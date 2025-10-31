  1. Privatkunden
«Wir freuen uns riesig» Mit 43 Jahren: Gülcan Kamps erwartet zweites Baby

dpa / Redaktion blue News

31.10.2025 - 22:18

Die Moderatorin Gülcan Kamps ist erneut schwanger.
Die Moderatorin Gülcan Kamps ist erneut schwanger.
Bild: picture alliance / AAPimages/Timm

Die frühere Viva-Moderatorin Gülcan Kamps hat offen geteilt, dass sie sich ein zweites Kind wünscht – und darf sich nun freuen. Sie ist schwanger.

dpa / Redaktion blue News

31.10.2025, 22:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Moderatorin Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind
  • Die 43-Jährige und ihr Partner Sebastian Kamps sind seit 2007 verheiratet.
  • Das erste Kind des Ehepaars kam im Dezember 2021 zur Welt.
  • Kamps hatte schon mehrfach ihren Wunsch nach einem zweiten Kind geäussert.
Mehr anzeigen

Die Moderatorin und TV-Persönlichkeit Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind. «Wir freuen uns riesig», teilte die 43-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Zudem schrieb sie in dem Beitrag: «BABYKAMPS2 is coming», garniert mit Herz-Icons und Hashtags wie #pregnant, #magic und #alreadyinlove. 

Gülcan Kamps, die unter ihrem Mädchennamen Karahanci beim Musiksender Viva als Moderatorin bekannt wurde, heiratete 2007 den Unternehmersohn Sebastian Kamps im Rahmen eines Reality-Formats im TV. Im Dezember 2021 wurde ihr erstes Kind geboren, das sie aber aus der Öffentlichkeit heraushält. 

Brautjungfer rettet Promi-Hochzeit. Baby versenkt Eheringe beinahe im Meer

Brautjungfer rettet Promi-HochzeitBaby versenkt Eheringe beinahe im Meer

Bereits mehrfach hat die Influencerin geteilt, dass sie und ihr Mann sich ein zweites Kind wünschen. Im April 2023 schrieb sie auf Instagram: «Ich (wir) haben gestern entschieden, es geht weiter mit Baby Nr. 2 (sofern das Universum mitspielt).»

