Dwayne Johnson über «The Smashing Machine»: «Mir gefällt, wie der Film Männlichkeit porträtiert» In «The Smashing Machine» zeigt Dwayne «The Rock» Johnson als UFC-Legende Mark Kerr seine bislang beste Schauspielleistung. blue News sprach mit ihm und Co-Star Emily Blunt über die dargestellte Männlichkeit. 30.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dwayne «The Rock» Johnsons Darbietung in «The Smashing Machine» könnte ihm seine erste Oscarnomination als Bester Hauptdarsteller einbringen.

In dem Sportlerdrama verkörpert er die UFC-Legende Mark Kerr, der den Kampfsport massgebend prägte und unter einer schweren Medikamentensucht litt.

blue News traf «The Rock» und Emily Blunt zum Interview und sprach mit ihnen über die Darstellung von Männlichkeit und intensive Streitszenen im Film. Mehr anzeigen

Ermöglicht dieser Film Dwayne «The Rock» Johnson die erste Oscarnomination als Bester Hauptdarsteller? Noch nie hat sich der ehemalige Wrestler in so einer tiefgründigen, emotionalen Rolle gezeigt wie in «The Smashing Machine».

Bekanntheit als Schauspieler erlangte er vor allem mit Actionkomödien wie «Welcome to the Jungle», den «Fast & Furious»-Filmen oder «Baywatch».

In dem Sportlerdrama «The Smashing Machine» verkörpert er die UFC-Legende Mark Kerr, der den brutalen Kampfsport der Mixed Martial Arts, kurz MMA, Ende der 90er-Jahre massgebend prägte. Kerr litt unter einer schweren Medikamentenabhängigkeit. Aus seinem Kampf im Ring wurde auch ein Kampf mit seiner Sucht und ein Kampf um seine Beziehung zu seiner grossen Liebe Dawn – gespielt von Emily Blunt.

Balanceakt zwischen Leistungsfähigkeit und Verletzlichkeit

Der Film zeigt Mark Kerr nicht nur als unbezwingbaren Kämpfer im Ring, sondern auch als emotionalen, verletzlichen Menschen, der mit seinen inneren Dämonen kämpft.

blue News traf Dwayne Johnson und Emily Blunt zum Interview und sprach mit ihnen über die gezeigte Männlichkeit und die heftigen Streitszenen im Film. Zudem erzählten sie von der bewegenden Weltpremiere in Venedig, wo sie den Film erstmals vor einem breiten Publikum und zusammen mit dem echten Mark Kerr sahen.

«The Smashing Machine» feierte seine Schweizer Premiere am Zürich Film Festival und läuft ab 2. Oktober bei blue Cinema.

