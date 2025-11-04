  1. Privatkunden
«Stranger-Things»-Stars Millie Bobby Brown erhebt schwere Vorwürfe gegen Serien-Vater David Harbour

Lea Oetiker

4.11.2025

Milly Bobby Brown erhebt Vorwürfe gegen ihren Co-Star. (Archivbild)
Milly Bobby Brown erhebt Vorwürfe gegen ihren Co-Star. (Archivbild)
Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Kurz vor dem Start der letzten Staffel von «Stranger Things» soll Millie Bobby Brown laut «Daily Mail» eine interne Beschwerde gegen Co-Star David Harbour eingereicht haben.

Redaktion blue News

04.11.2025, 22:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Millie Bobby Brown soll eine Beschwerde gegen David Harbour eingereicht haben.
  • Das berichtete die britische «Daily Mail».
  • Laut einem Insider habe Brown «eine Anzeige wegen Belästigung und Mobbing» eingereicht.
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Start der finalen Staffel von «Stranger Things» sorgt ein schwerer Vorwurf für Wirbel: Millie Bobby Brown soll offiziell eine Beschwerde gegen ihren Co-Star David Harbour eingereicht haben.

Fast ein Jahrzehnt standen Brown und Harbour gemeinsam für den Netflix-Erfolg vor der Kamera – er als Polizeichef Jim Hopper, sie als seine Schützling Eleven. Nun berichtet die britische «Daily Mail», die 21-Jährige habe kurz vor Beginn der Dreharbeiten zur fünften Staffel interne Anschuldigungen gegen ihren Serienvater erhoben. Laut einem Insider habe Brown «eine Anzeige wegen Belästigung und Mobbing» eingereicht – der Vorwurf soll über mehrere Seiten reichen.

Die Untersuchung habe sich über Monate hingezogen, heisst es weiter. Ein offizielles Ergebnis liegt derzeit (Stand: 3. November) nicht vor. Weder Netflix noch die beiden Schauspieler haben sich bislang öffentlich geäussert.

Harbour in den letzten Wochen mehrfach im Rampenlicht

Die Enthüllung kommt zu einem brisanten Zeitpunkt: Der erste Teil der letzten Staffel soll am 26. November starten, der zweite am 25. Dezember. Das grosse Finale wird sogar an Silvester in ausgewählten Kinos gezeigt – ein Prestigeprojekt für Netflix, dessen Erfolgsserie weltweit Milliardenpublikum erreicht.

Eigentlich wollte der Streamingdienst den Trailer zur finalen Staffel gross inszenieren. Doch nach einem Leak im Netz sah sich das Unternehmen gezwungen, das Video vorzeitig zu veröffentlichen.

David Harbour stand in den vergangenen Wochen gleich mehrfach im Rampenlicht. Anlass war das neue Album seiner Ex-Frau Lily Allen, auf dem die Sängerin ungewöhnlich offen über ihre frühere Ehe singt. Der «Stranger Things»-Star soll sie mehrfach betrogen haben, wie blue News bereits vergangene Woche berichtete.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Bruce Springsteen ist einer der dienstältesten Rockstars der Welt. Oscar-Regisseur Scott Cooper wagt den Schritt, dem «Boss» eine Biografie zu widmen - und macht das grossartig.

24.10.2025

