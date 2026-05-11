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Überraschendes Ergebnis Wie Karaoke-tauglich sind die ESC-Songs? Wir habens getestet, damit du nicht musst

Fabienne Berner

11.5.2026

Eurovision Song Contest 2026: Mit diesen Songs wirst du zum Karaoke-Star

Eurovision Song Contest 2026: Mit diesen Songs wirst du zum Karaoke-Star

07.05.2026

Die grösste Musikshow Europas geht in die nächte Runde – dieses Mal in Österreich. ESC-Zeit bedeutet aber auch Karaoke-Zeit. blue News hat ausprobiert, welcher ESC-Song sich am besten für Karaoke eignet. 

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Fabienne Berner, Nicole Agostini, Samuel Walder

11.05.2026, 17:04

11.05.2026, 17:06

Am Sonntag wurde der Eurovision Songcontest eröffnet. Pünktlich zum Grand Prix, singen schon die ersten Fans die Songs in Karaokebars nach. Denn ESC geht nämlich Hand in Hand mit Karaoke. 

blue News geht der Frage nach, welche der neuen ESC-Songs wirklich Karaoke-würdig sind – und welche nicht. Spoiler: Die Songs sind schwieriger zu singen als gedacht. Im Video oben siehst (und vor allem hörst) du mehr. 

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© Emiien Itim

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1956 nahmen sieben Länder am Eurovision Song Contest teil, 2025 sind es 37. Wie kam es dazu, dass der Gesangswettbewerb weltweit immer mehr an Interesse und Bedeutung gewann? blue News kennt die Antworten.

21.03.2025

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