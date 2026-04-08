Streamteam-Podcast«Mir wurde schlecht beim Zuschauen»
Andreas Lunghi
8.4.2026
Eine Papstwahl als spannender Politthriller, ein schonungsloser Blick hinter die Kulissen von America's Next Top Model und ein Actionfilm, der spaltet. In der neuen Folge vom Streamteam sprechen Tamara Cantieni und Frank Richter über Macht, Moral und die Frage, wie weit Unterhaltung gehen darf.
In Kooperation mit Swisscom
08.04.2026, 12:05
Andreas Lunghi
Konklave
Los geht es mit «Konklave». Ein Film, der beide überrascht hat. Statt trockenem Religionsstoff bekommt man einen packenden Thriller über Machtkämpfe hinter verschlossenen Türen. Frank sagt selbst, er hätte nie gedacht, dass ihn eine Papstwahl interessiert und ist dann komplett drin. Tamara bringt es auf den Punkt: «Das ist kein Religionsfilm, das ist ein Machtspiel.» Besonders überzeugt Ralph Fiennes, der dem Ganzen Tiefe gibt. Am Ende sind sich beide einig und vergeben starke 4,5 Sterne.
Ganz anders die Doku über America's Next Top Model. Hier wird es unangenehm. Es geht um Demütigung, Druck und Szenen, die bewusst eskalieren. «Mir wurde schlecht beim Zuschauen», sagt Frank. Tamara sieht das ähnlich kritisch, findet die Serie aber trotzdem spannend, weil sie zeigt, wie das Business wirklich funktioniert. Gleichzeitig stellt sie auch die Frage nach der Eigenverantwortung der Kandidatinnen. Genau hier entsteht die Spannung: Beide sind sich in der Kritik einig, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte.
From the World of John Wick: Ballerina
Zum Schluss geht es um «Ballerina». Ein Actionfilm, der vor allem eines liefert: viel Gewalt. Frank findet einzelne Szenen stark, Tamara hat deutlich weniger Freude daran. Für sie ist klar: «Es ist einfach eine lange Schlacht aus Ballern und Schlägen.» Spannend wird die Diskussion trotzdem. Vor allem wenn es darum geht, wie Frauen im Actionkino dargestellt werden. Oft wirken sie wie eine Kopie von männlichen Figuren. Genau solche Beobachtungen machen die Folge lebendig, ehrlich, direkt und mit klaren Meinungen.
«From the World of John Wick: Ballerina» im Kino: Ana de Armas führt die actionreiche Welt von John Wick in eine neue Ära
«Ballerina» präsentiert eine feurige Ana de Armas als Auftragskillerin auf Rachefeldzug. blue News sprach mit den Darstellern Norman Reedus und Ian McShane über das Spin-off der beliebten John-Wick-Filmreihe.
05.06.2025
Infos zu diesem Podcast
Dauer: 25–30 Minuten
Sprache: Schweizerdeutsch
Präsentiert und realisiert von: Swisscom (Schweiz) AG
Dieser Podcast enthält Informationen zu Produkten von Swisscom
Hast du auch den Überblick verloren, was wo läuft? Das «Streamteam» nimmt dir das ab:
Tamara Cantieni und Frank Richter schauen sich für dich quer durch den Streaming-Dschungel.
Welche Serien ragen heraus? Welche Filme überraschen? Und wo lohnt es sich gar nicht erst
einzuschalten? Spoiler: Nicht immer sind sich Tamara und Frank einig. Bist du «Team Tamara»
oder «Team Frank»? Finde es raus: Der einzige Film- und Serienpodcast auf Schweizerdeutsch.