Melanie Winiger (links) posiert neben einem Jodlerchor vor dem Bundeshaus. Archivbild: KEYSTONE

Melanie Winiger ist glücklich mit ihrem 15 Jahre jüngeren Partner: Selbst eine dritte Hochzeit schliesst sie mit ihrem Herzblatt Timo Todzi nicht aus – und spricht auch über Trauringe.

Keystone-SDA Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Melanie Winiger ist von ihren früheren Ehen nicht traumatisiert, bekundet die 46-Jährige.

Die Beziehung zu Timo Todzi, mit dem sie seit drei Jahren zusammen ist, beschreibt sie als fabelhaft.

Winiger kann sogar offen über Trauschmuck sprechen. Mehr anzeigen

Schauspielerin und Moderatorin Melanie Winiger schliesst eine erneute Hochzeit nicht aus. «Ich bin überhaupt nicht traumatisiert von meinen früheren Ehen», sagt die 46-Jährige in einem Interview mit CH Media.

«Das waren zwei sehr unterschiedliche Männer, und wir sind im Guten auseinander», sagt Winiger über ihre beiden Ex-Ehemänner in der heutigen «Schweiz am Wochenende».

Jeweils gut vier Jahre hielten ihre Ehen. Von 2008 bis 2012 war Winiger mit dem Musiker Stress verheiratet. Rund vier Jahre später kam sie mit dem DJ Reto Ardour zusammen. 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Ihre Liebe zerbrach vier Jahre später.

Liz Taylor hat auch achtmal geheiratet

Elizabeth Taylor habe achtmal geheiratet und dies mit Humor genommen, sagt Winiger im Interview. Beim potenziellen Verlobungsring hat sie bereits konkrete Vorstellungen. Anstelle eines Diamanten fände sie Onyx-Steine, Rubine oder Aquamarin viel schöner.

«Der Ring müsste mich, meine Persönlichkeit reflektieren. Zeigen, dass sich mein Partner Gedanken gemacht hat», bekundet die Zürcherin. Es müsse aber auch nicht zwingend ein Ring sein: Eine Kette fände sie auch schön.

Winiger ist seit über drei Jahren mit ihrem Partner Timo Todzi zusammen. «Mit ihm reite ich auf derselben Frequenz durchs Leben», schwärmt sie über ihren 15 Jahre jüngeren Freund.

Die beiden halten einander schonungslos und auf eine positive Art den Spiegel vor, wie sie erzählt. Das habe sie sich immer gewünscht.

Mehr Videos aus dem Ressort