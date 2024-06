Ausgeleierte Haargummis: Mit diesem Hack kriegst du sie wieder wie neu Damit der Rossschwanz straff sitzt, braucht es ein robustes Haargummi. Doch schon nach kurzer Zeit sind die Stoff-Haargummis oft ausgeleiert. Mit diesem Hack bringst du sie fast wieder wie neu hin. 17.06.2024

Damit der Rossschwanz straff sitzt, braucht es ein robustes Haargummi. Doch schon nach kurzer Zeit sind die Stoff-Haargummis oft ausgeleiert. Mit diesem Hack bringst du sie fast wieder wie neu hin.

Ausgeleierte Haargummis? Nicht mehr nach diesem Trick.

Einfach die Stoff-Haargummis für ein paar Sekunden in köchelndes Wasser einlegen und vorsichtig herausnehmen.

Einziger Wermutstropfen: Mit der Zeit werden die Haargummis spröde und leiern wieder schneller aus.

Funktioniert ebenfalls mit Spiral-Haargummis. Mehr anzeigen

Und so funktioniert es: Dafür müssen die Stoff-Haargummis einfach für ein paar Sekunden in köchelndes Wasser gelegt werden. Dadurch ziehen sie sich wieder in ihre ursprüngliche Form zurück und sind fast wie neu. Aber Achtung beim Herausholen: Die Gummis bleiben lange heiss, deshalb nur mit einer Gabel oder einem Essstäbchen herausholen. Einziger Nachteil: Mit der Zeit werden die Haargummis spröde und leiern wieder schneller aus – das nächste Wasserbad steht bereits wieder an.

Der Gough-Joule-Effekt

Für das Phänomen gibt es übrigens einen Namen: der Gough-Joule-Effekt. Was mit den Haargummis passiert, ist nicht typisch. Normalerweise ist Wärme ein Garant dafür, dass sich Dinge ausdehnen. Der Effekt tritt auf, weil die Moleküle im Gummi eine bestimmte Struktur haben. Bei Erwärmung bewegen sich die Moleküle mehr und versuchen, in ihre ursprüngliche, ungeordnete Struktur zurückzukehren.

Funktioniert auch mit Spiral-Haargummis

Der Hack funktioniert nicht nur mit den Stoff- sondern auch mit den Spiral-Haargummis. Da aber einige Varianten schmelzen können, empfiehlt es sich, sie nur mit heissem Wasser zu übergiessen, statt sie köcheln zu lassen.

