Eurovision Song Contest 2026: Mit diesen Songs wirst du zum Karaoke-Star 07.05.2026

Die grösste Musikshow Europas geht in die nächte Runde – dieses Mal in Österreich. ESC-Zeit bedeutet aber auch Karaoke-Zeit. blue News hat ausprobiert, welcher ESC-Song sich am besten für Karaoke eignet.

Am Sonntag wurde der Eurovision Songcontest eröffnet. Pünktlich zum Grand Prix, singen schon die ersten Fans die Songs in Karaokebars nach. Denn ESC geht nämlich Hand in Hand mit Karaoke.

blue News geht der Frage nach, welche der neuen ESC-Songs wirklich Karaoke-würdig sind – und welche nicht. Spoiler: Die Songs sind schwieriger zu singen als gedacht. Im Video oben siehst (und vor allem hörst) du mehr.

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