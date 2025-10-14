Schauspielerin Julianne Moore betonte in einem Interview die Bedeutung von Achtsamkeit im Alter. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Schauspielerin Julianne Moore schwört auf eine besondere Methode, um Körper und Geist in Schwung zu halten: Rückwärtsgehen. Eine Übung, die auch laut Forschung Potenzial hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Julianne Moore geht gelegentlich rückwärts, um ihr Gehirn zu trainieren und sich lebendiger zu fühlen.

Mit zunehmendem Alter legt Moore mehr Wert auf ihre Gesundheit und nimmt sich bewusst Zeit für sich.

Das bewusste Verändern von Alltagsroutinen – wie Rückwärtsgehen oder Schreiben mit der ungewohnten Hand – kann die Gehirnaktivität fördern. Mehr anzeigen

Die Schauspielerin Julianne Moore läuft eigenen Angaben zufolge gerne gelegentlich rückwärts – als Training für das Gehirn. «Ich weiss, dass ich mich lebendiger fühle, wenn ich das tue», erzählte die 64-Jährige dem US-Magazin «People».

«Ich erinnere mich an einen Trainer, der immer sagte: ‹Du solltest die Gelegenheit nutzen, rückwärtszugehen›», führte die Schauspielerin aus. Also gehe sie ab und zu einfach rückwärts, besonders bergauf. «Weil das so gut für Körper und Geist ist, denn dein Gehirn denkt sich: ‹Wow, was ist das denn?›»

«Wenn man jünger ist, denkt man über vieles nicht nach»

Moore sagt, dass sie mit zunehmendem Alter gelernt habe, sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen – vor allem, wenn es um ihre Gesundheit gehe. «Wenn man jünger ist, denkt man über vieles gar nicht nach. Aber ich glaube, je mehr Lebenserfahrung man sammelt, desto kostbarer wird das Leben», sagte Moore gegenüber «People»

Das sei ihr auch besonders in ihrer Rolle als Mutter wichtig. «Man hat mehr Menschen, um die man sich kümmert, und man erkennt, dass man von seinem Körper abhängig ist», so Moore.

Wie die Krankenkasse DAK laut der Nachrichtenagentur dpa schreibt, können Menschen die Strukturen in ihrem Gehirn stärken, indem sie alltägliche Dinge gelegentlich etwas anders machen. Auch wenn man etwa als Rechtshänder die Einkaufsliste zur Abwechslung mit links schreibe, könne das träge Nervenzellen im Gehirn stimulieren und zum Wachsen anregen.

Mehr aus dem Ressort