die unterschiedlichsten Rollen von Auftragskillern, um seine Auftraggeber*innen hinters Licht zu führen.

Nachdem er zuletzt in der romantischen Komödie «Wo die Lüge hinfällt» und in den Actionfilmen «Twisters» und «The Running Man» zu sehen war, kehrt er nun zurück als charmesprühender Mörder.

In der neuen Krimikomödie «How to Make a Killing» gibt er sich jedoch nicht nur als Auftragskiller aus, sondern verkörpert einen Mann, der wahrhaftig zum Serienmörder wird.

Familienmitglieder als Zielscheiben

Als Becket Redfellow hat er es nämlich auf das Milliardenerbe seines Grossvaters abgesehen. Und um an dieses zu gelangen, muss er sieben weitere Familienmitglieder auslöschen – oder besser gesagt umkommen lassen.

Den Ansporn für diesen mörderischen Plan bildet seine Forderung nach Gerechtigkeit. Er will sich rächen für das Leid, das seine Mutter ertragen musste. Als junge Erwachsene wurde diese schwanger und deswegen von ihrem steinreichen Vater verstossen und enterbt. Kurz bevor sie an einer schweren Krankheit stirbt und ihn als Waisen zurücklässt, gibt sie Becket die Worte mit auf den Weg: «Versprich mir, dass du nicht aufgibst, bis du das passende Leben gefunden hast.»

Und diese Worte nimmt sich Becket zu Herzen. Das passende Leben findet er erst durch die Selbstjustiz, die er mit seinem mörderischen Plan ausübt. Womit er aber nicht rechnet, ist die Wiederbegegnung mit seiner Jugendliebe Julia (Margaret Qualley), die seinen Plan schnell durchschaut.

Ausgeklügelte Mordmethoden und gerissene Sprüche

Zugegeben, die Story von «How to Make a Killing» hört sich nicht sehr glaubwürdig an. Und das höchst primitive Unterfangen von Becket, all seine Cousins, Onkel, Tanten usw. straffrei abzumurksen, und nebenher trotzdem den Charmebolzen raushängen zu lassen, wirkt auch eher illusorisch.

Auch wenn das Gesamtkonstrukt sehr unwahrscheinlich daherkommt, macht es sich «How to Make a Killing» natürlich nicht ganz so einfach. Das FBI schaltet sich bereits früh ein, hat jedoch keine handfesten Beweise. Die Methoden, die Becket für seine Morde anwendet, sind tatsächlich ausgeklügelt und originell. Und die Cousins, die dran glauben müssen, sind witzige Gestalten oder gar schrille Paradiesvögel – ganz wie es sich für die High Society gehört.

Dramaturgisch überzeugt «How to Make a Killing» mit einigen überraschenden Wendungen, witzigen Dialogen und gerissenen Sprüchen.

Heisses Duell zwischen Glen Powell und Margaret Qualley

Während sich Becket auf seinem Weg zum möglichen Reichtum in die Freundin (Jessica Henwick) seines Künstler-Cousins verliebt, sind es dennoch die regelmässigen Begegnungen mit der Jugendliebe Julia, die für intensive Momente und köstliche Schlagabtausche sorgen. Margaret Qualley spielt diese Rolle perfekt – verführerisch, hinterhältig und mit allen Wassern gewaschen.

Trotz seiner utopischen Kriminalgeschichte, bereitet «How to Make a Killing» viel Spass mit seinem mörderischen Einfallsreichtum und seinem hitzigen, charmanten Duell zwischen Glen Powell und Margaret Qualley.

«How to Make a Killing» läuft ab sofort im Kino.

Videos aus dem Ressort

Horrorkomödie «Ready or Not 2» – Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

Horrorkomödie «Ready or Not 2» – Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

Die meisten kennen Sarah Michelle Gellar noch als Vampirjägerin «Buffy». In ihrer aktuellen Rolle als Ursula in «Ready or Not 2» nimmt sie es nicht mit Blutsaugern, sondern mit ihren superreichen Rivalen auf.

01.04.2026

Mehr aus dem Ressort

Horrorkomödie «Ready or Not 2». Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

Horrorkomödie «Ready or Not 2»Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

Vom Pilzkönigsreich ins All. Die bekanntesten Klempnerbrüder sind zurück

Vom Pilzkönigsreich ins AllDie bekanntesten Klempnerbrüder sind zurück

Robert Pattinson über «The Drama». «Du suchst dir nicht aus, in wen du dich verliebst» – oder doch?

Robert Pattinson über «The Drama»«Du suchst dir nicht aus, in wen du dich verliebst» – oder doch?

Meistgelesen

Trump droht dem Papst, wütet über die Nato – und fängt schon wieder mit Grönland an
Warum eine Boeing nach nur 13 Flugstunden verschrottet wird
«Beatrice Egli Show» abgesetzt – das sagt die Sängerin zum TV-Aus
«Wahnsinn», staunt Markus Lanz über diese Trump-Insiderin
Frankreichs Top-General warnt Europa eindringlich vor Putins Kriegsplänen