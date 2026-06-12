Mira Weingart: «Mein Verhältnis zum Tod ist entspannt» Ein Probeliegen im Sarg gehört zu den ungewöhnlichsten Erfahrungen, die Mira Bella Weingart für «Zwei Reisen» gemacht hat. Bei «On the Rocks» erzählt sie von prägenden Reiseerlebnissen, Momenten ausserhalb ihrer Komfortzone und ihren SRF-Vorbildern. 11.06.2026

Ein Probeliegen im Sarg gehört zu den ungewöhnlichsten Erfahrungen, die Mira Bella Weingart für das SRF-Format «Zwei Reisen» gemacht hat. Im «On the Rocks»-Talk erzählt sie von prägenden Reiseerlebnissen, Momenten ausserhalb ihrer Komfortzone und ihren Vorbildern beim SRF.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mira Bella Weingart erlebt für «Zwei Reisen» extreme Situationen, etwa eine Nacht allein im Zelt in der Wildnis Alaskas oder ein Sterbeseminar in Südkorea.

Für das Seminar legte sie sich in einen Sarg und schrieb ihren eigenen Abschiedsbrief. Trotz der emotionalen Reaktionen ihrer Familie sagt sie, sie habe ein entspanntes Verhältnis zum Tod.

Die SRF-Moderatorin betrachtet das Reiseformat als ihren Traumjob und sieht Sandra Studer sowie Mona Vetsch als Vorbilder. Für eine ähnliche Karriere brauche es neben Einsatz auch Glück und gutes Timing. Mehr anzeigen

Mira Bella Weingart ist die SRF-Reisequeen an der Seite von Jonny Fischer in «Zwei Reisen». Das Format läuft bereits in der zweiten Staffel und führt die Moderatorin regelmässig an ihre Grenzen – und darüber hinaus.

Abenteuerlich wurde es auch in Alaska. Fernab der Zivilisation war Weingart mit einer kleinen TV-Crew unterwegs und verbrachte die Nacht allein in einem Zelt – mit einer GoPro als Begleiterin. Hotels gab es weit und breit keine. Und auch für den Gang aufs WC gab es keine sanitären Anlagen: Die Wildnis selbst diente der Crew als Toilette – bei krassen Minustemperaturen. Luxusferien? Fehlanzeige.

Und für ein Sterbeseminar in Südkorea legt sich Weingart sogar in einen Sarg, schreibt ihren eigenen Abschiedsbrief und setzt sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinander. Die Szenen berühren auch ihre Familie: Mutter und Schwestern hätten beim Zuschauen geweint, erzählt sie. Kein Wunder, die Weingarts seien laut der Moderatorin allesamt nah am Wasser gebaut. Und auch sie selbst müsse während der Dreharbeiten immer wieder mal eine Träne verdrücken.

Umso bemerkenswerter ist ihr Umgang mit dem Thema Tod. Während viele Menschen schon der Gedanke an ein solches Seminar abschreckt, bleibt die 30-Jährige erstaunlich gelassen. «Ich habe ein entspanntes Verhältnis zum Tod», sagt sie im «On the Rocks»-Talk. In ihrer Familie sei der Tod kein Tabuthema. Da ihre Grosseltern bereits verstorben seien, habe sie früh Berührungspunkte mit dem Thema gehabt und gehe heute relaxt damit um.

Nächster SRF-Star?

Neue grosse Entertainment-Formate sind beim SRF – aus Kostengründen – rar geworden. Umso prestigeträchtiger ist «Zwei Reisen»: An der Seite von Divertimento-Star Jonny Fischer die Welt zu entdecken, kommt für Mira Bella Weingart einem Ritterschlag gleich.

Tritt sie in die Fussstapfen von SRF-Grössen wie Sandra Studer oder Mona Vetsch? Weingart bleibt bescheiden: «Es ist mein Traumjob, und Sandra Studer und Mona Vetsch sind grosse Vorbilder für mich. Ich wünsche mir natürlich auch so eine Karriere. Aber mir ist bewusst, dass das Leben nur bis zu einem gewissen Grad planbar ist. Ich investiere viel in meinen Job, aber es braucht auch ganz viele andere Faktoren – ein bisschen Glück, gutes Timing. Das hat für mich bis jetzt gespielt. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann gegen mich spielt. Und das gehört halt einfach dazu.»

Mira Weingart hat mehrere Standbeine: Dreimal pro Woche moderiert sie die Morgenshow auf Radio SRF Virus. Warum dieser Job auch eine asoziale Seite hat und weshalb sie am liebsten zu einem simulierten Sonnenuntergang mit Wellenrauschen einschläft, erfährst du in «On the Rocks».

Die ganze Sendung mit Mira Weingart siehst du hier: