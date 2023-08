Mit 35 Jahren gelingen ihre Outfits immer häufiger

Prinzessin Beatrice von York legte an der Hochzeit von Rajwa Al Saif und Prinz Hussein von Jordanien ein «Wow-Dress» an den Tag und sah in der Seiden-Kreation mit goldenen Stickereien im Brust-Bereich von Reem Acra bezaubernd aus. Dazu gab es eine Tiara von Mama Sarah Ferguson. Das mit Diamanten besetzte Stück schenkte ihr Königin Elizabeth zu ihrer Hochzeit.

Bild: IMAGO/ABACAPRESS