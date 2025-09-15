  1. Privatkunden
Gewinne ein Jahr lang blue SuperMax Mit etwas Glück besucht dich bald Hollywood in deiner Stube

Dominik Müller

15.9.2025

Wir verlosen ein Jahresabo für blue SuperMax.
Symbolbild: Imago

Ob Action, Drama oder Comedy – mit blue SuperMax holst du dir Hollywood direkt nach Hause. Mach mit beim Wettbewerb und sichere dir die Chance auf ein Gratis-Jahresabo.

Redaktion blue News

15.09.2025, 13:07

15.09.2025, 13:32

blue News sagt Danke – und will etwas zurückgeben

  • Die Welt ist manchmal ganz schön herausfordernd und die Nachrichtenlage kann einen schon mal nachdenklich stimmen. Gerade deshalb möchten wir euch etwas zurückgeben: In den kommenden Monaten verlosen wir regelmässig tolle Preise – exklusiv für unsere treuen Leserinnen und Leser!
  • Freut euch auf tolle Gewinnchancen, von einmaligen Erlebnissen bis hin zu begehrten Tickets und attraktiven Überraschungen. Mitmachen ist ganz einfach: Dranbleiben und das Formular ausfüllen.
  • Lasst uns gemeinsam für gute Laune sorgen – denn ihr macht unser Newsportal erst besonders. Viel Glück und danke, dass ihr Teil unserer Community seid!
Mehr anzeigen

Liebe Leser*in,

Lust auf Kino-Feeling im Wohnzimmer? Dann bist du hier richtig. Wir verlosen ein Jahresabo für blue SuperMax – und damit unbegrenzten Zugang zu Blockbustern und Serienhits.

Ob Hollywood-Highlight, Serienmarathon oder der Geheimtipp fürs Wochenende: Mit blue SuperMax streamst du, worauf du Lust hast – ohne Werbeunterbrechung, jederzeit und überall. Und als würde dies nicht schon reichen, gibt's den Zugang zu den Inhalten von Disney+, Paramount+ und Sky Cinema gleich noch dazu.

Neugierig? Die Teilnahme ist kinderleicht: Einfach das Wettbewerbsformular ausfüllen und mit etwas Glück bald ein Jahr lang gratis streamen. Viel Glück! 

Hier teilnehmen

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 28. September 2025, 23.59 Uhr.

Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG (blue Sport) behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.

Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. blue Sport verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

