Mira Weingart: «Mein Verhältnis zum Tod ist entspannt»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SRF-Moderatorin Mira Weingart: «Mein Verhältnis zum Tod ist entspannt»

Carlotta Henggeler

12.6.2026

Mira Weingart: «Mein Verhältnis zum Tod ist entspannt»

Mira Weingart: «Mein Verhältnis zum Tod ist entspannt»

Ein Probeliegen im Sarg gehört zu den ungewöhnlichsten Erfahrungen, die Mira Bella Weingart für «Zwei Reisen» gemacht hat. Bei «On the Rocks» erzählt sie von prägenden Reiseerlebnissen, Momenten ausserhalb ihrer Komfortzone und ihren SRF-Vorbildern.

11.06.2026

Ein Probeliegen im Sarg gehört zu den ungewöhnlichsten Erfahrungen, die Mira Bella Weingart für das SRF-Format «Zwei Reisen» gemacht hat. Im «On the Rocks»-Talk erzählt sie von prägenden Reiseerlebnissen, Momenten ausserhalb ihrer Komfortzone und ihren Vorbildern beim SRF.

Carlotta Henggeler

12.06.2026, 17:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mira Bella Weingart erlebt für «Zwei Reisen» extreme Situationen, etwa eine Nacht allein im Zelt in der Wildnis Alaskas oder ein Sterbeseminar in Südkorea.
  • Für das Seminar legte sie sich in einen Sarg und schrieb ihren eigenen Abschiedsbrief. Trotz der emotionalen Reaktionen ihrer Familie sagt sie, sie habe ein entspanntes Verhältnis zum Tod.
  • Die SRF-Moderatorin betrachtet das Reiseformat als ihren Traumjob und sieht Sandra Studer sowie Mona Vetsch als Vorbilder. Für eine ähnliche Karriere brauche es neben Einsatz auch Glück und gutes Timing.
Mehr anzeigen

Mira Bella Weingart ist die SRF-Reisequeen an der Seite von Jonny Fischer in «Zwei Reisen». Das Format läuft bereits in der zweiten Staffel und führt die Moderatorin regelmässig an ihre Grenzen – und darüber hinaus.

Abenteuerlich wurde es auch in Alaska. Fernab der Zivilisation war Weingart mit einer kleinen TV-Crew unterwegs und verbrachte die Nacht allein in einem Zelt – mit einer GoPro als Begleiterin. Hotels gab es weit und breit keine. Und auch für den Gang aufs WC gab es keine sanitären Anlagen: Die Wildnis selbst diente der Crew als Toilette – bei krassen Minustemperaturen. Luxusferien? Fehlanzeige. 

Und für ein Sterbeseminar in Südkorea legt sich Weingart sogar in einen Sarg, schreibt ihren eigenen Abschiedsbrief und setzt sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinander. Die Szenen berühren auch ihre Familie: Mutter und Schwestern hätten beim Zuschauen geweint, erzählt sie. Kein Wunder, die Weingarts seien laut der Moderatorin allesamt nah am Wasser gebaut. Und auch sie selbst müsse während der Dreharbeiten immer wieder mal eine Träne verdrücken.

Umso bemerkenswerter ist ihr Umgang mit dem Thema Tod. Während viele Menschen schon der Gedanke an ein solches Seminar abschreckt, bleibt die 30-Jährige erstaunlich gelassen. «Ich habe ein entspanntes Verhältnis zum Tod», sagt sie im «On the Rocks»-Talk. In ihrer Familie sei der Tod kein Tabuthema. Da ihre Grosseltern bereits verstorben seien, habe sie früh Berührungspunkte mit dem Thema gehabt und gehe heute relaxt damit um.

Nächster SRF-Star?

Neue grosse Entertainment-Formate sind beim SRF – aus Kostengründen – rar geworden. Umso prestigeträchtiger ist «Zwei Reisen»: An der Seite von Divertimento-Star Jonny Fischer die Welt zu entdecken, kommt für Mira Bella Weingart einem Ritterschlag gleich.

Tritt sie in die Fussstapfen von SRF-Grössen wie Sandra Studer oder Mona Vetsch? Weingart bleibt bescheiden: «Es ist mein Traumjob, und Sandra Studer und Mona Vetsch sind grosse Vorbilder für mich. Ich wünsche mir natürlich auch so eine Karriere. Aber mir ist bewusst, dass das Leben nur bis zu einem gewissen Grad planbar ist. Ich investiere viel in meinen Job, aber es braucht auch ganz viele andere Faktoren – ein bisschen Glück, gutes Timing. Das hat für mich bis jetzt gespielt. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann gegen mich spielt. Und das gehört halt einfach dazu.»

Mira Weingart hat mehrere Standbeine: Dreimal pro Woche moderiert sie die Morgenshow auf Radio SRF Virus. Warum dieser Job auch eine asoziale Seite hat und weshalb sie am liebsten zu einem simulierten Sonnenuntergang mit Wellenrauschen einschläft, erfährst du in «On the Rocks».

Die ganze Sendung mit Mira Weingart siehst du hier:

Mira Weingart über ihre Sendung «Zwei Reisen»

Mira Weingart über ihre Sendung «Zwei Reisen»

SRF-Host Mira Weingart erzählt von besonderen Herausforderungen in ihrer Sendung «Zwei Reisen».

11.06.2026

Meistgelesen

Stimmbeteiligung schiesst nach oben – das lässt jetzt ein Lager hoffen
Plötzlich bricht der Eisberg auseinander – dann rollt Mega-Welle aufs Boot zu
Morettis wollen wieder wirten – jetzt wächst der Widerstand
Der Bundesrat ist 2025 häufiger geflogen – vor allem einer sticht heraus
Haaland eskaliert im Hockey-Tempel ++ Mexiko-Fans «adoptieren» Südkoreaner

Mehr «On the Rocks»

Schweizer Comedian. Darum hat sich Fabian Unteregger bei Baschis Mutter entschuldigt

Schweizer ComedianDarum hat sich Fabian Unteregger bei Baschis Mutter entschuldigt

Schweizer Star-Cellist Jodok Vuille. «Johnny Depp hat mich für einen einzigen Song nach Los Angeles eingeflogen»

Schweizer Star-Cellist Jodok Vuille«Johnny Depp hat mich für einen einzigen Song nach Los Angeles eingeflogen»

Sängerin To Athena über ihr Burnout. «Ich musste die Grenze überschreiten, damit ich sie kennenlernen konnte»

Sängerin To Athena über ihr Burnout«Ich musste die Grenze überschreiten, damit ich sie kennenlernen konnte»

Mehr aus dem Ressort

Steven Spielbergs «Disclosure Day». Die Wahrheit über Aliens soll ans Licht – aber was sind die Folgen?

Steven Spielbergs «Disclosure Day»Die Wahrheit über Aliens soll ans Licht – aber was sind die Folgen?

«Schock sitzt tief». «Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters trauert um seinen Vater

«Schock sitzt tief»«Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters trauert um seinen Vater

Kuriose Beauty-OP. Daniela Katzenberger möchte sich zwei Körperteile kürzen lassen

Kuriose Beauty-OPDaniela Katzenberger möchte sich zwei Körperteile kürzen lassen