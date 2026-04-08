Frank Richter und Tamara Cantieni sind die Hosts des Streamteam-Podcasts. Swisscom

Eine Papstwahl als spannender Politthriller, ein schonungsloser Blick hinter die Kulissen von America's Next Top Model und ein Actionfilm, der spaltet. In der neuen Folge vom Streamteam sprechen Tamara Cantieni und Frank Richter über Macht, Moral und die Frage, wie weit Unterhaltung gehen darf.

In Kooperation mit Swisscom Andreas Lunghi

Konklave

Los geht es mit «Konklave». Ein Film, der beide überrascht hat. Statt trockenem Religionsstoff bekommt man einen packenden Thriller über Machtkämpfe hinter verschlossenen Türen. Frank sagt selbst, er hätte nie gedacht, dass ihn eine Papstwahl interessiert und ist dann komplett drin. Tamara bringt es auf den Punkt: «Das ist kein Religionsfilm, das ist ein Machtspiel.» Besonders überzeugt Ralph Fiennes, der dem Ganzen Tiefe gibt. Am Ende sind sich beide einig und vergeben starke 4,5 Sterne.

Reality Check: America's Next Top Model

Ganz anders die Doku über America's Next Top Model. Hier wird es unangenehm. Es geht um Demütigung, Druck und Szenen, die bewusst eskalieren. «Mir wurde schlecht beim Zuschauen», sagt Frank. Tamara sieht das ähnlich kritisch, findet die Serie aber trotzdem spannend, weil sie zeigt, wie das Business wirklich funktioniert. Gleichzeitig stellt sie auch die Frage nach der Eigenverantwortung der Kandidatinnen. Genau hier entsteht die Spannung: Beide sind sich in der Kritik einig, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte.

From the World of John Wick: Ballerina

Zum Schluss geht es um «Ballerina». Ein Actionfilm, der vor allem eines liefert: viel Gewalt. Frank findet einzelne Szenen stark, Tamara hat deutlich weniger Freude daran. Für sie ist klar: «Es ist einfach eine lange Schlacht aus Ballern und Schlägen.» Spannend wird die Diskussion trotzdem. Vor allem wenn es darum geht, wie Frauen im Actionkino dargestellt werden. Oft wirken sie wie eine Kopie von männlichen Figuren. Genau solche Beobachtungen machen die Folge lebendig, ehrlich, direkt und mit klaren Meinungen.

Jetzt streamen mit blue TV Konklave

Reality Check: America's Next Top Model (Netflix)

Ballerina Mehr anzeigen

«Konklave»: Intrigen und Machtspiele machen aus Papstwahl einen Thriller Der Papst ist tot. In «Konklave» entbrennt ein Machtkampf um die Nachfolge – inklusive schockierender Enthüllungen. Mittendrin Schauspieler Ralph Fiennes, der auf eine Oscarnominierung hoffen darf. 28.11.2024 Konklave jetzt mit blue Video streamen

«From the World of John Wick: Ballerina» im Kino: Ana de Armas führt die actionreiche Welt von John Wick in eine neue Ära «Ballerina» präsentiert eine feurige Ana de Armas als Auftragskillerin auf Rachefeldzug. blue News sprach mit den Darstellern Norman Reedus und Ian McShane über das Spin-off der beliebten John-Wick-Filmreihe. 05.06.2025