Jochen Schropp und Marlene Lufen (rechts) freuen sich mit der neuen «Promi Big Brother»-Siegerin Leyla Lahouar. Joyn/Willi Weber

Die Siegerin der zwölften Staffel von «Promi Big Brother» steht fest. Dass Leyla Lahouar die Sat.1-Show gewonnen hat, stösst jedoch unzähligen Zuschauern sauer auf. Die Bedingungen seien unfair gewesen.

tsch Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leyla Lahouar haqt «Promi Big Brother» 2024 und sich im Finale gegen Jochen Horst durchgesetzt, nachdem sie bereits einen Heiratsantrag ihres Partners Mike Heiter erhalten hatte.

Lahouars Sieg und ihre Beziehung stiessen bei vielen Zuschauern auf Kritik, die ihr mangelnde Leistung und den Vorteil des «Doppelvotes» durch ihren Partner vorwerfen.

Trotz negativer Kommentare plädieren einige Fans für mehr Gelassenheit und betonen, dass solche Reality-Shows immer umstrittene Reaktionen hervorrufen. Mehr anzeigen

Leyla Lahouar hat «Promi Big Brother» 2024 gewonnen. Am Montagabend war die 28-Jährige in einem dreistündigen Finale gegen Schauspieler Jochen Horst, Ex-«Berlin – Tag & Nacht»-Star Matthias Höhn, «Big Brother»-Legende Alida Kurras sowie ihren Partner und Reality-Kollegen Mike Heiter angetreten. Im letzten Publikumsvoting konnte sich Lahouar schliesslich gegen den Zweitplatzierten Jochen Horst durchsetzen. Sie jubelte: «Bald bin ich eine Ehefrau und hab 100'000 Euro!»

Einen Tag zuvor hatte die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag ihres Lebensgefährten Mike Heiter erhalten – ein Umstand, der auch nach dem Finale der Sat.1-Show so manchen Zuschauer zu verärgern scheint. «Echt arm, diese Lovestory», lautet etwa ein Kommentar unter einem Foto, das der Sender im Anschluss an die Live-Show auf Instagram veröffentlichte. Das Bild zeigt die glückliche Siegerin – eng umschlungen mit ihrem Partner, der die Sendung selbst als Fünftplatzierter verliess.

Mit dem Preisgeld will Lahouar übrigens einen Dönerladen aufmachen: «Um den ganzen Männern und ihren Dönerimperien zu zeigen, da kommt jetzt eine Frau, die das ganze Döner-Game noch krasser macht als alle Männer zuvor», sagte sie im Interview mit Sat.1.

«‹Promi Big Brother› hat so nachgelassen»

Auch zahlreichen weiteren Fans scheinen Lahouars Sieg und ihre öffentliche Liebe sauer aufzustossen. «Schade, ‹Promi Big Brother› hat so nachgelassen», lautet das Urteil eines Nutzers. «War doch klar, dass sie gewinnt. Als Couple ist man immer stärker und dann initiiert ihr noch diesen schlechten Heiratsantrag, um mehr Zuschauer zu bekommen.»

Ein Zuschauer äussert die Vermutung, Lahouar habe von den Fans ihres Partners profitiert: «Tja, wer den Vorteil des Doppelvotes geniesst (dank Mike), gewinnt ... wenn auch unverdient!» Der Sender, so ein User, müsse sich «fragen, ob so eine Pärchenkonstellation fair ist den anderen Teilnehmenden gegenüber».

Doch nicht nur die in der Sendung zur Schau gestellte Beziehung steht in der Kritik. «Warum hat es Leyla verdient? Was hat sie besonderes gemacht? Fast keine Spiele, keine Nominierung. Im Bett gelegen und geheult wie eine 5-Jährige, geschmollt und gezickt», ärgert sich eine Zuschauerin. «Da gewinnt jemand 100'000 Euro fürs Heulen, im Bett liegen und knutschen», pflichtet eine Nutzerin bei. Lahouars Sieg sei «der grösste Witz überhaupt direkt nach dem lächerlichen Antrag», findet ein Fan. «Leyla hat null und nichts geleistet, ausser schlafen und heulen.»

Streit unter Fans: «Entsetzt, wie sich manche hier ausdrücken»

Lahouars Kritiker erhalten selbst ebenfalls Gegenwind. «Mein Gott, das ist doch nur eine Unterhaltungsshow, es ist keiner gestorben», plädiert eine Kommentatorin für mehr Gelassenheit. «Tut mir schon leid, dass das euer Ego so dermassen kratzt, dass Leyla gewonnen hat.» Eine Nutzerin sei «entsetzt, wie sich manche hier ausdrücken»: «Geht bitte mal in euch und überlegt, ob ihr so niedergemacht werden wollt.»

Ein Fan erinnert daran, dass auch die letztjährige Siegerin Yeliz Koc viel Häme einstecken musste: «Yeliz hatte letztes Jahr auch so viele negative Kommentare. Ich glaube, es ist egal, wer gewinnt, es wird immer gemotzt.»

